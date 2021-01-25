HBO Max'te yayınlanacak olan Harry Potter dizisi duyuruldu

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Yayın hayatına geçtiğimiz sene başlayan HBO Max, elinde bulundurduğu markalar için atılımlar yapmaya başladı. Dünyanın en büyük markalarından biri olan Harry Potter'ın bir dizisi geçtiğimiz saatlerde The Hollywood Reporter tarafından duyuruldu.

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Henüz resmi olarak açıklanmadı fakat The Hollywood Reporter sektörün en güvenilir kuruluşlarından birisi. Bu yüzden gerçek olduğunu rahatlıkla düşünebiliriz. The Hollywood Reporter'ın bildirdiğine göre şu anda Warner Bros tarafından HBO Max'te yayınlanacak olan bir Harry Potter dizisi geliştirme sürecinin erken aşamalarında.

Ne yazık ki başka hiçbir detay şu an için belli değil. Henüz fikir aşamasındalar diyebiliriz. Dizinin konusunun ne olacağı ise asıl merak edilen durum. Harry Potter dönemini mi anlatacak yoksa farklı bir dönem mi bilinmiyor. Birkaç ay önce Ron Weasley karakterini oynayan Rupert Grint, Harry Potter evrenine geri dönmek istediğini belirtmişti.

Harry Potter hayranlarının şu anda en çok merak ettiği bir diğer durum ise J.K. Rowling'in projede yer alıp almayacağı. Son olaylardan sonra Harry Potter kitlesini kendine biraz uzaklaştırmıştı.

https://screenrant.com/harry-potter-tv-show-hbo-max-development/

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