HES uygulamasına dair son istatistikler

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Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Nisan itibariyle kullanıma sunulan ve COVID-19 konusunda çeşitli istatistikler, araçlar ve bilgilendirmeler bulabileceğiniz Hayat Eve Sığar uygulaması ile ilgili son istatistikler paylaşıldı.

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Hayat Eve Sığar ne kadar indirildi?

Paylaşılan bilgilere göre Hayat Eve Sığar uygulaması toplamda 40 milyon indirme rakamına ulaştı. Temmuz başında bu rakam 18 milyon civarındaydı. HES kodu kullanımı yaygınlaştıkça uygulamanın indirme rakamı da artıyor.

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Uygulamada toplam 92 milyon HES kodu oluşturuldu. Yine bu rakam Temmuz başında 6.6 milyondu. Oldukça büyük bir sıçramanın olduğunu görüyoruz. Sorgulanan HES kodu sayısı 1.3 milyar iken uygulamadan toplamda 160 bin ihbar yapılmış.

Bilindiği üzere HES uygulaması kod almak ve ihbar etmek için de önemli bir araç haline geldi. Bu bakımdan yoğun bir kullanıma sahip. Önümüzdeki dönemde bu rakamların daha da artacağını tahmin edebiliriz.

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