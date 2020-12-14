Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HES uygulamasına dair son istatistikler

    Hayat Eve Sığar uygulaması yılı geride bırakmaya hazırlanırken 40 milyon indirme rakamına ulaştı. 92 milyon HES kodu üretilirken 1.3 milyar da HES sorgulaması yapıldı.
    1 hf.
    2,1b
    1
    6
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    HES uygulamasına dair son istatistikler
    Tam Boyutta Gör

    Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Nisan itibariyle kullanıma sunulan ve COVID-19 konusunda çeşitli istatistikler, araçlar ve bilgilendirmeler bulabileceğiniz Hayat Eve Sığar uygulaması ile ilgili son istatistikler paylaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Zoom sınırsız video görüşmelerini devam ettirecek

    Hayat Eve Sığar ne kadar indirildi?

    Paylaşılan bilgilere göre Hayat Eve Sığar uygulaması toplamda 40 milyon indirme rakamına ulaştı. Temmuz başında bu rakam 18 milyon civarındaydı. HES kodu kullanımı yaygınlaştıkça uygulamanın indirme rakamı da artıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung son 3 yılın en yüksek telefon satışını yaptı"

    Uygulamada toplam 92 milyon HES kodu oluşturuldu. Yine bu rakam Temmuz başında 6.6 milyondu. Oldukça büyük bir sıçramanın olduğunu görüyoruz. Sorgulanan HES kodu sayısı 1.3 milyar iken uygulamadan toplamda 160 bin ihbar yapılmış.

    Bilindiği üzere HES uygulaması kod almak ve ihbar etmek için de önemli bir araç haline geldi. Bu bakımdan yoğun bir kullanıma sahip. Önümüzdeki dönemde bu rakamların daha da artacağını tahmin edebiliriz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MustafaC5 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İhbarlar dikkate alınmıyor
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Utanmadan birde 40 milyon indirme diyorlar insanalrı kullanmaya zorlayan bir sistem yaptılar birde bunula övünüyorlar bu programın asıl amacı dağıtılmayan maskeleri burdan kod sayesinde almaktı onuda başaramadılar bari hes kodunu burdan verelim'de program bir iş'e yarasın diye değiştirdiler
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    telefondan boş yer olmadığı için yükleme fırsatım olmadı !?

    bu arada bu iftar özelliği ne oluyor !?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CGUzmani 6 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    İhbar hocam. Kurallara uyulmuyorsa ihbar ediyorsunuz
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bytradm (adem ademy) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hes dark materials
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SuperrNaturaL (Enis Ataç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Onu aç bunu aç demesinden kullanmıyorum. Pozitif olduğum dönemde kullandım o da evde olduğum için. Şarj sıkıntısı çekerken birde bunu kullanınca gün sonu bile dayanmıyor telefon.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MustafaC5 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İhbarlar dikkate alınmıyor
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün NAND Flash fiyatları %15 düşebilir 6 gün Mortal Kombat filminin vizyon tarihi değişti 6 gün BluTV’den Çıplak dizisi hakkında açıklama 6 gün 45 güne kadar pil ömrü sunan Amazfit GTR 2e ve GTS 2e akıllı saat modelleri tanıtıldı 6 gün Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde uyku problemleri artış gösteriyor 6 gün Left 4 Dead'in geliştiricisinden gelen Back 4 Blood'ın kapalı alfa kayıtları başladı 6 gün Nokia 5.4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 gün Türk oyun stüdyosu Peak’ten Japonya’da büyük başarı 6 gün Yeni Renault ZOE, Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili oldu 6 gün TikTok rakibi Facebook Collab rekabete başlıyor 6 gün iPhone 13, entegre parmak izi sensörüne sahip 120Hz ekranla gelebilir 1 hf. RTX 3090’ın GPU’su yakından görüntülendi 1 hf. Google görsel yapay zekası 64 kameralı sistem ile eğitiliyor 1 hf. Bitkilerin besin değerlerini ölçebilen taşınabilir cihaz geliştirildi 1 hf. 8 çekirdekli Core i9-11900K AotS’da Ryzen 9 5950X'in %10 önünde 1 hf. Ücretsiz aksiyon oyunu Infinite Bomber 3D Android için yayınlandı 1 hf. Hitman 3'ün açılış sinematiği yayınlandı 1 hf. Tesla, Model S ve Model X üretimini 18 gün süreyle durduracak 1 hf. Japonya, Ryugu asteroitinden getirilen kapsülü ilk kez açtı 1 hf. BluTV özel dizisi "Çıplak" platformdan kaldırıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN HES uygulamasına dair son istatistikler Sonraki DirectX geliştiricilerinden Eric Engstrom hayatını kaybetti 1 hf. Switch için bağımsız oyunların duyurulacağı "Nintendo Indie World" sunumu yarın düzenlenecek 1 hf. iOS 14.3 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler 1 hf. Filmlerin internette yayınlanma kararından sonra Denis Villeneuve, Dune serisinin iptal olabileceğini düşünüyor 1 hf. iPhone'ların tasarımcısı Ferrari'nin başına geçebilir 1 hf. New York Polis Departmanı, uzayan kol eklentisine sahip robot köpek Spot’u test etmeye başladı 1 hf. Masaüstü için Google Arama'da karanlık mod test ediliyor 1 hf. Kafa Topu 2’nin yapımcısı Masomo'dan yeni oyun: Basketball Arena 1 hf. EPDK, temsil ve ağırlama gibi kalemlerin elektrik faturalarına yansıtılmasının engelleneceğini duyurdu 1 hf. Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi 1 hf. Yerli koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmaları tamamlandı 1 hf. Resident Evil Village'ın ekran görüntüleri ve hikayesine dair spoiler içeren detaylar sızdırıldı 1 hf. Ubisoft, 14 -18 Aralık tarihlerinde her gün bir hediye verecek 1 hf. Netflix yapay zeka sistemiyle ilgili detayları açıkladı 1 hf. iFixit, PlayStation 5'in ve DualSense'in içini açtı 1 hf. Arçelik, Hitachi’yi satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu 1 hf. Vivo ve Carl Zeiss iş birliği yapıyor 1 hf. YouTube, Gmail ve diğer Google servisleri çöktü 1 hf. Oppo’dan ilginç bir katlanabilir akıllı telefon konsepti 1 hf. EA, DiRT ve F1 serilerinin yapımcısı Codemasters'ı 1,2 milyar dolara satın aldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız