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    Rekabet Kurumu, Hepsiburada’nın Kazaklara satışına onay verdi

    Rekabet Kurumu, Hepsiburada'nın Kazak şirkete 1,13 milyar dolara satışına onay verdi. Hepsiburada'nın kontrolü Kaspi.kz şirketine geçti. Anlaşmanın detayları haberimizde.
    Rekabet Kurumu, Hepsiburada’nın Kazaklara satışına onay verdi Tam Boyutta Gör
    2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulan ve Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri haline gelen Hepsiburada, Kazak e-ticaret şirketi Kaspi.kz’ye satıldı. Rekabet Kurumu, Hepsiburada hisselerinin Kaspi.kz’ye devredilmesine onay verdi.

    Rekabet Kurumu’nun web sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Hanzade Vasfiye Doğan BOYNER’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verildi.”

    Hepsiburada'nın yüzde 65,41'i 1,13 milyar dolara satıldı

    Daha önce yapılan açıklamaya göre Kaspi.kz, Hepsiburada hisselerinin yüzde 65,41’ini 1,13 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı. Rekabet Kurumu’nun izin vermesiyle birlikte bürokratik olarak hisse devri onaylandı.

    Kaspi.kz, Hepsiburada’nın adını değiştirmeden faaliyetini sürdürecek. İki şirket arasında bilgi ve teknoloji paylaşımı yapılacak. Kazakistan’da Kaspi.kz platformunda sunulan özelliklerin Hepsiburada’ya ekleneceğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde Hepsiburada’daki çeşitli özellikler de Kaspi.kz platformuna eklenecek.

    Kaski.kz, 2023 yılında 14 milyon aktif kullanıcı ile Kazakistan’ın en popüler mobil uygulaması oldu. Super app olarak faaliyet gösteren uygulamada alışveriş, mobil hizmetler, seyahat, reklamcılık, kamu hizmetleri ve ödeme hizmetleri bulunuyor. Kaspi Pay SuperApp, 2023'te 581 bin ticari ortağıyla Kazakistan'daki işletmelerin ve girişimcilerin tercih ettiği dijital ortak oldu.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 4 saat önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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