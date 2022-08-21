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    HBO Max, discovery+ birleşmesi sebebiyle 36 yapımı kütüphanesinden kaldıracak

    Geçtiğimiz haftalarda discovery+ ile birleşeceğini açıklayan HBO Max, bu anlaşma sebebiyle kütüphanesinden 36 farklı yapımı kaldırıyor. Aralarında orijinal yapımlar da var.
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    HBO Max'te discovery+ birleşmesi sebebiyle kütüphane küçülüyor
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    Son büyük video akış paltformlarından birisi olan HBO Max, birçok ülkede erişime açıldı ancak ardı ardına gelen kötü haberlerin ardından ülkemiz de dahil olmak üzere bazı ülkelerde faaliyetlerini durdurmuştu. Şimdi de enteresan bir haber geldi.

    36 Farklı Yapım Kaldırılıyor

    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda HBO Max, discovery+ birleşmesi duyurulmuştu. Bu birleşmenin adımları yavaş yavaş atılıyor ve etkileri bu pazartesinden itibaren görülmeye başlanacak. Pazartesiden itibaren HBO Max'in kütüphanesinden orijinal yapımların da bulunduğu 36 farklı yapım kaldırılacak.

    Bu hamledeki asıl amaç maliyetleri düşürmek ancak gerçekten ilginç bir karar. Kaldırılan yapımları aşağıda bulabilirsiniz.

    HBO Max Orijinalleri

    • “12 Dates of Christmas”
    • “About Last Night”
    • “Aquaman: King of Atlantis”
    • “Close Enough”
    • “Ellen’s Next Great Designer”
    • “Esme & Roy”
    • “The Fungies!”
    • “Generation Hustle”
    • “Generation”
    • “Infinity Train”
    • “Little Ellen”
    • “My Mom, Your Dad”
    • “Odo”
    • “Ravi Patel’s Pursuit of Happiness”
    • “Summer Camp Island”
    • “The Not-Too-Late Show with Elmo”
    • “The Runaway Bunny”
    • “Theodosia”
    • “Tig n’ Seek”
    • “Yabba Dabba Dinosaurs”

    HBO Orijinalleri

    • “My Dinner with Herve”
    • “Share”

    Cartoon Network

    • “Dodo”
    • “Elliott From Earth”
    • “Mao Mao, Heroes of Pure Heart”
    • “Mighty Magiswords”
    • “OK K.O.! – Let’s Be Heroes”
    • “Uncle Grandpa”
    • “Victor and Valentino”

    Satın Alınan Yapımlar

    • “Detention Adventure”
    • “Messy Goes to Okido”
    • “Mia’s Magic Playground”
    • “The Ollie & Moon Show”
    • “Pac-Man and the Ghostly Adventures”
    • “Make It Big, Make It Small”
    • “Squish”
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