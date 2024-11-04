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    Anlık Bildirim

    Joker 2 övgülerine Hideo Kojima da katıldı

    Usta yönetmen Quentin Tarantino'dan sonra Hideo Kojima da Joker 2'yi savunan isimlere katıldı. Kojima, filmin yanlış anlaşıldığını ve 15-20 yıl içinde asıl değerinin anlaşılacağını söylüyor.
    Hideo Kojima, Joker 2'yi savundu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay gösterime giren Joker: Folie à Deux, pek çok sinemasever için 2024'ün en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Daha vizyona girmeden önce eleştirmenler tarafından yerden yere vurulan film, izleyicilerden de geçer not alamadı. Hâliyle bu durum gişeye de yansıdı. Büyük umutlarla hayata geçirilen Joker: Folie à Deux, Warner Bros. ve DC için tam anlamıyla fiyaskoya dönüştü.

    Ne var ki Joker 2 son günlerde başarısızlığından ziyade övgülerle gündeme geliyor. Quentin Tarantino geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast'te Joker 2'den övgüyle söz etti ve bunun tam bir Joker filmi olduğunu belirtti. Çünkü Tarantino'ya göre bu tam da Joker'ın yapacağı türden bir filmdi. Tarantino'ya göre bu filmin asıl Joker'ı yönetmen Todd Phillips'ti ve Phillips tam da Joker'ın yapacağı gibi hem izleyicilere hem de Hollywood'a şakasını yapıp, koca bir orta parmak çekmişti.

    Hideo Kojima, Joker 2'nin Yanlış Anlaşıldığını Düşünüyor

    Tarantino'nun övgü dolu sözlerine dün Hideo Kojima'dan da destek geldi. Son dönemde yaptığı oyunlarla artık sinema dünyasına da göz kırpan Kojima da Joker 2'den övgüyle söz ediyor.

    X hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yapan Hideo Kojima, Joker 2'nin günümüz izleyicisi tarafından yanlış anlaşıldığını ve asıl değerini 15-20 yıl sonra bulacağını söylüyor. Şu anda iyi ile kötü arasındaki mücadeleye odaklanan "şairane kahramanlık" hikâyelerinin revaçta olduğuna dikkat çeken Kojima, sinemadaki kahramanlık algısı değiştikçe Joker 2'nin de daha fazla kıymet görmeye başlayacağını düşünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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