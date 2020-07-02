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    Helio G35 ve G25 ile giriş seviyesinde oyun tecrübesi

    Helio G35 ve G25 yonga setleri giriş seviyesinde grafik optimizasyonu, kablosuz bağlantı optimizasyonu, yapay zeka, çoklu kamera desteği gibi özellikler sunacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Helio G35 ve G25 ile giriş seviyesinde oyun tecrübesi
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    Son dönemde özellikle oyuncu odaklı akıllı telefonların ilgi görmesi ile birlikte yonga sektöründe de oyuna yönelik optimizasyonlar başladı. MediaTek hemen her segmente oyuncu odaklı bir yonga sunmayı başarmış durumda.

    Helio G35 ve G25 neler sunuyor?

    MediaTek oyuncu odaklı telefonlardaki ilgiyi fark edince grafik performansı optimize edilmiş Helio G90 yonga setini piyasaya sürdü ve G90T, G80, G85, G70 gibi orta-üst seviyede geniş bir yelpaze hazırladı.

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    Ayrıca Bkz. "MSI oyuncu ürünlerinde 300$’a kadar Steam kuponu hediyesi başladı"

    Şimdi ise yavaş yavaş giriş segmentine doğru iniyor. 12nm sürecindeki Helio G35 ve G25 yonga setleri giriş seviyesinde oyuncu odaklı telefonlara rekabetçilik kazandıracak. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve IMG PowerVR GE8320 grafik birimi barındıran yonga setlerinde frekans değerleri bir miktar birbirinden farklılaşıyor.

    MediaTek HyperEngine teknolojisi sayesinde grafik performansı oyunlarda optimize edilirken kablosuz bağlantıların da en az gecikme ile devam etmesi sağlanıyor. Bunun yanında birden fazla kamera sensörüne destek, akıllı anten teknolojisi, yazılım tabanlı yapay zeka, WiFi 5, Bluetooth 5.0, eMMC 5.1 desteği şeklinde avantajlar yer alıyor.

    Helio G35 ve Helio G25 yonga setlerinin üretici ortaklara tedariğine başlanmış durumda. Realme markasının C11 akıllı telefonu Helio G35 yonga setini kullanan ilk telefon oldu.



    https://www.techpowerup.com/269326/mediatek-introduces-helio-g35-g25-gaming-series-chipsets Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    dodofran 6 gün
    giriş seviyesinde oyun nedir yahu? zaten candy crush angry birds vs için oyun işlemcisi diye bi tabire ihtiyaç yok ki dandik 160 liralık tabletimle de oynuyordum bu oyunları ben. fiyatta bariz düşüş olmayacaksa bi anlamı yok bence. ki düşüş de olacağını sanmıyorum markalar en düşük modellere bile 53 tane kamera koydukları ve devletimiz sağolsun bi telefon da kendi istediği için uygun fiyatlı model kavramı kalmadı. giriş seviyesi 2500den başlıyor artık. hal böyleyken niye mediatek g35 g25 alayım sd 720 730 veya 600 serileri varken.
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    Tengrist 6 gün
    insan için olanı var mı bunun ?
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    The white warrior (Sıradan bir vatandaş ) 6 gün
    Helio p22'nin az bir şey modifiye hali
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    Bloodin 6 gün
    Ülkemizde 200 dolardan düşük cihazlar 200 dolar seviyesinde vergilendirileceği için, G25, G35 gibi iyi kötü oyun oynayabilecek telefonları 100 doların altına çekecek olan çipsetler bizi ilgilendirmiyor.



    Ne de olsa telefon itibarından tasarruf olmaz, alıp kullanacaksanız adam gibi ayfon alın, yoksa telefon kullanmayın bi zahmet, atalarınız telefon mu kullanmış Anadolu'yu, Avrupa'yı, Arabistan'ı fethederken! Ver Mehteri!!!



    Not: İzin alınırsa kendi fiyatından vergilendiriliyor fakat yandaş distribütörler hariç izin vermeyecekler tabi ki
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    High Sierra 6 gün
    Mediatek iyisin hoşsun da ne zaman 7nm işlemcilerini göreceğiz Dimensity serisi hariç? Yanarım ki hala Türkiye'de bir tane bile Dimensity'e sahip cihaz yok.
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    astegon (astegon CF) 6 gün High Sierra
    Dimensity'li doğru düzgün cihaz yok ki daha. 5G'li cihazlar de ülkeye pek gelmiyor.
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