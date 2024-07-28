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    Anlık Bildirim

    Bioshock filmiden yeni bilgiler: Netflix, bütçeyi azalttı

    Oyun dünyasının en başarılı serilerinden olan Bioshock, yakında sinema severlerle buluşacak. Netflix tarafından geliştirilen Bioshock filminden SDCC etkinliğinde yeni bilgiler geldi.
    BioShock Tam Boyutta Gör
    2007 yılında hayatımıza giren BioShock, kısa sürede oyun dünyasının en başarılı serilerinden biri olmayı başarmıştı. Seri, yıllar içerisinde birçok yapımı ile oyuncularla buluşsa da geçtiğimiz yıllarda BioShock markası altında herhangi bir proje ile karşılaşmadık. Seri için yeni bir oyun üzerinde çalışılsa da Netflix, BioShock için başka bir proje geliştiriyor. 

    BioShock filminin bütçesi düşürüldü

    Geçtiğimiz yıllarda Netflix, BioShock filmi için çalışmalara başlamıştı. Açlık Oyunları serisinin yönetmeni Francis Lawrence tarafından yönetilecek olan proje, San Diego Comic-Con etkinliğinde yer aldı. Etkinlikten gelen bilgilere göre Netflix’te yaşanan liderlik değişikliklerinin ardından firma, filmin bütçesini düşürmeye karar vermiş.

    Geçtiğimiz yıllarda devasa bir proje olarak geliştirilen BioShock filmi, strateji değişikliği sonrası çok daha farklı bir proje olacak. Yapımcı Roy Lee’nin açıklamasına göre bütçe değişikliği sonrası film, daha kişisel bir hikâyeye sahip olacak. Filmin bütçe değişikliği kötü bir haber olsa da BioShock’un daha kişisel bir hikâyeye yer vermesi, hayranların hoşuna gidecektir. Film için henüz bir vizyon tarihi belirlenmedi ancak Netflix, önümüzdeki aylarda proje hakkında yeni detaylar paylaşacaktır.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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