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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HGS ve OGS geçiş ihlallerinde e-Devlet dönemi

    e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulamayla 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak idari para cezalarının önüne geçilecek.
    10 Mart 2021, 15:00 (12 sa.)
    1,5b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    HGS ve OGS geçiş ihlallerinde e-Devlet dönemi
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, vatandaşların HGS ve OGS bakiyesi yeterli olmadığı zamanlarda yaptıkları ihlalli geçişlerle ilgili araç sahiplerini koruma amaçlı bir bilgilendirme hizmeti başlatıldı.

    Bu hizmetten önce ceza aldıklarının farkında olmayan vatandaşlar, artık e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulamayla "Araçlarım" bölümüne girerek HGS ve OGS Borç ve Bilgilendirme hizmeti alabilecek. Böylece 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak idari para cezalarının da önüne geçilecek.

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    Vatandaşlar 15 gün içinde mail ve SMS ile bilgilendirilecek

    Söz konusu geçişlerin ardından vatandaşlara 15 gün içerisinde 2 kez mail ve SMS ile bilgi verilecek. Vatandaşların mail ve SMS hizmetlerden faydalanabilmesi için e-Devlet bilgilerinin güncel olması gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Çip krizi ülkemizdeki üretimi de etkiliyor: Oyak Renault'dan üretime ara"

    Öte yandan Bakanlık, araçlarda bulunan HGS geçiş etiketlerinin çeşitli nedenlerle bozulabildiğini ve vatandaşların genellikle bunun farkına varmadan ihlalli geçiş yaptıklarını belirterek, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında bu etiketlerin kontrol edileceğini ve vatandaşların bu konuda bilgilendirileceklerini bildirdi.

    Açıklamada verilen bilgilere göre, ihlalli geçişler en sık Osman Gazi ve Yavuz Sultan köprüleri; İzmir, Ankara-Niğde otoyolları, Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modellerinde yaşandı. Hatırlanacak olursa bu yılın ocak ve şubat aylarında sırasıyla önce köprü ve otoyol geçiş ücretlerine, ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 26 zam gelmişti.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hgs-ve-ogs-gecis-ihlalleri-e-devlet-uzerinden-gorulebilecek/2170957
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Backstreet 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Benim arkadasim 1100 Tl ceza yedi gecen hafta...

    Avrasya tuneline girmeden Ptt Hgs'ye para yatirayim diyor kredi kartindan,kredi karti islemi tamamlamamis ne hikmetse...

    HGS'ye para yuklenmistir diye,o sekilde para yatırılmış, islem olmus gibi geçmiş Avsrasya tünelinden...

    Daha sonra Hgs ihlal sorgulama yapmis 10 gun sonra ne olur ne olmaz diye ihlal yok? İçi rahatlamış..

    Megersem özel gecislerde yap islet devret tipi yerler de sorgulama gozukmuyormus...Ne mesaj ne e-mail vs derken Arabaya haciz ihtarnamesi geliyor...

    Cimere bimer'e yaziyor gelen cevap : Ozel sektorle aramizda bag yoktur,biz bilemeyiz gecis ihlali varmi yok mu diye..

    Ozel isletmeyi ariyor : Bizim ihlal gecisi bildirme zorunlulugumuz yoktur vs..

    1 hafta sure verdiler yatirdi..30 Tl'lik yere 1100 tl...Avukat parasi bile ekliyorlar...

    Haciz ihtarnamesi geçişten 2,5 ay sonra geliyor..

