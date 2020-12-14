Henry Cavill, The Witcher'ın 2. sezon çekimlerinde sakatlandı

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Oyun dünyasının ve fantastik roman dünyasının popüler serilerinden The Witcher'ın, bildiğiniz gibi Netflix'te yayınlanan bir dizisi bulunuyor. İlk sezonu geçtiğimiz yıl yayınlanan dizi olumlu yorumlar almıştı ve dizinin ikinci sezon çekimleri de geçtiğimiz aylarda başladı.

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The Witcher'ın 2. sezon çekimleri yeniden başladı

Yılın başlarında çekimlerin başlamasının ardından salgın sebebiyle çekimler ertelendi. Geçtiğimiz aylarda ise çekimler yeniden başladı ancak bu sefer de ekip çalışanlarında Covid-19 çıkınca çekimler yeniden durdu. Şimdi ise bambaşka bir sebep yüzünden çekimler tekrar aksadı.

Dizinin ana karakteri olan Geralt of Rivia'yı canlandıran Henry Cavill, çekimler esnasında ne yazık ki bacağından sakatlandı. Henry Cavill'ın yaklaşık 6 metre yükseklikte güvenlik kemeri üzerindeyken sallanan baltaların bulunduğu bir parkurda sakatlandığı açıklandı. Sallanan baltaların sakatlanma ile alakası yok, onlar çekimler için ordaymış ve Henry Cavill'ın bir kas yaralanması geçirdiği söyleniyor.

Açıklamaya göre sakatlık, ambulans çağıracak kadar kötü değilmiş ancak çekimleri bir süreliğine sekteye uğratacak. Büyük bir ihtimalle Cavill'ın çekimleri kısa süreliğine durdurulacak.

The Witcher ikinci sezonun, 2021 yılında Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

https://www.pcgamer.com/henry-cavill-injured-while-making-witcher-season-2/

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