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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch FE fiyatı ortaya çıktı

    Galaxy Watch serisinin uygun fiyatlı sürümü Galaxy Watch FE için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı. Peki Galaxy Watch FE fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...    
    Samsung Galaxy Watch FE fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bir süredir Galaxy Watch ailesinin uygun fiyatlı sürümü üzerinde çalıştığı söyleniyor. Daha önce Galaxy Watch FE olarak adlandırılacak bu modelin özellikleri ve tasarımından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde de, Galaxy Watch FE için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı. 

    Samsung Galaxy Watch FE fiyatı ortaya çıktı

    Yeni bir sızıntıya göre, Galaxy Watch FE'nin fiyatı Avrupa bölgesinde 199 euro civarında olacak. Bunun ABD pazarına yaklaşık 199 dolar olarak yansıyabileceği belirtiliyor. Kıyaslama yapmak gerekirse, standart Galaxy Watch 6'nın (40mm) 299 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldığını hatırlatalım. Galaxy Watch 6 Classic modelinin fiyatı ise 399 dolar olarak belirlenmişti

    Ayrıca Fransa'da ortaya çıkan bir kampayada, Galaxy S24, S24+ veya S24 Ultra satın alan kullanıcılara ücretsiz bir Galaxy Watch FE sunulacağı belirtiliyor. Bu da, Watch FE'nin Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra'dan önce piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Samsung Galaxy Watch FE fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Son raporlara göre Galaxy Watch FE modelinin Galaxy Watch 7 serisiyle birlikte 10 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. 

    Galaxy Watch FE özellikleri (beklenen)

    Galaxy Watch FE akıllı saat, 40mm kasa boyutuyla gelecek ve 396 x 396 piksel çözünürlük sunan 1.2 inç Super AMOLED ekrana sahip olacak. Saatin suya ve toza dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikasına sahip olduğu ve 50 metreye kadar su geçirmediği söyleniyor. Gövdenin alüminyum olacağını ve dayanıklılık açısından MIL-STD-810 askeri standartlarına göre sertifikalandırıldığı da biliyoruz.

    Galaxy Watch FE modeli, Exynos W920 işlemciden güç alacak saat, 1.5GB RAM ve 16GB depolama alanı sunacak. Kutusundan WearOS 4 tabanlı One UI 5.0 Watch yazılımıyla çıkacak. Saat, ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, barometre, BIA sensörü, EKG, jiroskop ve kalp atış hızı monitörüne sahip olacak. GPS, çift bant WiFi b/g/g/n, Bluetooth 5.0 ve NFC bağlantısını destekleyecek. Watch FE, tek şarjla 30 saate kadar pil ömrü sunduğu iddia edilen 247mAh bataryadan güç alacak. Diğer Galaxy Watch modelleri gibi manyetik kablosuz şarj özelliği olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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