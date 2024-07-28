Bioshock filmiden yeni bilgiler: Netflix, bütçeyi azalttı

BioShock filminin bütçesi düşürüldü
Geçtiğimiz yıllarda Netflix, BioShock filmi için çalışmalara başlamıştı. Açlık Oyunları serisinin yönetmeni Francis Lawrence tarafından yönetilecek olan proje, San Diego Comic-Con etkinliğinde yer aldı. Etkinlikten gelen bilgilere göre Netflix’te yaşanan liderlik değişikliklerinin ardından firma, filmin bütçesini düşürmeye karar vermiş.
Geçtiğimiz yıllarda devasa bir proje olarak geliştirilen BioShock filmi, strateji değişikliği sonrası çok daha farklı bir proje olacak. Yapımcı Roy Lee’nin açıklamasına göre bütçe değişikliği sonrası film, daha kişisel bir hikâyeye sahip olacak. Filmin bütçe değişikliği kötü bir haber olsa da BioShock’un daha kişisel bir hikâyeye yer vermesi, hayranların hoşuna gidecektir. Film için henüz bir vizyon tarihi belirlenmedi ancak Netflix, önümüzdeki aylarda proje hakkında yeni detaylar paylaşacaktır.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.