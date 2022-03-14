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    HBO Max ve Discovery+ birleşiyor

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Discovery Plus ve HBO Max birleşiyor. Bu haber ise akıllara BluTV ve HBO Max+ ortaklığı mı göreceğiz sorusunu getirdi.  
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    HBO Max ve Discovery Plus birleşiyor
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    Streaming paltformlar, yani video akış paltformları şüphesiz günümüzün vazgeçilmezleri haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde de bizlerin de aklında soru işaretine yol açan bir gelişme oldu.

    HBO Max ve Discovery Plus

    Variety'nin geçtiğimiz saatlerde yaptığı haberlere göre Discovery Plus ve HBO Max birleşiyor. Geçtiğimiz yıl çıkan haberlerin ardından bu tarz birleşmenin olacağı tahmin ediliyordu ancak artık netleşti diyebiliriz. Şu anda HBO Max'in reklamlı versiyonu 10 dolar, reklamsız versiyonu 15 dolar. Discovery+'ın ise reklamlı versiyonu 5 dolar, reklamsız versiyonu 7 dolar. Bu birleşmenin ardından bir zam gelecek mi veya nasıl bir ücret planı olacak bilinmiyor.

    Bu birleşmenin ardından Türk izleyicilerin aklına tek bir soru geliyor. BluTV bildiğiniz gibi Discovery+ ile ülkemizde bir ortaklığa gitmişti. Bu birleşmenin ülkemizdeki yansıması ne olacak bilinmiyor. HBO Max ve BluTV tek bir platform altında sunulma ihtimali bulunuyor diyebiliriz. HBO Max'in ülkemize yıl sonuna doğru gelmesi bekleniyor. Bu soruların cevaplarını ilerleyen aylarda öğreneceğiz gibi duruyor. 

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