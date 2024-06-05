Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un bir süredir Galaxy Watch ailesinin uygun fiyatlı sürümü üzerinde çalıştığı söyleniyor. Daha önce Galaxy Watch FE olarak adlandırılacak bu modelin özellikleri ve tasarımından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde de, Galaxy Watch FE için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

Samsung Galaxy Watch FE fiyatı ortaya çıktı

Yeni bir sızıntıya göre, Galaxy Watch FE'nin fiyatı Avrupa bölgesinde 199 euro civarında olacak. Bunun ABD pazarına yaklaşık 199 dolar olarak yansıyabileceği belirtiliyor. Kıyaslama yapmak gerekirse, standart Galaxy Watch 6'nın (40mm) 299 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldığını hatırlatalım. Galaxy Watch 6 Classic modelinin fiyatı ise 399 dolar olarak belirlenmişti

Samsung Galaxy Watch FE'nin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı 22 sa. önce eklendi

Ayrıca Fransa'da ortaya çıkan bir kampayada, Galaxy S24, S24+ veya S24 Ultra satın alan kullanıcılara ücretsiz bir Galaxy Watch FE sunulacağı belirtiliyor. Bu da, Watch FE'nin Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra'dan önce piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Tam Boyutta Gör Son raporlara göre Galaxy Watch FE modelinin Galaxy Watch 7 serisiyle birlikte 10 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Galaxy Watch FE özellikleri (beklenen)

Galaxy Watch FE akıllı saat, 40mm kasa boyutuyla gelecek ve 396 x 396 piksel çözünürlük sunan 1.2 inç Super AMOLED ekrana sahip olacak. Saatin suya ve toza dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikasına sahip olduğu ve 50 metreye kadar su geçirmediği söyleniyor. Gövdenin alüminyum olacağını ve dayanıklılık açısından MIL-STD-810 askeri standartlarına göre sertifikalandırıldığı da biliyoruz.

Galaxy Watch FE modeli, Exynos W920 işlemciden güç alacak saat, 1.5GB RAM ve 16GB depolama alanı sunacak. Kutusundan WearOS 4 tabanlı One UI 5.0 Watch yazılımıyla çıkacak. Saat, ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, barometre, BIA sensörü, EKG, jiroskop ve kalp atış hızı monitörüne sahip olacak. GPS, çift bant WiFi b/g/g/n, Bluetooth 5.0 ve NFC bağlantısını destekleyecek. Watch FE, tek şarjla 30 saate kadar pil ömrü sunduğu iddia edilen 247mAh bataryadan güç alacak. Diğer Galaxy Watch modelleri gibi manyetik kablosuz şarj özelliği olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung Galaxy Watch FE fiyatı ortaya çıktı