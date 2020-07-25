Hindistan’da Amazon’dan araç sigortası yaptırmak artık mümkün

Amazon şimdi de sigortacılık işine el attı. Firma Hindistan’da artık Amazon Pay aracılığıyla araç sigortalama hizmeti sunuyor. Bu hizmeti Acko Genel Sigorta firmasıyla ortak olarak yürüten Amazon, otomobiller ve motosikletleri sigortalıyor. Prime aboneleri ise sigorta hizmetlerinde özel indirimler ve farklı birkaç kampanyaya daha sahip olacak.

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Amazon’un açıklamasına göre kullanıcılar, iki dakika içerisinde herhangi bir kağıt işiyle uğraşmadan sigortalarını yaptırabilecekler. Tüm ödemeler Amazon Pay üzerinden yapılabiliyor ve poliçeler ise Siparişlerim sayfasından indiriliyor.

Prime aboneliğini çok daha çekici hâle getirmek için Amazon’un yeni bir aracı olan sigortalama, firmanın müşterilerini daha da bağlı hâle getirecektir. Yakın zamanda Amazon, Almanya’da yaşayan Prime üyelerine canlı TV hizmetini ücretsiz olarak sunmaya başlamıştı.

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Amazon’un sigorta hizmeti şimdilik sadece Hindistan’da kullanılabiliyor. Firmadan yeni hizmeti farklı ülkelerde de kullanıma sunup sunmayacağına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı fakat bu duruma bir hayli olası gözüyle bakılıyor.

https://www.engadget.com/amazon-pay-india-car-insurance-134228486.html

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