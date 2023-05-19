Hermes, AirPods Pro için deri kılıfını duyurdu: Fiyatıyla dudak uçuklatıyor

İkinci nesil AirPods Pro için üretilen kılıf, firmanın Apple Watch kayışlarında ve AirTag kılıflarında kullandığı “Swift” adlı dana derisinden yapılıyor. Bu deri, hafif dokulu ve zamanla yumuşayan bir parlaklığı ile oldukça çekici gözüküyor ancak deri, AirPods Pro’nun aksine suya dayanıklı değil.
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.