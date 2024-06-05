Samsung Galaxy Watch FE fiyatı ortaya çıktı
Yeni bir sızıntıya göre, Galaxy Watch FE'nin fiyatı Avrupa bölgesinde 199 euro civarında olacak. Bunun ABD pazarına yaklaşık 199 dolar olarak yansıyabileceği belirtiliyor. Kıyaslama yapmak gerekirse, standart Galaxy Watch 6'nın (40mm) 299 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldığını hatırlatalım. Galaxy Watch 6 Classic modelinin fiyatı ise 399 dolar olarak belirlenmişti
Ayrıca Fransa'da ortaya çıkan bir kampayada, Galaxy S24, S24+ veya S24 Ultra satın alan kullanıcılara ücretsiz bir Galaxy Watch FE sunulacağı belirtiliyor. Bu da, Watch FE'nin Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra'dan önce piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.
Galaxy Watch FE özellikleri (beklenen)
Galaxy Watch FE akıllı saat, 40mm kasa boyutuyla gelecek ve 396 x 396 piksel çözünürlük sunan 1.2 inç Super AMOLED ekrana sahip olacak. Saatin suya ve toza dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikasına sahip olduğu ve 50 metreye kadar su geçirmediği söyleniyor. Gövdenin alüminyum olacağını ve dayanıklılık açısından MIL-STD-810 askeri standartlarına göre sertifikalandırıldığı da biliyoruz.
Galaxy Watch FE modeli, Exynos W920 işlemciden güç alacak saat, 1.5GB RAM ve 16GB depolama alanı sunacak. Kutusundan WearOS 4 tabanlı One UI 5.0 Watch yazılımıyla çıkacak. Saat, ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, barometre, BIA sensörü, EKG, jiroskop ve kalp atış hızı monitörüne sahip olacak. GPS, çift bant WiFi b/g/g/n, Bluetooth 5.0 ve NFC bağlantısını destekleyecek. Watch FE, tek şarjla 30 saate kadar pil ömrü sunduğu iddia edilen 247mAh bataryadan güç alacak. Diğer Galaxy Watch modelleri gibi manyetik kablosuz şarj özelliği olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.