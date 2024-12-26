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    Anlık Bildirim

    One UI 7, Super HDR özelliğini sistem genelinde kapatmanıza izin verecek

    Super HDR, Samsung telefonlarda HDR fotoğraf görüntülendiğinde ekran parlaklığını oldukça artıran geceleri can sıkıcı bir özellik. One UI 7, bu özelliği tamamen devre dışı bırakmanıza izin verecek.
    One UI 7 Super HDR özelliği tamamen kapatma seçeneği sunacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 7.0 güncellemesiyle cihazlarına birçok yeni özellik ekledi, iyileştirme sundu. Samsung’un bahsetmediği, One UI 7.0 beta güncellemelerinde keşfedilen faydalı özellikler de var. Bu özelliklerden biri de; sistem genelinde Super HDR’ı devre dışı bırakma.

    Super HDR tamamen kapatılabilecek

    Super HDR, HDR fotoğraf ve video çekme, görüntüleme ve yayınlamanıza izin veren sistem genelinde bir özellik. Ancak bu özellik açıkken, HDR fotoğraf veya video görüntülendiğinde ekran parlaklığı sona çekiliyor ki Samsung cihazlarda ekran parlaklığı oldukça yüksek. Bu, çoğu kişi için geceleri rahatsız edici. Bu özellik One UI 6.1 sürümünde yalnızca Galeri uygulamasında kapatılabiliyor. Neyse ki One UI 7 güncellemesi Süper HDR’ı tamamen devre dışı bırakmanıza izin verecek.

    Ayarlar - Gelişmiş özellikler altında Super HDR’ı kapalı konuma getirerek özelliği sistem genelinde devre dışı bırakabileceksiniz.

    Super HDR özelliği hangi telefonlarda var?

    Super HDR özelliği şu anda yalnızca Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Fold Special Edition’da kullanılabiliyor.

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    Mantarın Başı 17 saat önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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