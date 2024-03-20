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    Anlık Bildirim

    Hepsiburada, Ramazan ayında en çok satılan ürünleri açıkladı

    Hepsiburada, Ramazan ayında müşterilerin alışveriş tercihleri hakkında araştırma yaptı. En çok satılan ve en çok artış yaşanan ürünler açıklandı.                   
    Hepsiburada, Ramazan ayında en çok satılan ürünleri açıkladı Tam Boyutta Gör
    Hepsiburada, Ramazan ayında e-ticaret müşterilerinin alışveriş alışkanlıkları hakkında araştırma yaptı. Müşteriler Ramazan alışverişine bir ay önceden başlıyor.

    Verilere göre Ramazan ayı alışverişi için Google’dan yapılan aramalar Ramazan’dan bir ay önce başlıyor. Hepsiburada’daki ilk “Ramazan Kolisi” araması 10 Şubat’ta yapıldı.

    En çok alışveriş iftar saatinden sonra yapılıyor

    Hepsiburada’da Ramazan aylarında site trafiği saat 20.00’den sonra artmaya başlıyor. Alışverişin en çok yapıldığı saatler ise 20.00-22.00 saatleri arasındaki zaman dilimi olarak belirlendi. Sahur saatlerinde sitenin trafiği, Ramazan öncesi döneme göre üç katına çıkıyor.

    Ramazan ayında en çok satılan ürünler arasında temel tüketim ürünleri, züccaciye ürünleri ve küçük ev aletleri başı çekiyor. Bu Ramazan’da geçtiğimiz aya göre küçük ev aletleri kategorisi %55 temel tüketim siparişleri %40, giyim siparişleri %40, gıda & içecek kategorisi %35, sağlık ve güzellik kategorisinde %25 artış yaşandı.

    Ramazan öncesine kıyasla sipariş oranında en çok artış yaşanan ürünler şu şekilde:

    • Temel Tüketim: Ramazan paketleri %387; 4; Lokum %273; Hurma %220; Yumurtalar %157; Reçeller %155; Yağlar %149,2; Bulyon %100; Ballar %86; Kuruyemişler %66; Gevrekler %52,0; Glutensiz ürünler %42,6; Helva %36; Kahve %34,9 ve Kuru bakliyatlar %33,7
    • Gıda ve İçecek: Ürünlerinde artış yaşanan ürünler ise sırasıyla; Poşet çaylar %315; Şarküteri ürünleri %170 ve Meşrubatlar %85 oldu.
    • Küçük ev aletleri: Fritözler %44; Mutfak Robotları %43; Su Isıtıcıları %39; Blender %33 ve Ekmek Kızartma ürünlerinde %22 artış
    • Züccaciye: Sürahilerde %38 artış görülürken, Tavalarda %59; Kahvaltılık saklama kabı gibi ürünlerde %43; Düdüklü Tencerelerde %36 ve Bardaklar ve Fincanlarda %28'lik bir artış oldu.

    Hepsiburada, Ramazan’a özel olarak “Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde” kampanyasını 6 taksit özelliği ile güncelleyerek “Şimdi Al 3 Ay Sonra 6 Taksitte Öde” şeklinde sunmaya başladı.

    Hepsiburada’nın iş ortaklarına sunduğu HepsiAd servisi ile satıcıların ürünlerini tanıtması için akıllı algoritmalardan destek alınıyor. HepsiAd ile marka bilinirliklerinin artmasına, ürünlerinin görünürlüğünün ve tıklanma oranlarının artırarak, satış hacimlerini ve cirolarını %150’ye varan oranlarda yükseltmelerine destek sağlanıyor.

    Hepsibuada Premium üye sayısı 2,4 milyona ulaştı. Hepsiburada ile Yapı Kredi Bankası arasında yapılan iş birliği ile Hepsiburada Premium Worldcard kredi kartı hayata geçirildi. 75 bin kişi Hepsiburada Premium Kart sahibi oldu. Bu kart ile müşteriler ücretsiz Hepsiburada Premium üyeliği, her alışverişe %5 iade, Yemeksepetinde %10 hediye gibi kampanyalar sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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