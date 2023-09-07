Hedefli reklamlarda yeni yöntem: Google, tarayıcı geçmişinizi gözetliyor!

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Yakın zamanda Google Chrome'u açtığınızda hedefli reklamlardan bahseden bir açılır pencere aldıysanız ve "Anladım" düğmesine tıkladıysanız, hedefli reklamlar sunmak için tarama geçmişinizi reklamverenlerle paylaşan yeni bir ayarı seçmişsiniz demektir. Neyse ki, ayarlar menüsünden bu özelliği devre dışı bırakmak mümkün.

Hedefli reklamlarda yeni yöntem: Tarayıcı geçmişi

Google, Chrome'da hedefli reklamlar sunmak için yavaş yavaş yeni bir yöntem sunuyor ve çerezlerle ilgili tartışmaları tarayıcı geçmişini kullanarak aşmayı amaçlıyor. Bu strateji, mevcut durumu iyileştirmek yerine kullanıcıların endişelerini daha da artırabilir ancak bunun isteğe bağlı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Şirket, kullanıcıları bu değişiklik hakkında Chrome'un 115 ve sonraki sürümlerinde açılan bir pencere aracılığıyla bilgilendirmeye başladı. Bu pencerede mesajı reddedip kabul etme ya da devre dışı bırakmak için ayarlar menüsüne gitme seçenekleri yer alıyor.

Nasıl kapatılır?

Tam Boyutta Gör Bu özelliği başlangıçta etkinleştiren ve devre dışı bırakmak isteyenler, Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Reklam Gizliliği > Reklam Konuları yolunu izleyerek bunu yapabilirler. Ayrıca, bu ayarı etkin tutmayı tercih eden kullanıcılar, reklamverenlerin erişmesini istemedikleri belirli konuları da engelleyebilirler.

Chrome'un yeni reklam hedefleme sistemi, reklamverenlerin web sitelerinden gelen üçüncü taraf çerezlerine güvenmek yerine kullanıcıların tarama geçmişine erişmesine olanak tanıyan yakın zamanda tanıtılan TopicsAPI'nin bir parçası konumunda.

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Muhtemelen çoğu büyük web sitesinde, tüm çerezleri kabul etme, reklam ve izleme çerezlerini ayrı ayrı yönetme veya yalnızca temel site çalışması için gerekli çerezleri kabul etme seçeneği sunan mesajlarla karşılaşmışsınızdır. Web sitelerinin, Avrupa Birliği'nin çerezlerle ilgili gizlilik endişelerine yanıt olarak birkaç yıl önce kabul ettiği GDPR'ye uymak için kullanıcılara bu seçeneği sunmaları gerekiyor. Ne yazık ki, kullanıcılar genellikle pop-up'ları hızlıca kapatmak için tüm çerezleri kabul etmeyi tercih ediyor.

Google, TopicsAPI aracılığıyla üçüncü taraflara sağlanan tarama geçmişinin kullanıcıları tanımlamalarına olanak vermediğini ve bunun çerezlere göre daha güvenli bir alternatif olduğunu iddia ediyor. Ancak, reklamcıların bu tarama geçmişini, geçmişte başka bilgilere dayanarak yaptıkları gibi, bireysel kullanıcıların parmak izini almak için kullanıp kullanamayacakları hala belirsiz. Sonuçta her kişinin verileri eşsizdir ve kişiye özeldir.

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Hedefli reklam: Google, tarayıcı geçmişinizi kullanmaya başladı