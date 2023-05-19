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    Hermes, AirPods Pro için deri kılıfını duyurdu: Fiyatıyla dudak uçuklatıyor

    Ünlü Fransız moda tasarımcısı Hermes, Apple ürünleri için aksesuar üretmeye devam ediyor. Firma, ikinci nesil AirPods Pro için fiyatıyla dudak uçuklatan bir deri kılıf üretti.
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    Hermes AirPods Pro kılıfını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en başarılı moda tasarımcılarından olan Fransız markası Hermes, Apple ürünleri için aksesuar üretmeye devam ediyor. Firma, şimdi de ikinci nesil AirPods Pro için bir deri kılıf tanıttı.

    Fiyatı ile dudak uçuklatıyor

    İkinci nesil AirPods Pro için üretilen kılıf, firmanın Apple Watch kayışlarında ve AirTag kılıflarında kullandığı “Swift” adlı dana derisinden yapılıyor. Bu deri, hafif dokulu ve zamanla yumuşayan bir parlaklığı ile oldukça çekici gözüküyor ancak deri, AirPods Pro’nun aksine suya dayanıklı değil.

    Hermes AirPods Pro kılıfını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Hermes’in yeni kılıfı Altın, Lacivert, Vert Criquet/Vert Bambou, Mauve Sylvestre/Rose Azalée ve Bleu Lin/Étain renk seçeneklerine sahip. İnce yapısı ile AirPods’un kablosuz şarj edilmesine de izin veren kılıf; kolye, çapraz askı veya çanta aksesuarı olarak kullanılmak için beraberinde bir deri kayış ile geliyor. Hermes’in ikinci nesil AirPods Pro için ürettiği deri kılıf, 930 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkmış durumda. 
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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