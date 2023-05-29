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    Otomotivde tüm zamanların mayıs ayı satış rekoru bekleniyor

    Data analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, mayıs ayında sıfır araç pazarının 110 bin adet seviyesinde gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti. 
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    Otomotivde tüm zamanların mayıs ayı satış rekoru bekleniyor

    Otomotiv sektörü, seçimin arkasındaki belirsizliğin de etkisiyle mart ve nisan aylarını rekor satışla kapattı. Bitirmek üzere olduğumuz mayıs ayına ilişkin resmi veriler henüz açıklanmadı ancak veri ve analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Türkiye otomotiv pazarının mayıs ayında da yüksek bir performans sergilediğini söyledi. 

    5 ayda pazar yarım milyon adete yaklaşacak

    Sıfır kilometre araç pazarının mayıs ayında 110 bin adet üzeri bir satış hacmine ulaşacağını söyleyen Hüsamettin Yalçın, “Bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı satışı, 93 bin 904 adetle 2016 yılında gerçekleşmişti. Türkiye pazarının mayıs ayı ortalaması da 66 bin adet seviyesinde. Dolayısıyla bu 110 bin adetlik satış, Türkiye otomotiv sektörünün tüm zamanlarda ulaştığı en yüksek mayıs ayı satışı olacak.

    Markaların çoğu tedarik ve lojistik krizini genel olarak aştı. Mayıs ayıyla birlikte ilk 5 aylık satışlar da yarım milyon adete çok yaklaşacak. Bu da Türkiye otomotiv pazarının toplamda yılı 1 milyonluk satışla kapatmasını oldukça mümkün hale getiriyor. Bu sene sıfır kilometre araç pazarı eğer şimdiki gibi sürekli tedarikle desteklenirse 1 milyon ve üzeri bir pazar bizi bekliyor diyebiliriz” dedi.

    Tüketici kredi bulamıyor

    Tüketicilerin kredi bulamadığına işaret eden Hüsamettin Yalçın, şöyle devam etti: “Kredi bulunamadığı için hem sıfır kilometre hem de ikinci el araçlarda tüketici peşin alıma yöneldi. Bu da otomobilin artık bir yatırım aracı olduğuna dair güçlü bir ibare. Bir senedeki fiyat artışı yüzde 90’ı buldu.

     

    İnsanlar seçim sonrası dövizde yükselme beklediği için yeni araç alımına gidiyorlar. Ayrıca gayrimenkul alamayanlar da otomobile yöneldi. İkinci el de çok canlı. Arz arttığı için ikinci elde fiyatlar da artıyor. İlk 5 aylık dönemde sıfır kilometre araç satışındaki fiyat artışı yüzde 17, ikinci elde ise yüzde 48 oldu.”

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