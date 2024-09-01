Açıklandı: The Pengiun dizisinde Batman olacak mı?

Teknoloji Editörü
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Man of Steel ile başlayan DC Evren’inden bağımsız geliştirilen
The Batman filmi, 2022 yılında vizyona girmişti. Kısa sürede popülerlik kazanan film, özellikle çizgi roman hayranları tarafından gelmiş geçmiş en iyi Batman filmi olarak kabul edildi. James Gunn’ın yeni DC Evreni kurmasının ardından varlığına devam edecek olan bu evren, yakında genişleyecek.
Batman, The Pengiun dizisinde olacak mı?
The Penguin dizisi, The Batman filminde gördüğünüz Oswald Cobblepot karakterine odaklanacak. Gotham şehrinin karanlık atmosferini izleyicilerle buluşturacak olan yapım gelecek ay HBO ve Max platformlarında yayınlanacak. Peki merakla beklenen dizi Batman/Bruce Wayne karakteri yer alacak mı?
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The Penguin dizisinin başındaki isim olan
Lauren LeFranc ve The Batman filminin yönetmeni olan Matt Reeves, Batman’in dizide herhangi bir role sahip olmayacağını duyurdu. The Penguin dizisinin detaylarını gizemini koruyor ancak dizinin, The Batman 2’ye doğrudan bağlanacağı düşünülüyor. Gelecek ay izleyicilerle buluşacak olan dizi; Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz ve Michael Kelly gibi ünlü isimlere sahip.
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.