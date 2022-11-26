Kasım indirimlerinde telefon satışı yüzde 16 arttı

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1 Kasım itibarıyla başlayan Kasım İndirimleri dün Efsane Cuma kampanyaları ile sona erdi. Amazon gibi bazı e-ticaret platformlarında ise Kasım sonuna kadar indirimler devam edecek. Bu seneki kampanyalarda cep telefonu satışları arttı..

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Sözcüsü Yüksel Eminoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sene Kasım ayının ilk 25 gününde geçen senenin aynı dönemine kıyasla beyaz eşya, küçük ev aletleri ve cep telefonu satışlarında artış yaşandı. Adet olarak cep telefonu ve küçük ev aletlerinde yaklaşık yüzde 16 artış, beyaz eşyada ise yüzde 14 artış tespit edildi. Genel satışların cirosu ise yüzde 211 arttı.

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Eminoğlu, kasım kampanyaları döneminde pek çok kategoride ürün satıldığını fakat adet olarak en çok satılan ürünün akıllı cep telefonu olduğunu belirterek, “Telefonların peşinden de mutfak robotları geldi. Bunları ise çamaşır makineleri izledi. Bunun dışında önemli bir bilgi de kişi başı e-ticaret harcamaları ki Türkiye’de 18-70 yaş arası kesime baktığımızda internet üstünden kişi başı ortalama 4 bin 964 TL’lik bir harcama görüyoruz. Kasım kampanyaları döneminde bu rakamın ortalama olarak 7 bin 500 TL’yi geçmesini bekliyoruz. Bu da hem yurt içi ticaret içinde e-ticaretin payının artması hem de kasım ayı kampanyaları ile beraber cironun ciddi oranda yükselmesiyle olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Son olarak şu noktaya vurgu yapmakta fayda var. EDER Sözcüsü Eminoğlu, bu açıklamaları EDER'in e-ticaret satış verilerine göre yaptı ancak bu verilere hangi e-ticaret platformlarının dahil olduğu belirtilmedi. Ayrıca satış adedi olarak da herhangi bir veri paylaşılmadı. Amazon, Hepsiburada ve Trendyol, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Kasım indirimlerindeki satış miktarları ve en çok satan ürünler hakkında açıklamalar yapacaktır.

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Kasım indirimlerinde telefon satışı yüzde 16 arttı