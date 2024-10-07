Joker 2 gişede beklentilerin çok altında kaldı

Tam Boyutta Gör 2019 yapımı Joker'ın devam filmi ilk duyurulduğunda, bu proje epey heyecan yaratmıştı. İlk film büyük başarı yakaladığı için Joker 2'nin de potansiyeli oldukça yüksekti. Ancak filme dair detaylar gelmeye başladıkça, bunun hayranların beklediği gibi bir devam filmi olmayacağı anlaşılmaya başlandı. Film geçtiğimiz ay Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptığında ise bu durum tam anlamıyla ayyuka çıktı. Venedik'ten gelen yorumlar, Joker 2'nin hayranlara istediğini vermediğini, aksine neredeyse izleyiciye tepki olarak çekilmiş bir film olduğunu söylüyordu.

Joker 2'nin aldığı bu kötü yorumlar, filmin gişesine de yansıdı. Bu hafta gösterime giren Joker 2, ya da tam adıyla Joker: Folie à Deux, gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin çok altında bir açılış yaptı. Birkaç ay öncesine kadar analistlerin Kuzey Amerika'da 100 milyon dolara yakın bir açılış yapabileceğini söylediği film, bunun yerine 40 milyon dolarda kaldı.

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Joker 2, Dünya Genelinde 121 Milyon Dolar Hasılat Yaptı

Diğer pazarlardan da 81 milyon dolar toplayan Joker: Folie à Deux'nün dünya genelindeki hasılatı 121 milyon dolar olarak açıklandı. Bu öyle felaket bir sonuç değil belki ama filmin potansiyelinin çok altında olduğu kesin. Eğer Joker 2 hayranların beklediği gibi bir devam filmi olsaydı, rahatlıkla 250-300 milyon dolar bandında bir açılış yapabilirdi.

İlk Joker filmi 60-70 milyon dolar gibi görece düşük bir bütçeye sahipti. Joker 2'nin bütçesi ise yaklaşık 200 milyon dolar. Bu yüzden filmin kâr etmesi için çok daha yüksek bir hasılata ulaşması gerekiyor. Ancak tüm bu kötü yorumlar bunu imkânsız hâle getirebilir. Çünkü sadece eleştirmenler değil, filmi ilk hafta sonunda izleyen sinemaseverler de yeni Joker filmine oldukça düşük puanlar verdi. Tüm bunlar, filmi izlemeyi düşünenleri caydırabilir.

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