    Ne beddualar etti arkadas gorseniz..
    Benim arkadasim 1100 Tl ceza yedi gecen hafta... Avrasya tuneline girmeden Ptt Hgs'ye para yatirayim diyor kredi kartindan,kredi karti islemi tamamlamami...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    ezicioyuncu (Bora ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten yillardir hgsden sms geliyordu, şu şu tarihte bakiyeniz yetersiz şu tarihe kadar bakiye bulunmamasi halinde takibe düşecektir diye
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    S samuray_x (Salih Burak Eken) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önce kestikleri cezayı göndersinler, ödenmiş cezayı ödenmemiş gibi göstermesinler. Sonra da hak arayınca efendim biz bilemeyiz yok şurayı arayacaksınız yok şuraya mail atacaksınız deyip sonunda cezayı faiziyle birlikte ödetmesinler.
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    C CMteria (Harun Kuruoğlu) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    ote yandan hicbiryerden gosterge vermemelerine ve bu kasti unutturmalarina vatandasin sesine kulak verip e devletten pencere acmalari da soruna bir destek o nedenle anlami buyuk tam cozum degil ama insanlarda isini takip edicek biraz bu duruma dusmemek icin
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    C CMteria (Harun Kuruoğlu) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    bende 2019 daki bir yetersiz bakiye gecisimin gecen hafta 1215 tl icra bedeliyle odemesini yaptim mecbur parayi vaktinde sizden alip faize yatirsalar 10da 1 i etmez ihbarsiz ozellikle bekletiyorlar bildigin sagma operasyonu bu seytanakilli kasti soygundur buram buram ciksin insallah coluk cocuklarindan baska bencek bisey yok bu seneki fitre zakat tamam napalim
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    mahmut716 (mahmut öz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah razı olsun, çok büyük hizmet getirdiler.!!



    mahmutbey gişeye gelmeden başakşehire dönüp , yeni havaalanı yolunda 2-3 km gidip sonra çıkınca 3-4 tl para kesiyorlar, bilen bilir.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    para koparma demeyelimde geçiş ihlali diyelim
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Romeo84 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Osmangazi köprüsü, 117 lira mı neydi normalde kartla ödenebiliyor gişedeki kadın isterseniz daha sonrada ödeyebilirsiniz dedi, bizde unuttuk ödemeyi 25 gün ptt kapıya cezayı getirdi 580 tl... 2 hafta suren var o sürede yatırdın yatırdın hiç sms mail falan yok sorgudada çıkmıyor, karayollarını arıyoruz göremiyoruz diyorlar. Zamanında turgut Özalın bir lafı vardı benim memurum işini bilir diye, adam haklıymış
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    A azizfikri 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Memuru işini biliyor, tebaası hâlâ yolunmak için yer arıyor.
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    woltmer 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Olsun yol yabdılar(!)
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    A azizfikri 4 sa. ( Mesaj Silindi ) woltmer
    Hohıhohahahaha üst düzey espri yaptın. İlk esprin mi!
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    Backstreet 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Benim arkadasim 1100 Tl ceza yedi gecen hafta...

    Avrasya tuneline girmeden Ptt Hgs'ye para yatirayim diyor kredi kartindan,kredi karti islemi tamamlamamis ne hikmetse...

    HGS'ye para yuklenmistir diye,o sekilde para yatırılmış, islem olmus gibi geçmiş Avsrasya tünelinden...

    Daha sonra Hgs ihlal sorgulama yapmis 10 gun sonra ne olur ne olmaz diye ihlal yok? İçi rahatlamış..

    Megersem özel gecislerde yap islet devret tipi yerler de sorgulama gozukmuyormus...Ne mesaj ne e-mail vs derken Arabaya haciz ihtarnamesi geliyor...

    Cimere bimer'e yaziyor gelen cevap : Ozel sektorle aramizda bag yoktur,biz bilemeyiz gecis ihlali varmi yok mu diye..

    Ozel isletmeyi ariyor : Bizim ihlal gecisi bildirme zorunlulugumuz yoktur vs..

    1 hafta sure verdiler yatirdi..30 Tl'lik yere 1100 tl...Avukat parasi bile ekliyorlar...

    Haciz ihtarnamesi geçişten 2,5 ay sonra geliyor..

    Ne beddualar etti arkadas gorseniz..
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    fortune1905 11 sa. ( Mesaj Silindi ) Backstreet
    sistem aynen böyle işliyor. böyle bir soygun görülmedi. yazık günah vatandaşa. bu paraların kime gittiğini herkes biliyor o yuzden sesini çıkarmıyorlar.
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    brkprlk35 (Burak Parlak) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    OGS ihlalini 30 gün sonra bana iletildi. Haliyle kaçak geçiş olarak 10 katını ödemiştim. Allah kimseyi ellerine düşürmesin..
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    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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