Hidrojenle çalışan dünyanın ilk yer etkili gemisi tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli Sea Cheetah Corporation, Fransa merkezli H3 Dynamics ile dünyanın ilk hidrojenle çalışan kanat-yer etkili (WIGE- Wing-in-Ground Effect) gemisini geliştirmek için kolları sıvadı. Bu yenilikçi gemi, sadece hız konusunda değil, aynı zamanda verimlilik ve taşıma kapasitesi açısından da sektörde önemli bir etki bırakacak. Şirketler ayrıca çevre dostu bir yakıt ikmal ağını geliştirmek için de birlikte çalışacak.

Hızda sınırları zorlayacak

Sea Cheetah’ın geliştirdiği WIGE gemisi, su yüzeyinin hemen üzerinde, 250 km/s hızla seyahat edebiliyor. Bu, özellikle kıyı ve ada taşımacılığında geleneksel deniz taşıtlarına çok daha hızlı bir alternatif sunuyor. Sadece hız değil, aynı zamanda 10 kat daha verimli bir yakıt tüketimi sunarak, fosil yakıtla çalışan sistemleri geride bırakmayı hedefliyor.

WIGE gemileri, su yüzeyinin birkaç metre üzerinde hareket ederek, aerodinamik yapıları sayesinde suya temas etmeden seyahat ediyor. Bu da onlara, daha az yakıt tüketme ve geleneksel deniz ya da hava taşıtlarına kıyasla operasyonel maliyetleri düşürme avantajı sağlıyor.

Bu teknolojiyle Sea Cheetah, deniz taşımacılığında hız ve maliyet avantajı sunmayı amaçlıyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve uzun menzil kabiliyeti, bu gemileri yolcu taşımacılığı, kargo teslimatı ve arama-kurtarma operasyonları gibi birçok alanda ideal hale getiriyor.

Hidrojen-elektrikli tahrik

Tam Boyutta Gör Sea Cheetah, H3 Dynamics ile birlikte çalışarak hidrojen-elektrikli bir tahrik sistemi geliştiriyor. Bu sistem, gemilerin fosil yakıtlarla çalışan sistemlere kıyasla çok daha uzun menzillere ulaşmasını ve daha ağır yükleri taşımasını sağlayacak. Ayrıca, bu hibrit güç aktarma organı sayesinde, bataryaların sağladığından çok daha fazla verim elde edilecek.

WIGE gemileri uçaklarla tasarım, mühendislik ve operasyonel özellikleri paylaşırken, diğer deniz araçlarıyla aynı çarpışma önleme kurallarına uymak zorunda. Ayrıca WIGE gemileri Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) veya ABD Sahil Güvenliği gibi havacılık düzenleme kurumlarına tabi değil, dolayısıyla kapsamlı pist veya liman altyapısı gerektirmiyor. Maksimum 15 metre yüksekliğe çıkabildikleri için havacılık düzenlemelerinden de etkilenmiyorlar.

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Sea Cheetah ve H3 Dynamics, sadece gemilerin teknolojisini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çevreci bir yakıt ikmal ağı kurmayı planlıyor. Sea Cheetah H2Hub ve H2Hub Micro modülleri olarak adlandırılan bu sistemler, gemilere hızlı ve yerinde üretilmiş yeşil hidrojen sağlamayı amaçlıyor. Böylece, bu gemiler sahil kenarındaki "yakıt ikmal duraklarında" kısa sürede hidrojen tanklarını doldurabilecekler. Firmalardan yapılan açıklamaya göre yeni nesil WIGE gemileri, geleneksel deniz ve hava taşıtlarına kıyasla üç kat daha fazla yük taşıyabilecek, aynı zamanda 10 kat daha hızlı ve 10 kat daha verimli olacak.

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