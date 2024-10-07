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    Joker 2 gişede beklentilerin çok altında kaldı

    Vizyona girmeden önce izleyenlerden son derece kötü yorumlar alan Joker 2, bu yorumların da etkisiyle gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin çok altında bir açılış yaptı.
    Joker 2 gişede aradığını bulamadı Tam Boyutta Gör
    2019 yapımı Joker'ın devam filmi ilk duyurulduğunda, bu proje epey heyecan yaratmıştı. İlk film büyük başarı yakaladığı için Joker 2'nin de potansiyeli oldukça yüksekti. Ancak filme dair detaylar gelmeye başladıkça, bunun hayranların beklediği gibi bir devam filmi olmayacağı anlaşılmaya başlandı. Film geçtiğimiz ay Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptığında ise bu durum tam anlamıyla ayyuka çıktı. Venedik'ten gelen yorumlar, Joker 2'nin hayranlara istediğini vermediğini, aksine neredeyse izleyiciye tepki olarak çekilmiş bir film olduğunu söylüyordu.

    Joker 2'nin aldığı bu kötü yorumlar, filmin gişesine de yansıdı. Bu hafta gösterime giren Joker 2, ya da tam adıyla Joker: Folie à Deux, gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin çok altında bir açılış yaptı. Birkaç ay öncesine kadar analistlerin Kuzey Amerika'da 100 milyon dolara yakın bir açılış yapabileceğini söylediği film, bunun yerine 40 milyon dolarda kaldı.

    Joker 2, Dünya Genelinde 121 Milyon Dolar Hasılat Yaptı

    Diğer pazarlardan da 81 milyon dolar toplayan Joker: Folie à Deux'nün dünya genelindeki hasılatı 121 milyon dolar olarak açıklandı. Bu öyle felaket bir sonuç değil belki ama filmin potansiyelinin çok altında olduğu kesin. Eğer Joker 2 hayranların beklediği gibi bir devam filmi olsaydı, rahatlıkla 250-300 milyon dolar bandında bir açılış yapabilirdi.

    İlk Joker filmi 60-70 milyon dolar gibi görece düşük bir bütçeye sahipti. Joker 2'nin bütçesi ise yaklaşık 200 milyon dolar. Bu yüzden filmin kâr etmesi için çok daha yüksek bir hasılata ulaşması gerekiyor. Ancak tüm bu kötü yorumlar bunu imkânsız hâle getirebilir. Çünkü sadece eleştirmenler değil, filmi ilk hafta sonunda izleyen sinemaseverler de yeni Joker filmine oldukça düşük puanlar verdi. Tüm bunlar, filmi izlemeyi düşünenleri caydırabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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