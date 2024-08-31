The Penguin dizisinin yaratıcısı Batman'e dair kararını açıkladı

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Tam Boyutta Gör 2022 yapımı The Batman ile aynı evrende geçen The Penguin dizisi, önümüzdeki ay ekranlardaki yolculuğuna başlayacak. Colin Farrell'ın Penguen rolünü yineleyeceği dizi, 19 Eylül'de HBO ve MAX'te izleyici ile buluşacak.

The Batman'in yönetmeni olan Matt Reeves'in de yapımcıları arasında yer aldığı bu dizi The Batman ile aynı evrende geçtiği için, Robert Pattinson'ın hayat verdiği Batman'in de dizide kısaca görünebileceği düşünülüyordu. Ancak dizinin yaratıcısı Lauren LeFranc, Batman'in dizide yer almayacağını açıkladı.

LeFranc, bu kararın arkasındaki mantığı şöyle açıklıyor: "Bence farklı tarzları var. Matt (Reeves)'in filmleri Batman'in bakış açısından. Bu yüzden şehren yukarıdan bakıyorlar. Farklı bir perspektifleri var. Oz (Penguen) ile şehirn sokaklarında, kirin pasın içindesiniz. Oz yukarı bakıp zirveye tırmanmak istiyor." Penguen'in Gotham'ının Batman'den farklı olduğuna vurgu yapan LeFranc, bu perspektifi korumak için Batman'i hikâyeye dâhil etmediklerini söylüyor.

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The Penguin, 19 Eylül'de Başlayacak

The Penguin, filmde anlatılan olayların hemen sonrasında geçiyor. Dizi, Gotham'ın suç imparatorluğunun başındaki isim olan Carmine Falcone'un tutuklanmasının ardından yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Penguin'in Gotham'daki yükselişini konu alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Colin Farrell'a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Michael Kelly, Carmen Ejogo ve Emily Meade eşlik ediyor.

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