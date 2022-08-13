İddialara göre Disney Plus'ın Türkiye'deki abone sayısı 2 milyonu geçti

Disney Plus ülkemizde erişime açılalı yaklaşık 2 ay olmuş durumda ve duyurulduğundan çıkış gününe kadar büyük bir heyecanla bekleniyordu. Bu heyecanının karşılığını da almışlar gibi duruyor.
2 Milyon Aboneyi Geride Bırakıldı
Geçtiğimiz saatlerde Disney Plus haberlerini aktaran Birsen Altuntaş, Disney Plus ile ilgili bir haber daha aktardı. Söylediğine göre Disney Plus'ın Türkiye'deki abone sayısı 2 milyonu geçmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde ofis içerisinde bu konuyla ilgili bir kutlama yapılmış. Ayrıca 2023'e kadar abone sayısının 3 milyonu geçmesi bekleniyormuş.
Son olarak üst yönetimden de Türkiye için ek bütçe isteneceğine dair bir söylenti daha bulunuyor. Disney+ bir hayli beklenen bir platformu ancak ne yazık ki çıkış gününde birçok kullanıcıyı üzmüştü. Ardından gelen yeni içerikler ve diğer sorunların çözülmesiyle kullanıcılarını mutlu etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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