Hepsburada’da Xiaomi Fan Festivali başladı

Hepsiburada’da Xiaomi Fan Festivali 3-5 Nisan tarihlerinde düzenleniyor. Kampanya süresince Xiaomi'nin popüler ürünlerinde avantajlı fiyatlar sunuluyor. Xiaomi cep telefonları, akıllı saatler, Bluetooth kulaklıklar, Arifryer ve robot süpürgeleri indirimli fiyatlarla satın alabilirsiniz.
Kampanya sayfası: Xiaomi Fan Festivali
Xiaomi Fan Festivali'nde öne çıkan fırsat ürünleri
Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 LBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı