Hepsiburada'dan Türkiye'de bir ilk daha: Türkiye’nin ilk akıllı ve kasasız mağazası

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Hepsiburada ülkemizde son dönemde yaptığı atılımlar bir hayli dikkat çekmeye başlamışken geçtiğimiz saatlerde Türkiye'de bir ilkin daha duyurusunu yaptı: Türkiye’nin ilk akıllı ve kasasız mağazası ya da kendi ismiyle Hepsiburada Smart by MIMEX.

Hepsiburada Smart by MIMEX Nedir?

Hepsiburada Smart by MIMEX daha öncesinde Amazon tarafında Amerika'da gördüğümüz konsepte benzeyen ancak daha farklı bir teknoloji kullanan bir yeni nesil mağaza. Türkiye'nin ilk akıllı ve kasasız mağazası olarak tanıtılan Hepsiburada Smart by MIMEX'in fütüristik mimari tasarımı Architectural Strategies Atelier’den mimar Sezer Bahtiyar tarafından yapılan mağazasıyla 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren hızlı tüketim ürünleriyle İstanbul Mecidiyeköy Trump AVM içerisinde müşterilerin kullanımına açılacak.

Hepsiburada Smart by MIMEX akıllı mağaza konsepti, dünyanın en büyük bütçeli Ar-Ge ve inovasyon programlarından Ufuk 2020 kapsamında Avrupa Birliği Komisyonunun yaklaşık 2,2 milyon euro tutarındaki teşvikiyle hayata geçirildi. İngilizce açılımı ‘Micro Market Experience (Mikro Market Deneyimi)’ olan proje, Hepsiburada’nın yanı sıra donanım, sensör, kamera sistemleri ve akıllı raf alanlarında faaliyet gösteren dört uluslararası şirketin ortaklığı ile geliştirildi. Tüm dünyada az sayıda örneği bulunan ‘al ve çık’ konseptli mağazalar, müşterilerine kolay, pratik ve hızlı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

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Mağazaya gir, ürününü ‘al ve çık’...

Hiçbir fiziksel ödeme noktası bulunmayan Hepsiburada Smart’ta, alışverişle ilgili tüm işlemler yapay zekâ, görüntü işleme ve dijital ağırlık sensörü teknolojilerinin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştiriliyor.

‘Yeni nesil akıllı alışveriş’ sloganıyla açılan Hepsiburada Smart’ta alışveriş müşterinin Hepsiburada Smart mağazasının girişinde yer alan kiosktaki karekodu uygulamaya okutması ile başlıyor. Bundan sonra müşterinin tek yapması gereken, mağazaya girerek mağaza raflarında bulunan ürünler arasından beğendiklerini seçmek.

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Yeni nesil yapay zekâ, görüntü işleme, ağırlık sensörlü akıllı raf teknolojilerinin yardımıyla, müşterilerin aldığı ürünler anlık olarak uygulamadaki sanal sepete ekleniyor, rafa geri bıraktığı ürünler ise anında sepetten çıkartılıyor. Alışverişini tamamlayan müşteriler herhangi fiziksel bir ödeme işlemi gerçekleştirmeden ve zaman kaybetmeden mağazadan çıkabiliyor. Böylece tüm alışveriş işlemi saniyeler içinde tamamlanıyor.

Yapay Zekâ Tabanlı Görüntü İşleme Teknolojisi ve Maliyeti Avantajı

Hepsiburada Smart by MIMEX konsepti Hepsiburada Ar-Ge ekibiyle birlikte İtalya ve İspanya’dan dört ekibin dâhil olduğu uluslararası bir iş birliği projesi olarak iki yıllık bir süreçte geliştirildi. Hepsiburada Smart, beş proje ortağı (Spindox-İtalya, Metrica 6-İspanya, Cefla-İtalya, Fundizione Bruno Kessler-İtalya, ve Hepsiburada-Türkiye) tarafından geliştirilen görüntü işleme, yapay zekâ ve raf sensörü teknolojilerinin birleşmesiyle oluşturuldu. Mağazada kullanılan yapay zekâ tabanlı görüntü işleme teknolojisinin yanı sıra verimliliği ve uygun mağaza uygulama maliyetleri Hepsiburada Smart by MIMEX’i küresel perakende teknolojileri pazarında yer alan az sayıdaki benzerlerinden ayrıştırarak ön plana çıkarıyor.

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Hepsiburada CEO’su Emirdağ: İnovasyonlarımızla Türkiye’yi küresel teknoloji arenasında temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Hepsiburada Smart by MIMEX’i Türkiye ile tanıştırmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek, yeni nesil akıllı alışverişin Türkiye’deki ilk örneğiyle ilgili şunları söyledi: “Yapay zekâ ile alışveriş deneyimini iyileştiren, alışverişin geleceğini bugüne taşıyan ve dünyada az sayıda örneği bulunan bu konsepti Türkiye’de hayata geçiren ilk şirket olduğumuz ve Türkiye’de ticaretin dijital dönüşümüne öncülük eden bir yeniliğe daha imza attığımız için mutluluk duyuyoruz.

Hepsiburada’nın Ar-Ge ekibi, uluslararası ortaklıklar kurarak, Türkiye’nin e-ticaret birikimini ve Türk mühendislerinin yeteneklerini uluslararası arenada en iyi şekilde gösteriyor. Dünyanın en büyük bütçeli Ar-Ge ve inovasyon programlarından biri Ufuk 2020 kapsamında ortaklarımızla birlikte geliştirdiğimiz MIMEX teknolojisiyle ve bugüne kadarki inovasyonlarımızla Türkiye’yi küresel teknoloji arenasında temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu topraklardan çıkan bir teknoloji gücü ve uluslararası bir başarı hikâyesi olarak Hepsiburada yeni küresel projeler geliştirmeye ve inovasyonlarına devam edecek.”

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Hepsiburada'dan Türkiye’nin ilk akıllı ve kasasız mağazası