Hepsiburada, Ramazan ayında en çok satılan ürünleri açıkladı

Tam Boyutta Gör Hepsiburada, Ramazan ayında e-ticaret müşterilerinin alışveriş alışkanlıkları hakkında araştırma yaptı. Müşteriler Ramazan alışverişine bir ay önceden başlıyor.

Verilere göre Ramazan ayı alışverişi için Google’dan yapılan aramalar Ramazan’dan bir ay önce başlıyor. Hepsiburada’daki ilk “Ramazan Kolisi” araması 10 Şubat’ta yapıldı.

En çok alışveriş iftar saatinden sonra yapılıyor

Hepsiburada’da Ramazan aylarında site trafiği saat 20.00’den sonra artmaya başlıyor. Alışverişin en çok yapıldığı saatler ise 20.00-22.00 saatleri arasındaki zaman dilimi olarak belirlendi. Sahur saatlerinde sitenin trafiği, Ramazan öncesi döneme göre üç katına çıkıyor.

Ramazan ayında en çok satılan ürünler arasında temel tüketim ürünleri, züccaciye ürünleri ve küçük ev aletleri başı çekiyor. Bu Ramazan’da geçtiğimiz aya göre küçük ev aletleri kategorisi %55 temel tüketim siparişleri %40, giyim siparişleri %40, gıda & içecek kategorisi %35, sağlık ve güzellik kategorisinde %25 artış yaşandı.

Ramazan öncesine kıyasla sipariş oranında en çok artış yaşanan ürünler şu şekilde:

Temel Tüketim : Ramazan paketleri %387; 4; Lokum %273; Hurma %220; Yumurtalar %157; Reçeller %155; Yağlar %149,2; Bulyon %100; Ballar %86; Kuruyemişler %66; Gevrekler %52,0; Glutensiz ürünler %42,6; Helva %36; Kahve %34,9 ve Kuru bakliyatlar %33,7

: Ramazan paketleri %387; 4; Lokum %273; Hurma %220; Yumurtalar %157; Reçeller %155; Yağlar %149,2; Bulyon %100; Ballar %86; Kuruyemişler %66; Gevrekler %52,0; Glutensiz ürünler %42,6; Helva %36; Kahve %34,9 ve Kuru bakliyatlar %33,7 Gıda ve İçecek: Ürünlerinde artış yaşanan ürünler ise sırasıyla; Poşet çaylar %315; Şarküteri ürünleri %170 ve Meşrubatlar %85 oldu.

Ürünlerinde artış yaşanan ürünler ise sırasıyla; Poşet çaylar %315; Şarküteri ürünleri %170 ve Meşrubatlar %85 oldu. Küçük ev aletleri : Fritözler %44; Mutfak Robotları %43; Su Isıtıcıları %39; Blender %33 ve Ekmek Kızartma ürünlerinde %22 artış

: Fritözler %44; Mutfak Robotları %43; Su Isıtıcıları %39; Blender %33 ve Ekmek Kızartma ürünlerinde %22 artış Züccaciye: Sürahilerde %38 artış görülürken, Tavalarda %59; Kahvaltılık saklama kabı gibi ürünlerde %43; Düdüklü Tencerelerde %36 ve Bardaklar ve Fincanlarda %28'lik bir artış oldu.

Hepsiburada, Ramazan’a özel olarak “Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde” kampanyasını 6 taksit özelliği ile güncelleyerek “Şimdi Al 3 Ay Sonra 6 Taksitte Öde” şeklinde sunmaya başladı.

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Hepsiburada’nın iş ortaklarına sunduğu HepsiAd servisi ile satıcıların ürünlerini tanıtması için akıllı algoritmalardan destek alınıyor. HepsiAd ile marka bilinirliklerinin artmasına, ürünlerinin görünürlüğünün ve tıklanma oranlarının artırarak, satış hacimlerini ve cirolarını %150’ye varan oranlarda yükseltmelerine destek sağlanıyor.

Hepsibuada Premium üye sayısı 2,4 milyona ulaştı. Hepsiburada ile Yapı Kredi Bankası arasında yapılan iş birliği ile Hepsiburada Premium Worldcard kredi kartı hayata geçirildi. 75 bin kişi Hepsiburada Premium Kart sahibi oldu. Bu kart ile müşteriler ücretsiz Hepsiburada Premium üyeliği, her alışverişe %5 iade, Yemeksepetinde %10 hediye gibi kampanyalar sunuluyor.

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Hepsiburada, Ramazan ayında en çok satılan ürünleri açıkladı