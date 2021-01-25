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    HBO Max'te yayınlanacak olan Harry Potter dizisi duyuruldu

    Dünyanın en büyük markalarından biri olan Harry Potter markasının dizisi duyuruldu. Henüz geliştirme sürecinin çok başında olan dizinin HBO Max'te yayınlanması gerekiyor.
    3 sa.
    1,2b
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    HBO Max'te yayınlanacak olan Harry Potter dizisi duyuruldu
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    Yayın hayatına geçtiğimiz sene başlayan HBO Max, elinde bulundurduğu markalar için atılımlar yapmaya başladı. Dünyanın en büyük markalarından biri olan Harry Potter'ın bir dizisi geçtiğimiz saatlerde The Hollywood Reporter tarafından duyuruldu.

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    Henüz resmi olarak açıklanmadı fakat The Hollywood Reporter sektörün en güvenilir kuruluşlarından birisi. Bu yüzden gerçek olduğunu rahatlıkla düşünebiliriz. The Hollywood Reporter'ın bildirdiğine göre şu anda Warner Bros tarafından HBO Max'te yayınlanacak olan bir Harry Potter dizisi geliştirme sürecinin erken aşamalarında. 

    Ne yazık ki başka hiçbir detay şu an için belli değil. Henüz fikir aşamasındalar diyebiliriz. Dizinin konusunun ne olacağı ise asıl merak edilen durum. Harry Potter dönemini mi anlatacak yoksa farklı bir dönem mi bilinmiyor. Birkaç ay önce Ron Weasley karakterini oynayan Rupert Grint, Harry Potter evrenine geri dönmek istediğini belirtmişti. 

    Harry Potter hayranlarının şu anda en çok merak ettiği bir diğer durum ise J.K. Rowling'in projede yer alıp almayacağı. Son olaylardan sonra Harry Potter kitlesini kendine biraz uzaklaştırmıştı.



    https://screenrant.com/harry-potter-tv-show-hbo-max-development/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    kuklacini (bugra aslan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rowling olmadan seri nasıl olabilir ? Bulunması gerek Rowling boomer olmasının sorunu yaşadı seri hakkında duyar kasmak için çeşitli şeyler paylaştı fakat bunların seriyle ne alakası vardı ne de işlenişiyle .SJW lerden linç yemeside bunlar kadar radikal olamamasından kaynaklı.


    HBO diziyi belli bir kalitede tutacaktır mesela senaryoda gereksiz SJW unsurları olacak mı ?İnsanların tetiklendiği dizide eşcinsel ya da zenci asyalı görmek meselesi değil bunları gereksiz kullanmak.
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    labtek38 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hogwarts’ın kuruluş yıllarını anlatan bir dizi güzel olurdu. Kesinlikle Rowling yer almamalı. Irkçı, homofobik.
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    G glumerna (hiko baba) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hbo herdaim kalite👍
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