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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Henry Cavill, The Witcher'ın 2. sezon çekimlerinde sakatlandı

    Açıklamaya göre ambulans çağıracak kadar kötü bir durum yok ancak The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri etkilenecek. Dizinin salgın sebebiyle daha önce birkaç kez ertelenmişti.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
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    Henry Cavill, The Witcher'ın 2. sezon çekimlerinde sakatlandı
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    Oyun dünyasının ve fantastik roman dünyasının popüler serilerinden The Witcher'ın, bildiğiniz gibi Netflix'te yayınlanan bir dizisi bulunuyor. İlk sezonu geçtiğimiz yıl yayınlanan dizi olumlu yorumlar almıştı ve dizinin ikinci sezon çekimleri de geçtiğimiz aylarda başladı.

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    Yılın başlarında çekimlerin başlamasının ardından salgın sebebiyle çekimler ertelendi. Geçtiğimiz aylarda ise çekimler yeniden başladı ancak bu sefer de ekip çalışanlarında Covid-19 çıkınca çekimler yeniden durdu. Şimdi ise bambaşka bir sebep yüzünden çekimler tekrar aksadı.

    Dizinin ana karakteri olan Geralt of Rivia'yı canlandıran Henry Cavill, çekimler esnasında ne yazık ki bacağından sakatlandı. Henry Cavill'ın yaklaşık 6 metre yükseklikte güvenlik kemeri üzerindeyken sallanan baltaların bulunduğu bir parkurda sakatlandığı açıklandı. Sallanan baltaların sakatlanma ile alakası yok, onlar çekimler için ordaymış ve Henry Cavill'ın bir kas yaralanması geçirdiği söyleniyor. 

    Açıklamaya göre sakatlık, ambulans çağıracak kadar kötü değilmiş ancak çekimleri bir süreliğine sekteye uğratacak. Büyük bir ihtimalle Cavill'ın çekimleri kısa süreliğine durdurulacak.

    The Witcher ikinci sezonun, 2021 yılında Netflix'te yayınlanması bekleniyor.



    https://www.pcgamer.com/henry-cavill-injured-while-making-witcher-season-2/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheShadow (The Shadow) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gamer Henry Cavill tam da Cyberpunk 2077 çıkışında sakatlanıyor. Zamanlama manidar.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    vs-fb (Vn S) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Büyük umutlarla izlemeye başladım. Bana hitap etmediği kanısına vararak bıraktım. Oyunu sevenler için yeri mutlaka ayrıdır.
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    eapantherea (354D 437) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yahu 1 seneden fazla oldu zaten, bu gidisle 2. Sezon tam 2 sene sonra yayinlanmis olacak.. Bari su spin off dizisi gelseydi de onu izleseydik..
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    TheShadow (The Shadow) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gamer Henry Cavill tam da Cyberpunk 2077 çıkışında sakatlanıyor. Zamanlama manidar.
    Yanıtla +15
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    MetalWave (serdar günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    malum sahneleri çeksinler o arada, zaten oyundada dizidede bolca var
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    diğer sahneleri çeksinler onu da biz mi söyleyelim. beklerken kuruduk.
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence nazar değmiş dünya yakışıklı adam sonuçta
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