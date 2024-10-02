Hidrojenle çalışan dünyanın ilk yer etkili gemisi tanıtıldı

Hızda sınırları zorlayacak
Sea Cheetah’ın geliştirdiği WIGE gemisi, su yüzeyinin hemen üzerinde, 250 km/s hızla seyahat edebiliyor. Bu, özellikle kıyı ve ada taşımacılığında geleneksel deniz taşıtlarına çok daha hızlı bir alternatif sunuyor. Sadece hız değil, aynı zamanda 10 kat daha verimli bir yakıt tüketimi sunarak, fosil yakıtla çalışan sistemleri geride bırakmayı hedefliyor.
WIGE gemileri, su yüzeyinin birkaç metre üzerinde hareket ederek, aerodinamik yapıları sayesinde suya temas etmeden seyahat ediyor. Bu da onlara, daha az yakıt tüketme ve geleneksel deniz ya da hava taşıtlarına kıyasla operasyonel maliyetleri düşürme avantajı sağlıyor.
Bu teknolojiyle Sea Cheetah, deniz taşımacılığında hız ve maliyet avantajı sunmayı amaçlıyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve uzun menzil kabiliyeti, bu gemileri yolcu taşımacılığı, kargo teslimatı ve arama-kurtarma operasyonları gibi birçok alanda ideal hale getiriyor.
Hidrojen-elektrikli tahrik
WIGE gemileri uçaklarla tasarım, mühendislik ve operasyonel özellikleri paylaşırken, diğer deniz araçlarıyla aynı çarpışma önleme kurallarına uymak zorunda. Ayrıca WIGE gemileri Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) veya ABD Sahil Güvenliği gibi havacılık düzenleme kurumlarına tabi değil, dolayısıyla kapsamlı pist veya liman altyapısı gerektirmiyor. Maksimum 15 metre yüksekliğe çıkabildikleri için havacılık düzenlemelerinden de etkilenmiyorlar.
Sea Cheetah ve H3 Dynamics, sadece gemilerin teknolojisini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çevreci bir yakıt ikmal ağı kurmayı planlıyor. Sea Cheetah H2Hub ve H2Hub Micro modülleri olarak adlandırılan bu sistemler, gemilere hızlı ve yerinde üretilmiş yeşil hidrojen sağlamayı amaçlıyor. Böylece, bu gemiler sahil kenarındaki "yakıt ikmal duraklarında" kısa sürede hidrojen tanklarını doldurabilecekler. Firmalardan yapılan açıklamaya göre yeni nesil WIGE gemileri, geleneksel deniz ve hava taşıtlarına kıyasla üç kat daha fazla yük taşıyabilecek, aynı zamanda 10 kat daha hızlı ve 10 kat daha verimli olacak.Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/worlds-1st-hydrogen-wige-vessel-planned https://en.wikipedia.org/wiki/Ground-effect_vehicle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.