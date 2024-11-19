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Tam Boyutta Gör 2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulan ve Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri haline gelen Hepsiburada, Kazak e-ticaret şirketi Kaspi.kz’ye satıldı. Rekabet Kurumu, Hepsiburada hisselerinin Kaspi.kz’ye devredilmesine onay verdi.

Rekabet Kurumu’nun web sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hanzade Vasfiye Doğan BOYNER’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verildi.”

Hepsiburada'nın yüzde 65,41'i 1,13 milyar dolara satıldı

Daha önce yapılan açıklamaya göre Kaspi.kz, Hepsiburada hisselerinin yüzde 65,41’ini 1,13 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı. Rekabet Kurumu’nun izin vermesiyle birlikte bürokratik olarak hisse devri onaylandı.

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Kaspi.kz, Hepsiburada’nın adını değiştirmeden faaliyetini sürdürecek. İki şirket arasında bilgi ve teknoloji paylaşımı yapılacak. Kazakistan’da Kaspi.kz platformunda sunulan özelliklerin Hepsiburada’ya ekleneceğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde Hepsiburada’daki çeşitli özellikler de Kaspi.kz platformuna eklenecek.

Kaski.kz, 2023 yılında 14 milyon aktif kullanıcı ile Kazakistan’ın en popüler mobil uygulaması oldu. Super app olarak faaliyet gösteren uygulamada alışveriş, mobil hizmetler, seyahat, reklamcılık, kamu hizmetleri ve ödeme hizmetleri bulunuyor. Kaspi Pay SuperApp, 2023'te 581 bin ticari ortağıyla Kazakistan'daki işletmelerin ve girişimcilerin tercih ettiği dijital ortak oldu.

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Rekabet Kurumu, Hepsiburada’nın Kazaklara satışına onay verdi