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    Joker 2 eleştirmenlerden geçer not alamadı

    2019 yapımı Joker'ın merakla beklenen devam filmi dünya prömiyerini bu hafta Venedik Film Festivali'nde yaptı. Venedik'ten gelen ilk eleştiriler, Joker 2'ye dair pek iyi şeyler söylemiyor.
    Joker 2'ye dair ilk yorumlar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Joker 2, ya da tam adıyla Joker: Folie à Deux, dünya prömiyerini bu hafta Venedik Film Festivali'nde yaptı. Filmin Venedik'te eleştirmenlere ve sinemaseverlere gösterilmesinin ardından filme dair ilk yorumlar da paylaşıldı.

    2019 yapımı Joker da dünya prömiyerini Venedik'te yapmış, tüm tepkilere rağmen genel olarak olumlu yorumlar alan film, festivalin büyük ödülü olan Altın Aslan'ı kazanmıştı. Warner Bros., devam filminin de benzer bir etki yaratacağını umuyordu ama öyle olmadı. Joker 2 hakkında Venedik'ten gelen ilk yorumlar son derece olumsuz.

    Filmi başarılı bulan bir iki eleştirmen olsa da eleştirmenlerin büyük bir bölümü Joker 2'ye geçer not vermedi. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 54, Rotten Tomatoes puanı ise %61.

    Joker 2, İlk Filmi Sevenleri Hayal Kırıklığına Uğratabilir

    Joker 2'ye dair ilk yorumlar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Eleştirmenlerin üzerinde uzlaştığı bir konu var ki o da Joker 2'nin ilk filmin başarısını tekrarlamaya çalışmadığı, aksine ilk filmin tam tersi bir yönde ilerlediği. Hatta filmin bilerek kendi hayranlarını kızdırmaya çalıştığını düşünenler bile var. Yönetmen Todd Phillips'in, belki biraz da yanlış anlaşılarak büyük başarı kazanan ilk filme neredeyse bir tepki olarak bu kez hayranlara istediklerini vermediği söyleniyor. Filmi beğenen eleştirmenler bile bu yoruma katılıyor.

    Örneğin filme yüksek puan veren eleştirmenlerden biri olan William Bibbiani (The Wrap) şöyle diyor: "Joker: Folie à Deux’nun en etkileyici yanı, Phillips’in gişe rekorları kıran milyar dolarlık filmini bile isteye baltalaması." Vanity Fair'dan Richard Lawson ise filmin bu yanını pek hoş karşılamıyor ve şöyle diyor: "Todd Phillips’in başrolleri Joaquin Phoenix ve Lady Gaga’ya emanet ettiği bu kasvetli devam filmi, onun filmlerinde anlamlı bir şeyler arayan herkese yöneltilmiş koca bir orta parmak.”

    Öte yandan Venedik'ten gelen ilk yorumlar, her ne kadar Todd Phillips aksini savunuyoro olsa da bunun pekâlâ bir müzikal olarak değerlendirilebileceğini söylüyor. Filmde 13-14 tane müzikal sekans bulunuyor. Harley Quinn rolü için Lady Gaga'nın seçilmesinin arkasında da bu yatıyor.

    200 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Joker: Folie à Deux, 4 Ekim'de gösterime girecek. Eğer Venedik'ten gelen bu yorumlar izleyici nezdinde de karşılık bulursa, film gişede bütçesini bile çıkarmakta zorlanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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