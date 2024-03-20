Hepsiburada, Ramazan ayında en çok satılan ürünleri açıkladı

Verilere göre Ramazan ayı alışverişi için Google’dan yapılan aramalar Ramazan’dan bir ay önce başlıyor. Hepsiburada’daki ilk “Ramazan Kolisi” araması 10 Şubat’ta yapıldı.
En çok alışveriş iftar saatinden sonra yapılıyor
Hepsiburada’da Ramazan aylarında site trafiği saat 20.00’den sonra artmaya başlıyor. Alışverişin en çok yapıldığı saatler ise 20.00-22.00 saatleri arasındaki zaman dilimi olarak belirlendi. Sahur saatlerinde sitenin trafiği, Ramazan öncesi döneme göre üç katına çıkıyor.
Ramazan ayında en çok satılan ürünler arasında temel tüketim ürünleri, züccaciye ürünleri ve küçük ev aletleri başı çekiyor. Bu Ramazan’da geçtiğimiz aya göre küçük ev aletleri kategorisi %55 temel tüketim siparişleri %40, giyim siparişleri %40, gıda & içecek kategorisi %35, sağlık ve güzellik kategorisinde %25 artış yaşandı.
Ramazan öncesine kıyasla sipariş oranında en çok artış yaşanan ürünler şu şekilde:
- Temel Tüketim: Ramazan paketleri %387; 4; Lokum %273; Hurma %220; Yumurtalar %157; Reçeller %155; Yağlar %149,2; Bulyon %100; Ballar %86; Kuruyemişler %66; Gevrekler %52,0; Glutensiz ürünler %42,6; Helva %36; Kahve %34,9 ve Kuru bakliyatlar %33,7
- Gıda ve İçecek: Ürünlerinde artış yaşanan ürünler ise sırasıyla; Poşet çaylar %315; Şarküteri ürünleri %170 ve Meşrubatlar %85 oldu.
- Küçük ev aletleri: Fritözler %44; Mutfak Robotları %43; Su Isıtıcıları %39; Blender %33 ve Ekmek Kızartma ürünlerinde %22 artış
- Züccaciye: Sürahilerde %38 artış görülürken, Tavalarda %59; Kahvaltılık saklama kabı gibi ürünlerde %43; Düdüklü Tencerelerde %36 ve Bardaklar ve Fincanlarda %28'lik bir artış oldu.
Hepsiburada, Ramazan’a özel olarak “Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde” kampanyasını 6 taksit özelliği ile güncelleyerek “Şimdi Al 3 Ay Sonra 6 Taksitte Öde” şeklinde sunmaya başladı.
Hepsiburada’nın iş ortaklarına sunduğu HepsiAd servisi ile satıcıların ürünlerini tanıtması için akıllı algoritmalardan destek alınıyor. HepsiAd ile marka bilinirliklerinin artmasına, ürünlerinin görünürlüğünün ve tıklanma oranlarının artırarak, satış hacimlerini ve cirolarını %150’ye varan oranlarda yükseltmelerine destek sağlanıyor.
Hepsibuada Premium üye sayısı 2,4 milyona ulaştı. Hepsiburada ile Yapı Kredi Bankası arasında yapılan iş birliği ile Hepsiburada Premium Worldcard kredi kartı hayata geçirildi. 75 bin kişi Hepsiburada Premium Kart sahibi oldu. Bu kart ile müşteriler ücretsiz Hepsiburada Premium üyeliği, her alışverişe %5 iade, Yemeksepetinde %10 hediye gibi kampanyalar sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.