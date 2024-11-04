Joker 2 övgülerine Hideo Kojima da katıldı

Ne var ki Joker 2 son günlerde başarısızlığından ziyade övgülerle gündeme geliyor. Quentin Tarantino geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast'te Joker 2'den övgüyle söz etti ve bunun tam bir Joker filmi olduğunu belirtti. Çünkü Tarantino'ya göre bu tam da Joker'ın yapacağı türden bir filmdi. Tarantino'ya göre bu filmin asıl Joker'ı yönetmen Todd Phillips'ti ve Phillips tam da Joker'ın yapacağı gibi hem izleyicilere hem de Hollywood'a şakasını yapıp, koca bir orta parmak çekmişti.
Hideo Kojima, Joker 2'nin Yanlış Anlaşıldığını Düşünüyor
Tarantino'nun övgü dolu sözlerine dün Hideo Kojima'dan da destek geldi. Son dönemde yaptığı oyunlarla artık sinema dünyasına da göz kırpan Kojima da Joker 2'den övgüyle söz ediyor.
X hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yapan Hideo Kojima, Joker 2'nin günümüz izleyicisi tarafından yanlış anlaşıldığını ve asıl değerini 15-20 yıl sonra bulacağını söylüyor. Şu anda iyi ile kötü arasındaki mücadeleye odaklanan "şairane kahramanlık" hikâyelerinin revaçta olduğuna dikkat çeken Kojima, sinemadaki kahramanlık algısı değiştikçe Joker 2'nin de daha fazla kıymet görmeye başlayacağını düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über