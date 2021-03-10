HGS ve OGS geçiş ihlallerinde e-Devlet dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, vatandaşların HGS ve OGS bakiyesi yeterli olmadığı zamanlarda yaptıkları ihlalli geçişlerle ilgili araç sahiplerini koruma amaçlı bir bilgilendirme hizmeti başlatıldı.
Bu hizmetten önce ceza aldıklarının farkında olmayan vatandaşlar, artık e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulamayla "Araçlarım" bölümüne girerek HGS ve OGS Borç ve Bilgilendirme hizmeti alabilecek. Böylece 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak idari para cezalarının da önüne geçilecek.İlginizi Çekebilir Çip krizi ülkemizdeki üretimi de etkiliyor: Oyak Renault'dan üretime ara
Vatandaşlar 15 gün içinde mail ve SMS ile bilgilendirilecek
Söz konusu geçişlerin ardından vatandaşlara 15 gün içerisinde 2 kez mail ve SMS ile bilgi verilecek. Vatandaşların mail ve SMS hizmetlerden faydalanabilmesi için e-Devlet bilgilerinin güncel olması gerekiyor.
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Öte yandan Bakanlık, araçlarda bulunan HGS geçiş etiketlerinin çeşitli nedenlerle bozulabildiğini ve vatandaşların genellikle bunun farkına varmadan ihlalli geçiş yaptıklarını belirterek, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında bu etiketlerin kontrol edileceğini ve vatandaşların bu konuda bilgilendirileceklerini bildirdi.
Açıklamada verilen bilgilere göre, ihlalli geçişler en sık Osman Gazi ve Yavuz Sultan köprüleri; İzmir, Ankara-Niğde otoyolları, Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modellerinde yaşandı. Hatırlanacak olursa bu yılın ocak ve şubat aylarında sırasıyla önce köprü ve otoyol geçiş ücretlerine, ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 26 zam gelmişti.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hgs-ve-ogs-gecis-ihlalleri-e-devlet-uzerinden-gorulebilecek/2170957 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Avrasya tuneline girmeden Ptt Hgs'ye para yatirayim diyor kredi kartindan,kredi karti islemi tamamlamamis ne hikmetse...
HGS'ye para yuklenmistir diye,o sekilde para yatırılmış, islem olmus gibi geçmiş Avsrasya tünelinden...
Daha sonra Hgs ihlal sorgulama yapmis 10 gun sonra ne olur ne olmaz diye ihlal yok? İçi rahatlamış..
Megersem özel gecislerde yap islet devret tipi yerler de sorgulama gozukmuyormus...Ne mesaj ne e-mail vs derken Arabaya haciz ihtarnamesi geliyor...
Cimere bimer'e yaziyor gelen cevap : Ozel sektorle aramizda bag yoktur,biz bilemeyiz gecis ihlali varmi yok mu diye..
Ozel isletmeyi ariyor : Bizim ihlal gecisi bildirme zorunlulugumuz yoktur vs..
1 hafta sure verdiler yatirdi..30 Tl'lik yere 1100 tl...Avukat parasi bile ekliyorlar...
Haciz ihtarnamesi geçişten 2,5 ay sonra geliyor..
Ne beddualar etti arkadas gorseniz..