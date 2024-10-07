Joker 2 gişede beklentilerin çok altında kaldı

Joker 2'nin aldığı bu kötü yorumlar, filmin gişesine de yansıdı. Bu hafta gösterime giren Joker 2, ya da tam adıyla Joker: Folie à Deux, gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin çok altında bir açılış yaptı. Birkaç ay öncesine kadar analistlerin Kuzey Amerika'da 100 milyon dolara yakın bir açılış yapabileceğini söylediği film, bunun yerine 40 milyon dolarda kaldı.
Joker 2, Dünya Genelinde 121 Milyon Dolar Hasılat Yaptı
Diğer pazarlardan da 81 milyon dolar toplayan Joker: Folie à Deux'nün dünya genelindeki hasılatı 121 milyon dolar olarak açıklandı. Bu öyle felaket bir sonuç değil belki ama filmin potansiyelinin çok altında olduğu kesin. Eğer Joker 2 hayranların beklediği gibi bir devam filmi olsaydı, rahatlıkla 250-300 milyon dolar bandında bir açılış yapabilirdi.
İlk Joker filmi 60-70 milyon dolar gibi görece düşük bir bütçeye sahipti. Joker 2'nin bütçesi ise yaklaşık 200 milyon dolar. Bu yüzden filmin kâr etmesi için çok daha yüksek bir hasılata ulaşması gerekiyor. Ancak tüm bu kötü yorumlar bunu imkânsız hâle getirebilir. Çünkü sadece eleştirmenler değil, filmi ilk hafta sonunda izleyen sinemaseverler de yeni Joker filmine oldukça düşük puanlar verdi. Tüm bunlar, filmi izlemeyi düşünenleri caydırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.