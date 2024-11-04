Joker 2 övgülerine Hideo Kojima da katıldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay gösterime giren Joker: Folie à Deux, pek çok sinemasever için 2024'ün en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Daha vizyona girmeden önce eleştirmenler tarafından yerden yere vurulan film, izleyicilerden de geçer not alamadı. Hâliyle bu durum gişeye de yansıdı. Büyük umutlarla hayata geçirilen Joker: Folie à Deux, Warner Bros. ve DC için tam anlamıyla fiyaskoya dönüştü.

Ne var ki Joker 2 son günlerde başarısızlığından ziyade övgülerle gündeme geliyor. Quentin Tarantino geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast'te Joker 2'den övgüyle söz etti ve bunun tam bir Joker filmi olduğunu belirtti. Çünkü Tarantino'ya göre bu tam da Joker'ın yapacağı türden bir filmdi. Tarantino'ya göre bu filmin asıl Joker'ı yönetmen Todd Phillips'ti ve Phillips tam da Joker'ın yapacağı gibi hem izleyicilere hem de Hollywood'a şakasını yapıp, koca bir orta parmak çekmişti.

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Hideo Kojima, Joker 2'nin Yanlış Anlaşıldığını Düşünüyor

Tarantino'nun övgü dolu sözlerine dün Hideo Kojima'dan da destek geldi. Son dönemde yaptığı oyunlarla artık sinema dünyasına da göz kırpan Kojima da Joker 2'den övgüyle söz ediyor.

X hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yapan Hideo Kojima, Joker 2'nin günümüz izleyicisi tarafından yanlış anlaşıldığını ve asıl değerini 15-20 yıl sonra bulacağını söylüyor. Şu anda iyi ile kötü arasındaki mücadeleye odaklanan "şairane kahramanlık" hikâyelerinin revaçta olduğuna dikkat çeken Kojima, sinemadaki kahramanlık algısı değiştikçe Joker 2'nin de daha fazla kıymet görmeye başlayacağını düşünüyor.

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