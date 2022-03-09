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    HBO’ya toplu dava açıldı: Abone verilerini Facebook ile paylaştığı iddia ediliyor

    Büyük kullanıcı sayısına sahip dijital içerik platformlarından HBO'nun kullanıcı verilerini Facebook ile paylaştığı iddia ediliyor. Yasa ihlali sebebiyle şirkete toplu dava açıldı. 
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    HBO MAX
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    Yakında ülkemizde de hizmet vermeye başlayacak popüler dijital içerik platformu HBO, platformda bulunan abone verilerini Facebook ile paylaştığı gerekçesiyle büyük bir toplu dava ile karşı karşıya kaldı.

    Yasayı ihlal ettiği iddia ediliyor

    Açılan toplu davada Facebook’a müşteri listeleri sağlamak ve kullanıcıların görüntülenme alışkanlıklarının profillerle eşleştirilmesine izin vermekle suçlanan HBO, bilindiği üzere kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için kullanıcı bilgisayarı ile web sunucusu arasında gönderim sağlanan ve küçük veri parçaları olan çerezleri kullanıyor.

    Bununla birlikte kullanıcı verilerinin eşleştirme amacıyla kullanıldığını bildiği halde kullanıcılardan herhangi bir izin almadan Facebook ile paylaşımı sürdüren şirketin, Video Gizliliği Koruma Yasası’nı ihlal ettiği iddia ediliyor.

    HBO’nun davada haksız bulunması halinde büyük bir para cezasına çarptırılacağını söyleyebiliriz. Daha önceden benzer iddialardan suçlu bulunan ve kısmen de olsa Video Gizliliği Koruma Yasası’nıihlal eden TikTok, 92 milyon dolarlık bir para cezası ödemek zorunda kalmıştı.

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