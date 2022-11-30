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    Hepsiburada, Efsane Kasım'da en çok satan ürünleri açıkladı

    Hepsiburada'da Efsane Kasım'da en çok temel tüketim ve gıda ürünleri satıldı. En çok satan cep telefonu iPhone 11 oldu. 1-28 Kasım'da 30 milyon ürün satıldı.       
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    Hepsiburada, Efsane Kasım'da en çok satan ürünleri açıkladı Tam Boyutta Gör
    Hepsiburada’nın 1 Kasım’da başlayan Efsane Kasım indirimleri sona erdi. Hepsiburada, kampanya dönemi boyunca en çok satılan ürünleri ve yapılan satış miktarlarını açıkladı.

    30 milyon ürün satıldı

    Bu sene 1-28 Kasım tarihlerinde 30 milyon adet ürün satıldı. Verilen sipariş sayısı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1,7 kat arttı. Aylık satış hacmi rekoru kırıldı. Bu dönemde 207 bin farklı üründe indirim kampanyası yapıldı. Hepsiburada’nın açıklamasına göre müşteriler Kasım ayı boyunca yaklaşık 907 milyon TL tasarruf elde etti. Kampanya döneminin en çok sipariş alan günü olan 11 Kasım'da Hepsiburada tarihinin günlük sipariş ve ciro rekoru kırıldı.

    En çok satan ürünler neler?

    Efsane Kasım’da müşteriler en çok temel tüketim ve gıda, giyim, sağlık ve güzellik, züccaciye ve kozmetik kategorilerine ilgi gösterdi. En çok satılan ürünler çamaşır deterjanı, tuvalet kağıdı, bebek bezi, çay, ıslak temizlik havlusu ve kağıt havlu oldu. Satın alınan tuvalet kağıdı miktarı 5 milyon ruloyu buldu. Giyim kategorisinde ise satışlar aylık ortalamanın 3 katına çıktı.

    En çok satan cep telefonu iPhone 11

    Teknolojik ürünlerde ise en çok bilgisayar, monitör, klavye ve mouse setleri satıldı. Teknolojik aksesuarlarda en çok kulaklık, şark aletleri ve kılıflar tercih edildi. En çok satan cep telefonları iPhone 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro ve iPhone 13 oldu.

    50 bin airfryer satıldı

    Son dönemde ortaya çıkan airfryer çılgınlığını bu indirim döneminde net şekilde görebiliyoruz. Küçük ev aletleri kategorisinin en çok satanı airfryer ürünleri oldu. Yaklaşık 50 bin adet air fryer satışı gerçekleşti. Kozmetik kategorisinde en çok yüz bakımı ürünleri tercih edildi.

    11 Kasım ve 25 Kasım tarihlerinde uygulamada aynı anda bulunan anlık kullanıcı sayısı 1 milyonu buldu. Müşteriler Kasım ayı boyunca en çok akşam 20.00 ila 23.00 saatleri arasında alışveriş yaptı. Hepsiburada müşterileri, saat 20.00-21.00 civarı temel tüketim ve süpermarket kategorilerinden harcama yaparken, saat 22.00'den sonra en çok giyim, sağlık-güzellik, spor malzemeleri kategorilerine ilgi gösterdi. Öğlen saatlerinde ise en çok kitap alışverişi yapıldı.

    Hepsiburada, bu ay LinkGelir kampanyası başlatmıştı. Müşteriler tıpkı influencerlar gibi arkadaşlarıyla link paylaşıp, link üzerinden yapılan satışlarda yüzde 10 Hepsipay Papel kazandı. Yaklaşık 48 bin kullanıcı, 185 bin liste oluşturup yakınları ve arkadaşları ile paylaştı.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 16 saat önce

    maaşallah

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    gun 22 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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