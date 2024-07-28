Bioshock filmiden yeni bilgiler: Netflix, bütçeyi azalttı

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör 2007 yılında hayatımıza giren BioShock, kısa sürede oyun dünyasının en başarılı serilerinden biri olmayı başarmıştı. Seri, yıllar içerisinde birçok yapımı ile oyuncularla buluşsa da geçtiğimiz yıllarda BioShock markası altında herhangi bir proje ile karşılaşmadık. Seri için yeni bir oyun üzerinde çalışılsa da Netflix, BioShock için başka bir proje geliştiriyor.

Creature Commandos için tarih verildi 1 gün önce eklendi

BioShock filminin bütçesi düşürüldü

Geçtiğimiz yıllarda Netflix, BioShock filmi için çalışmalara başlamıştı. Açlık Oyunları serisinin yönetmeni Francis Lawrence tarafından yönetilecek olan proje, San Diego Comic-Con etkinliğinde yer aldı. Etkinlikten gelen bilgilere göre Netflix’te yaşanan liderlik değişikliklerinin ardından firma, filmin bütçesini düşürmeye karar vermiş.

Geçtiğimiz yıllarda devasa bir proje olarak geliştirilen BioShock filmi, strateji değişikliği sonrası çok daha farklı bir proje olacak. Yapımcı Roy Lee’nin açıklamasına göre bütçe değişikliği sonrası film, daha kişisel bir hikâyeye sahip olacak. Filmin bütçe değişikliği kötü bir haber olsa da BioShock’un daha kişisel bir hikâyeye yer vermesi, hayranların hoşuna gidecektir. Film için henüz bir vizyon tarihi belirlenmedi ancak Netflix, önümüzdeki aylarda proje hakkında yeni detaylar paylaşacaktır.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.