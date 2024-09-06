Joker 2 eleştirmenlerden geçer not alamadı

2019 yapımı Joker da dünya prömiyerini Venedik'te yapmış, tüm tepkilere rağmen genel olarak olumlu yorumlar alan film, festivalin büyük ödülü olan Altın Aslan'ı kazanmıştı. Warner Bros., devam filminin de benzer bir etki yaratacağını umuyordu ama öyle olmadı. Joker 2 hakkında Venedik'ten gelen ilk yorumlar son derece olumsuz.
Filmi başarılı bulan bir iki eleştirmen olsa da eleştirmenlerin büyük bir bölümü Joker 2'ye geçer not vermedi. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 54, Rotten Tomatoes puanı ise %61.
Joker 2, İlk Filmi Sevenleri Hayal Kırıklığına Uğratabilir
Örneğin filme yüksek puan veren eleştirmenlerden biri olan William Bibbiani (The Wrap) şöyle diyor: "Joker: Folie à Deux’nun en etkileyici yanı, Phillips’in gişe rekorları kıran milyar dolarlık filmini bile isteye baltalaması." Vanity Fair'dan Richard Lawson ise filmin bu yanını pek hoş karşılamıyor ve şöyle diyor: "Todd Phillips’in başrolleri Joaquin Phoenix ve Lady Gaga’ya emanet ettiği bu kasvetli devam filmi, onun filmlerinde anlamlı bir şeyler arayan herkese yöneltilmiş koca bir orta parmak.”
Öte yandan Venedik'ten gelen ilk yorumlar, her ne kadar Todd Phillips aksini savunuyoro olsa da bunun pekâlâ bir müzikal olarak değerlendirilebileceğini söylüyor. Filmde 13-14 tane müzikal sekans bulunuyor. Harley Quinn rolü için Lady Gaga'nın seçilmesinin arkasında da bu yatıyor.
200 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Joker: Folie à Deux, 4 Ekim'de gösterime girecek. Eğer Venedik'ten gelen bu yorumlar izleyici nezdinde de karşılık bulursa, film gişede bütçesini bile çıkarmakta zorlanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.