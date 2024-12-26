One UI 7, Super HDR özelliğini sistem genelinde kapatmanıza izin verecek

Super HDR tamamen kapatılabilecek
Super HDR, HDR fotoğraf ve video çekme, görüntüleme ve yayınlamanıza izin veren sistem genelinde bir özellik. Ancak bu özellik açıkken, HDR fotoğraf veya video görüntülendiğinde ekran parlaklığı sona çekiliyor ki Samsung cihazlarda ekran parlaklığı oldukça yüksek. Bu, çoğu kişi için geceleri rahatsız edici. Bu özellik One UI 6.1 sürümünde yalnızca Galeri uygulamasında kapatılabiliyor. Neyse ki One UI 7 güncellemesi Süper HDR’ı tamamen devre dışı bırakmanıza izin verecek.
Ayarlar - Gelişmiş özellikler altında Super HDR’ı kapalı konuma getirerek özelliği sistem genelinde devre dışı bırakabileceksiniz.
Super HDR özelliği hangi telefonlarda var?
Super HDR özelliği şu anda yalnızca Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Fold Special Edition’da kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.