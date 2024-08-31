The Penguin dizisinin yaratıcısı Batman'e dair kararını açıkladı

The Batman'in yönetmeni olan Matt Reeves'in de yapımcıları arasında yer aldığı bu dizi The Batman ile aynı evrende geçtiği için, Robert Pattinson'ın hayat verdiği Batman'in de dizide kısaca görünebileceği düşünülüyordu. Ancak dizinin yaratıcısı Lauren LeFranc, Batman'in dizide yer almayacağını açıkladı.
LeFranc, bu kararın arkasındaki mantığı şöyle açıklıyor: "Bence farklı tarzları var. Matt (Reeves)'in filmleri Batman'in bakış açısından. Bu yüzden şehren yukarıdan bakıyorlar. Farklı bir perspektifleri var. Oz (Penguen) ile şehirn sokaklarında, kirin pasın içindesiniz. Oz yukarı bakıp zirveye tırmanmak istiyor." Penguen'in Gotham'ının Batman'den farklı olduğuna vurgu yapan LeFranc, bu perspektifi korumak için Batman'i hikâyeye dâhil etmediklerini söylüyor.
The Penguin, 19 Eylül'de Başlayacak
The Penguin, filmde anlatılan olayların hemen sonrasında geçiyor. Dizi, Gotham'ın suç imparatorluğunun başındaki isim olan Carmine Falcone'un tutuklanmasının ardından yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Penguin'in Gotham'daki yükselişini konu alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Colin Farrell'a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Michael Kelly, Carmen Ejogo ve Emily Meade eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.