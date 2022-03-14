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    Süper Lig yayın ihalesinde son durum: Saran ve TRT sözleşme imzaladı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın ihalesinde en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Group ve TRT sözleşme imzaladığını açıkladı.
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    Süper Lig yayın ihalesinde Saran ve TRT sözleşme imzaladı
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    TFF’nin yılan hikayesine dönen Süper Lig yayın ihalesinde beklenen gelişme oldu. BeIN Sports’un sözleşme imzalamamasının ardından en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Group ve TRT sözleşme imzaladığını açıkladı.

    Saran Group, Süper Lig’in 96 maçını kapsayan Paket 1B ve Paket 1C hakları için en yüksek ikinci teklifi vermişti. TFF'den aksi bir karar alınmazsa 2022-2023 sezonundan itibaren 4’ü hafta sonuna 4’ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere toplam 96 maç (2022-2023 sezonunda 104 maç) 3 sezon boyunca Saran Group tarafından yayınlanacak.

    TRT ise TFF 1. Lig canlı yayını ve Süper Lig özetleri için BeIN Sports’tan sonraki en yüksek teklifi vermişti. TRT sözleşme imzaladığını açıkladı. 2022-2023 itibarıyla 3 sezon boyunca TFF 1. Lig canlı yayını ve Süper Lig özetlerinin yayın hakları TRT’ye verilecek. TFF'nin Saran Group ve TRT'nin imzaladığı sözleşme hakkında bugün açıklama yapması bekleniyor.

    Paket 1-A için Saran Group’tan Süper Lig TV teklifi

    Süper Lig maçlarının büyük çoğunluğunu oluşturan Paket 1-A’nın akıbeti ise belirsiz durumda. Toplam 210 maçtan oluşan bu pakete sadece BeIN Sports teklif yapmıştı fakat TFF bu teklifi yeterli bulmayarak Paket 1-A ihalesini iptal etmişti.

    Saran Group, Paket 1-A için Süper Lig TV modelini teklif etti. Maçları diğer TV ve platformlara parça parça satarak ek gelir elde etmeyi ve elde edilen gelirin önemli kısmını TFF ve kulüpler ile paylaşmayı planlıyor. Saran Group'un bugünkü açıklamasında da Süper Lig TV'te vurgu yapıldı. Bu teklif kabul edilirse Süper Lig maçları birden fazla platformda yayınlanacak.

    Saran'ın sözleşme imzaladığı paketler

    • PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları: 324 milyon lira
    • PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları: 30 milyon lira.
    • PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları:16 milyon 200 bin lira
    • PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı: 5 milyon dolar
    • PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı: 6 milyon dolar

    TRT'den açıklama

    TRT teklif verdiği iki paket için sözleşme imzaladığını duyurdu. TRT'den yapılan açıklamada, ''TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F‘ye ilişkin sözleşmeleri TFF’ye teslim ettik'' denildi.

    TRT'nin teklif verdiği paketler

    • PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları: 190 milyon 400 bin lira
    • PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları: 4 milyon 80 bin lira
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