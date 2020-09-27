Henüz resmi olarak duyurulmayan Mass Effect üçlemesinin remaster sürümü 2021 yılına ertelendi

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Bir süredir gündemde olan ve ilk olarak VentureBeat tarafından bu yılın başlarında haberi yapılan Mass Effect üçlemesinin remaster sürümü ile ilgili erteleme haberi geldi. Henüz resmi olarak duyurusu yapılmamış oyun, yine VentureBeat’in haberine göre 2021 yılı başlarına ertelendi.

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Ekim ayı içinde duyurusunun yapılıp aynı ay içinde yayınlanması beklenen ve Mass Effect: Legendary Edition adıyla çıkacağı söylenen üçlemenin ertelenme gerekçesi de ilk haberi yapan Jeff Grubb adlı editör tarafından paylaşıldı. Grubb’a göre EA ve BioWare’in erteleme kararında ilk Mass Effect oyununun diğer iki oyuna kıyasla hem görsel hem de oynanış bakımından geride kalması ve oyunun bu haliyle remaster sürümüne yakışmaması yatıyor.

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İki ve üçüncü oyunların görsellik ve oynanış mekanikleri açısından birbirlerine daha yakın olmaları, bunları remaster için daha uygun hale getirirken 2007 yılında çıkan ilk oyun ne yazık ki devam oyunlarından geri kalmış.

Son olarak, Mass Effect: Legendary Edition’da üçüncü oyundaki çok oyunculu mod bulunmayacak ve üçleme sadece tek oyunculu senaryoya odaklanacak. Umarız EA ve Bioware üçlemeye yakışır görsellik ve oynanabilirlikte bir remaster sürümü ile oyuncular karşısına çıkar.

https://www.gamesradar.com/uk/mass-effect-legendary-edition-remaster-reportedly-pushed-back-to-early-2021/

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