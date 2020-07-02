Helio G35 ve G25 ile giriş seviyesinde oyun tecrübesi

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Son dönemde özellikle oyuncu odaklı akıllı telefonların ilgi görmesi ile birlikte yonga sektöründe de oyuna yönelik optimizasyonlar başladı. MediaTek hemen her segmente oyuncu odaklı bir yonga sunmayı başarmış durumda.

Helio G35 ve G25 neler sunuyor?

MediaTek oyuncu odaklı telefonlardaki ilgiyi fark edince grafik performansı optimize edilmiş Helio G90 yonga setini piyasaya sürdü ve G90T, G80, G85, G70 gibi orta-üst seviyede geniş bir yelpaze hazırladı.

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Şimdi ise yavaş yavaş giriş segmentine doğru iniyor. 12nm sürecindeki Helio G35 ve G25 yonga setleri giriş seviyesinde oyuncu odaklı telefonlara rekabetçilik kazandıracak. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve IMG PowerVR GE8320 grafik birimi barındıran yonga setlerinde frekans değerleri bir miktar birbirinden farklılaşıyor.

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MediaTek HyperEngine teknolojisi sayesinde grafik performansı oyunlarda optimize edilirken kablosuz bağlantıların da en az gecikme ile devam etmesi sağlanıyor. Bunun yanında birden fazla kamera sensörüne destek, akıllı anten teknolojisi, yazılım tabanlı yapay zeka, WiFi 5, Bluetooth 5.0, eMMC 5.1 desteği şeklinde avantajlar yer alıyor.

Helio G35 ve Helio G25 yonga setlerinin üretici ortaklara tedariğine başlanmış durumda. Realme markasının C11 akıllı telefonu Helio G35 yonga setini kullanan ilk telefon oldu.

https://www.techpowerup.com/269326/mediatek-introduces-helio-g35-g25-gaming-series-chipsets

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