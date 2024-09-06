Joker 2 eleştirmenlerden geçer not alamadı

Tam Boyutta Gör Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Joker 2, ya da tam adıyla Joker: Folie à Deux, dünya prömiyerini bu hafta Venedik Film Festivali'nde yaptı. Filmin Venedik'te eleştirmenlere ve sinemaseverlere gösterilmesinin ardından filme dair ilk yorumlar da paylaşıldı.

2019 yapımı Joker da dünya prömiyerini Venedik'te yapmış, tüm tepkilere rağmen genel olarak olumlu yorumlar alan film, festivalin büyük ödülü olan Altın Aslan'ı kazanmıştı. Warner Bros., devam filminin de benzer bir etki yaratacağını umuyordu ama öyle olmadı. Joker 2 hakkında Venedik'ten gelen ilk yorumlar son derece olumsuz.

Filmi başarılı bulan bir iki eleştirmen olsa da eleştirmenlerin büyük bir bölümü Joker 2'ye geçer not vermedi. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 54, Rotten Tomatoes puanı ise %61.

Joker 2, İlk Filmi Sevenleri Hayal Kırıklığına Uğratabilir

Tam Boyutta Gör Eleştirmenlerin üzerinde uzlaştığı bir konu var ki o da Joker 2'nin ilk filmin başarısını tekrarlamaya çalışmadığı, aksine ilk filmin tam tersi bir yönde ilerlediği. Hatta filmin bilerek kendi hayranlarını kızdırmaya çalıştığını düşünenler bile var. Yönetmen Todd Phillips'in, belki biraz da yanlış anlaşılarak büyük başarı kazanan ilk filme neredeyse bir tepki olarak bu kez hayranlara istediklerini vermediği söyleniyor. Filmi beğenen eleştirmenler bile bu yoruma katılıyor.

Örneğin filme yüksek puan veren eleştirmenlerden biri olan William Bibbiani (The Wrap) şöyle diyor: "Joker: Folie à Deux’nun en etkileyici yanı, Phillips’in gişe rekorları kıran milyar dolarlık filmini bile isteye baltalaması." Vanity Fair'dan Richard Lawson ise filmin bu yanını pek hoş karşılamıyor ve şöyle diyor: "Todd Phillips’in başrolleri Joaquin Phoenix ve Lady Gaga’ya emanet ettiği bu kasvetli devam filmi, onun filmlerinde anlamlı bir şeyler arayan herkese yöneltilmiş koca bir orta parmak.”

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Öte yandan Venedik'ten gelen ilk yorumlar, her ne kadar Todd Phillips aksini savunuyoro olsa da bunun pekâlâ bir müzikal olarak değerlendirilebileceğini söylüyor. Filmde 13-14 tane müzikal sekans bulunuyor. Harley Quinn rolü için Lady Gaga'nın seçilmesinin arkasında da bu yatıyor.

200 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Joker: Folie à Deux, 4 Ekim'de gösterime girecek. Eğer Venedik'ten gelen bu yorumlar izleyici nezdinde de karşılık bulursa, film gişede bütçesini bile çıkarmakta zorlanabilir.

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