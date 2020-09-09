Heyecanla beklenen yeni Dune uyarlamasından ilk fragman yayınlandı

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Bu yılın sonlarına doğru yayınlanması beklenen yeni Dune uyarlamasından ilk fotoğraflar yayınlandı. Paylaşılan görüntülerde çöl gezegeni Arrakis'i ve çok daha fazlasını ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz. Filmin zengin kadrosundan Jason Mamoa, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin gibi önemli oyuncular da görülüyor.

Dune'ın ilk fragmanı kesinlikle epey etkileyici olmuş diyebiliriz. Çöl gezegeni Arrakis'in atmosferi çok iyi yansıtılmış. Üzerinde büyük emek harcandığı ortada. Dune'un muhteşem dünyası ilk kez yüksek bir bütçe ve kaliteli bir yapım ekibiyle beyaz perdeye uyarlanıyor. Serinin hayranları şimdiden heyecanlanmaya başladı.

Yeni Dune uyarlaması son yılların yükselen isimlerinden olan Denis Villeneuve tarafından yönetiliyor. Villeneuve'yu Arrival, Sicario ve Blade Runner 2049 gibi başarılı filmlerden tanıyoruz. Senaryo tarafında tarafında da Denis Villeneuve'ye Eric Roth (The Curious Case of Benjamin Button, Forrest Gump) ve Jon Spaihts (Doctor Strange, Passengers) eşlik ediyor. Son olarak filmin müzikleri ise beyaz perde efsanesi Hans Zimmer tarafından hazırlandı.

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Filmin oyuncu kadrosunda Timothee Chalamet (Paul Atreides) Jason Momoa (Duncan Idaho), Rebecca Ferguson (Laddy Jessica), Zendaya (Chani), Dave Bautista (Glossu 'Beast' Rabban), Josh Brolin (Gurney Halleck), Javier Bardem (Stilgar), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides) ve Stellan Skarsgård (Baron Vladimir Harkonnen) gibi ünlü isimler yer alıyor.

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İlk kitap, iki film şeklinde uyarlanıyor

Yapılan resmi açıklamalara göre bu yıl vizyona girecek olan Dune filmi, ilk Dune kitabının yarısını beyaz perdeye uyarlayacak. Burada It ve It: Chapter Two filmlerine benzer bir strateji izlenmiş. Konuyla ilgili konuşan yönetmen Denis Villeneuve,"Kitabın uyarlamasını tek bir film halinde yapacak olsaydım bu anlaşmaya evet demezdim. Dune'un dünyası müthiş kompleks. Bu dünya, gücünü detaylardan alıyor." şeklinde konuştu.

Denis Villeneuve, Dune uyarlamasının kendisi için öneminden bahsettiği konuşmasında,"Politika, din, ekoloji, maneviyat gibi konuları ele alan bir kitap. Bence bu nedenle bir film uyarlamasını çekmek çok zor. Dürüst olmam gerekirse, bu film kesinlikle açık ara bugüne kadar üzerinde çalıştığım en zor şey." ifadelerini kullanmıştı.

Kitaplara sadık kalındı, ancak bazı değişikler var

Denis Villeneuve, kitaptaki karakterleri beyaz perdeye aktarırken bazı küçük değişiklikler yapıldığını belirtiyor. Örneğin Stellan Skarsgard tarafından canlandırılan Baron'un, kitaplarda 'karikatüre kaçan' karakterine biraz daha gerçekçi bir boyut kazandırılmış. Diğer taraftan Paul Etreides'in annesi Lady Jessica'nın ise filmde kitaplara göre daha fazla role sahip olacağı belirtiliyor.

Diğer taraftan serinin ünlü ekoloji uzmanı Dr. Liet Kynes'in ise cinsiyeti değiştirilmiş. Kitaplarda beyaz bir erkek olarak betimlenen Dr. Kynes'i, filmde siyahi bir kadın olarak izleyeceğiz.

Kynes'i canlandıran oyuncu Sharon Duncan-Brewster, konuyla ilgili,"Denis bana, oyuncu kadrosunda yeterince kadın olmadığını söylemişti. Kitaplara baktığımızda Kynes'i, insanlar arasında uzlaşı sağlayan, barışı devam ettiren birisi olarak görüyoruz. Kadınlar bu konuda çok iyidir, dolayısıyla Kynes neden bir kadın olamasın? Veya Kynes neden bir kadın olmamalı?" şeklinde konuşmuştu

Dune filminin gösterim tarihi şu anda 18 Aralık 2020 olarak ayarlanmış durumda; ancak koronavirüs nedeniyle filmin ertelenme ihtimali bulunuyor.

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