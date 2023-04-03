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    Anlık Bildirim

    Hepsburada’da Xiaomi Fan Festivali başladı

    Hepsiburada'da Marka Günleri kapsamında 3-5 Nisan tarihlerinde Xiaomi Fan Festivali indirimleri yapılıyor. Xiaomi marka ürünlerde avantajlı fiyatlar sunuluyor. 
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    Hepsburada’da Xiaomi Fan Festivali başladı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin Nisan ayına özel indirim dönemi olan Xiaomi Fan Festivali başladı. Hepsiburada’nın Marka Günleri indirimleri ile birleşen Xiaomi Fan Festivali indirimlerinde Xiaomi marka teknolojik ürünleri uygun fiyata satın alabilirsiniz.

    Hepsiburada’da Xiaomi Fan Festivali 3-5 Nisan tarihlerinde düzenleniyor. Kampanya süresince Xiaomi'nin popüler ürünlerinde avantajlı fiyatlar sunuluyor. Xiaomi cep telefonları, akıllı saatler, Bluetooth kulaklıklar, Arifryer ve robot süpürgeleri indirimli fiyatlarla satın alabilirsiniz.

    Kampanya sayfası: Xiaomi Fan Festivali

    Xiaomi Fan Festivali'nde öne çıkan fırsat ürünleri

    Xiaomi Redmi Note 10S

    Xiaomi Mi Band 7 Pro

    Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

    Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2

    Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 L

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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