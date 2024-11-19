Rekabet Kurumu, Hepsiburada’nın Kazaklara satışına onay verdi

Rekabet Kurumu’nun web sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Hanzade Vasfiye Doğan BOYNER’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verildi.”
Hepsiburada'nın yüzde 65,41'i 1,13 milyar dolara satıldı
Daha önce yapılan açıklamaya göre Kaspi.kz, Hepsiburada hisselerinin yüzde 65,41’ini 1,13 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı. Rekabet Kurumu’nun izin vermesiyle birlikte bürokratik olarak hisse devri onaylandı.
Kaspi.kz, Hepsiburada’nın adını değiştirmeden faaliyetini sürdürecek. İki şirket arasında bilgi ve teknoloji paylaşımı yapılacak. Kazakistan’da Kaspi.kz platformunda sunulan özelliklerin Hepsiburada’ya ekleneceğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde Hepsiburada’daki çeşitli özellikler de Kaspi.kz platformuna eklenecek.
Kaski.kz, 2023 yılında 14 milyon aktif kullanıcı ile Kazakistan’ın en popüler mobil uygulaması oldu. Super app olarak faaliyet gösteren uygulamada alışveriş, mobil hizmetler, seyahat, reklamcılık, kamu hizmetleri ve ödeme hizmetleri bulunuyor. Kaspi Pay SuperApp, 2023'te 581 bin ticari ortağıyla Kazakistan'daki işletmelerin ve girişimcilerin tercih ettiği dijital ortak oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..