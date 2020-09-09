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    Heyecanla beklenen yeni Dune uyarlamasından ilk fragman yayınlandı

    Yeni Dune uyarlama filmi için merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Aralık ayında vizyona girmesi beklenen Dune filmi, ünlü yönetmen Denis Villeneuve tarafından hazırlanıyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Heyecanla beklenen yeni Dune uyarlamasından ilk fragman yayınlandı
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    Bu yılın sonlarına doğru yayınlanması beklenen yeni Dune uyarlamasından ilk fotoğraflar yayınlandı. Paylaşılan görüntülerde çöl gezegeni Arrakis'i ve çok daha fazlasını ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz. Filmin zengin kadrosundan Jason Mamoa, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin gibi önemli oyuncular da görülüyor.

    Dune'ın ilk fragmanı kesinlikle epey etkileyici olmuş diyebiliriz. Çöl gezegeni Arrakis'in atmosferi çok iyi yansıtılmış. Üzerinde büyük emek harcandığı ortada. Dune'un muhteşem dünyası ilk kez yüksek bir bütçe ve kaliteli bir yapım ekibiyle beyaz perdeye uyarlanıyor. Serinin hayranları şimdiden heyecanlanmaya başladı.

    Yeni Dune uyarlaması son yılların yükselen isimlerinden olan Denis Villeneuve tarafından yönetiliyor. Villeneuve'yu Arrival, Sicario ve Blade Runner 2049 gibi başarılı filmlerden tanıyoruz. Senaryo tarafında tarafında da Denis Villeneuve'ye Eric Roth (The Curious Case of Benjamin ButtonForrest Gump) ve Jon Spaihts (Doctor StrangePassengers) eşlik ediyor. Son olarak filmin müzikleri ise beyaz perde efsanesi Hans Zimmer tarafından hazırlandı. 

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    Filmin oyuncu kadrosunda Timothee Chalamet (Paul Atreides) Jason Momoa (Duncan Idaho), Rebecca Ferguson (Laddy Jessica), Zendaya (Chani), Dave Bautista (Glossu 'Beast' Rabban), Josh Brolin (Gurney Halleck), Javier Bardem (Stilgar), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides) ve Stellan Skarsgård (Baron Vladimir Harkonnen) gibi ünlü isimler yer alıyor.

    Heyecanla beklenen yeni Dune uyarlamasından ilk fragman yayınlandı
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    İlk kitap, iki film şeklinde uyarlanıyor

    Yapılan resmi açıklamalara göre bu yıl vizyona girecek olan Dune filmi, ilk Dune kitabının yarısını beyaz perdeye uyarlayacak. Burada It ve It: Chapter Two filmlerine benzer bir strateji izlenmiş. Konuyla ilgili konuşan yönetmen Denis Villeneuve,"Kitabın uyarlamasını tek bir film halinde yapacak olsaydım bu anlaşmaya evet demezdim. Dune'un dünyası müthiş kompleks. Bu dünya, gücünü detaylardan alıyor." şeklinde konuştu.

    Denis Villeneuve, Dune uyarlamasının kendisi için öneminden bahsettiği konuşmasında,"Politika, din, ekoloji, maneviyat gibi konuları ele alan bir kitap. Bence bu nedenle bir film uyarlamasını çekmek çok zor. Dürüst olmam gerekirse, bu film kesinlikle açık ara bugüne kadar üzerinde çalıştığım en zor şey." ifadelerini kullanmıştı.

    Kitaplara sadık kalındı, ancak bazı değişikler var

    Denis Villeneuve, kitaptaki karakterleri beyaz perdeye aktarırken bazı küçük değişiklikler yapıldığını belirtiyor. Örneğin Stellan Skarsgard tarafından canlandırılan Baron'un, kitaplarda 'karikatüre kaçan' karakterine biraz daha gerçekçi bir boyut kazandırılmış. Diğer taraftan Paul Etreides'in annesi Lady Jessica'nın ise filmde kitaplara göre daha fazla role sahip olacağı belirtiliyor.

    Diğer taraftan serinin ünlü ekoloji uzmanı Dr. Liet Kynes'in ise cinsiyeti değiştirilmiş. Kitaplarda beyaz bir erkek olarak betimlenen Dr. Kynes'i, filmde siyahi bir kadın olarak izleyeceğiz. 

    Kynes'i canlandıran oyuncu Sharon Duncan-Brewster, konuyla ilgili,"Denis bana, oyuncu kadrosunda yeterince kadın olmadığını söylemişti. Kitaplara baktığımızda Kynes'i, insanlar arasında uzlaşı sağlayan, barışı devam ettiren birisi olarak görüyoruz. Kadınlar bu konuda çok iyidir, dolayısıyla Kynes neden bir kadın olamasın? Veya Kynes neden bir kadın olmamalı?" şeklinde konuşmuştu

    Dune filminin gösterim tarihi şu anda 18 Aralık 2020 olarak ayarlanmış durumda; ancak koronavirüs nedeniyle filmin ertelenme ihtimali bulunuyor.



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    kartal172 (Cemil ) 1 gün
    Bir filmde Legendary logosu var ise o film izlenir.
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    Six Feet Under. 1 gün
    Efsane yönetmenden harika bir film geliyor.
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    damn2u (Sercan ) 1 gün
    İnsanlar kitabını bilmiyorsa ve filme göre eleştirecekse, gerçi kitabını okuyup filmini izleyen de beklediğini bulamayacaktır ya neyse öyle işte. Ben Jason Momoa'yı sakalsız görmeyi hiç istemediğimden bile filmi izlemeyebilirim açıkcası.
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    Mr.Data 1 gün (düzenlendi)
    Arayanlar için bu da Türkçe Altyazılı fragmanı

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    gun (Gün Oksay) 1 gün
    Arka arkaya gelse çok iyi olur. 6 kitap 2 şer filmden 12 film eder iyi iş çıkar.
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    tahir40 (Tahir ) 1 gün
    Eski film kitapların hakkını verememişti. Bu filmden umutluyum, hem Dune evreni gibi orjinal bir hikayeye sahip hem de yıldızlar topluluğu bir oyuncu kadrosuna. Doğru düzgün film çekilemeyen bu yıla damgasını vurur.
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    cenkakay08 (cenk akay) 1 gün
    Ne bu yeni dizi mi?
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    DonanımdanBihaber (C R) 1 gün
    Kitaptaki hissiyatı veremedi ama zaten trailerlardan haz etmem filmin çok ufak bir kısmı sadece ilgi çeksin diye editleniyor anlam çıkarmak mantıksız.
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    Markus Schulz 1 gün
    yeni lotr falan diyorlardı da trailerında bile tırt.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 gün Markus Schulz
    uzun bir hikayesi varsa bir filme ne denirse densin boş. yüzüklerin efendisi yüzük kardeşliğini izleyen bazı arkadaşlarım bu nasıl son demişlerdi zamanında :)
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