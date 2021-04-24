High Hopes adlı girişim, karbon yakalamak için sıcak hava balonları kullanmaya hazırlanıyor

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen ve farklı alternatiflerin ortaya çıktığı karbon yakalama çözümüne Alman-İsrail ortaklığıyla kurulan bir girişim de katkı sunmaya hazırlanıyor. High Hopes (Büyük Umutlar) adlı girişimin Dünya Günü olarak kabul edilen 22 Nisan’da açıkladığı çözümün merkezinde sıcak hava balonları yatıyor.

Normal şartlar altında kullanılan karbon yakalama yöntemlerinin etkin olduğunu ancak çok fazla kaynak kullanıldığı için verimli olamadıklarını söyleyen şirket kurucusu Eran Oren’e göre en akılcı çözüm tabiat anada gizli. Oren’in çözümü, CO2’yi troposfer ve stratosfer arasındaki bölge olan tropopoz’da yakalayarak sera gazının donmuş halde ele geçirmekte yatıyor. -80 derece santigrat’ta donan CO2’nin söz konusu bölgedeki kuvvetli rüzgârlar sayesinde -60’lara kadar soğuduğunu belirten Oren, çok az bir ilave enerji sarfiyatıyla ideal sıcaklığa ulaşılabileceğini belirtmiş.

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Katı halen gelen CO2’nin bu sayede havada daha kolay yakalanabileceğini söyleyen yönetici, hacimli miktardaki sera gazının yakalanıp depolanarak yere indirilebileceğini söylüyor. Özel basınçlı tanklara hapsedilecek CO2 ise daha sonra istenirse depolanabilecek veya üretim faaliyetlerinde CO2’yi kullanan şirketlere verilebilecek. Bunlar arasında tarım ya da jet yakıtı üretmek için CO2 kullanan kuruluşlar bulunmakta.

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Oren’in hedefi her bir balonla günde bir ton kadar Co2 yakalamak. Her gün ortalama 117 milyon ton CO2’nin atmosfere salındığı günümüz şartlarında High Hopes’un çözümü ne kadar etkili olur bilinmez ancak bu tür girişimler, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

https://www.engadget.com/high-hopes-balloon-carbon-capture-120057079.html

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