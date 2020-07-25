Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hindistan’da Amazon’dan araç sigortası yaptırmak artık mümkün

    Amazon'un Hindistan'da sunduğu hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Firmanın Acko Sigorta ile yaptığı anlaşma sonucunda kullanıcılar araç sigortalarını Amazon'dan yaptırabiliyor.
    3 sa.
    308
    10
    1
    Web Sit...
    Abone ol
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Hindistan’da Amazon’dan araç sigortası yaptırmak artık mümkün

    Amazon şimdi de sigortacılık işine el attı. Firma Hindistan’da artık Amazon Pay aracılığıyla araç sigortalama hizmeti sunuyor. Bu hizmeti Acko Genel Sigorta firmasıyla ortak olarak yürüten Amazon, otomobiller ve motosikletleri sigortalıyor. Prime aboneleri ise sigorta hizmetlerinde özel indirimler ve farklı birkaç kampanyaya daha sahip olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft'un Trello klonu 'Outlook Spaces' herkese açık olabilir

    Amazon’un açıklamasına göre kullanıcılar, iki dakika içerisinde herhangi bir kağıt işiyle uğraşmadan sigortalarını yaptırabilecekler. Tüm ödemeler Amazon Pay üzerinden yapılabiliyor ve poliçeler ise Siparişlerim sayfasından indiriliyor.

    Prime aboneliğini çok daha çekici hâle getirmek için Amazon’un yeni bir aracı olan sigortalama, firmanın müşterilerini daha da bağlı hâle getirecektir. Yakın zamanda Amazon, Almanya’da yaşayan Prime üyelerine canlı TV hizmetini ücretsiz olarak sunmaya başlamıştı. 

    Ayrıca Bkz. "Sony'nin yeni oyunu Ghost of Tsushima satış rekoru kırdı"

    Amazon’un sigorta hizmeti şimdilik sadece Hindistan’da kullanılabiliyor. Firmadan yeni hizmeti farklı ülkelerde de kullanıma sunup sunmayacağına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı fakat bu duruma bir hayli olası gözüyle bakılıyor. 



    https://www.engadget.com/amazon-pay-india-car-insurance-134228486.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    oly1786 (caner nebi) 1 sa.
    Türkiye'de de benzer olaylar başladı, 16.000 sigorta acentesinin ve çalışanların çoğu işsiz kalacak ve bu kaçınılmaz. Yeni nesil her şeyi akıllı telefonla yapıyor.
    Avustralya'da petrol istasyonundan 5 dakikada poliçe alınabiliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 30 dk. Oppo, 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla A72 5G'yi piyasaya sürdü 1 sa. Exynos 880'li Vivo Y51s tanıtıldı 2 sa. Felçi hastaların yürümesini kolaylaştıracak aparat geliştirildi 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Hindistan’da Amazon’dan araç sigortası yaptırmak artık mümkün Sonraki Epic Games mağazasında Tacoma ve Next Up Hero ücretsiz 5 sa. Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Earbuds S, BİM marketlerde Volta elektrikli scooter var 6 sa. Unexpected ile ilginç bir nesne bulma oyunu sizi bekliyor 16 sa. Sony'nin yeni oyunu Ghost of Tsushima satış rekoru kırdı 16 sa. Jaguar Land Rover, yapay zekadan güç alan “temassız dokunmatik ekran” teknolojisini duyurdu 19 sa. TBMM’de Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak 19 sa. Samsung’dan GlobalFoundries’e yatırım iddiası 19 sa. TikTok platformu ABD’li içerik üreticilerine 200 milyon dolar ayırdı 20 sa. MediaTek Dimensity 720'nin ilk müşterileri belli oldu 20 sa. Alman vatandaşları kimliklerini Galaxy S20 üzerinde taşıyacak 21 sa. Xbox Pazarlama Müdürü: “Dün izlediğiniz Halo Infinite videosu, oyunun erken sürümüne aitti” 21 sa. İstanbul Bilişim'den konkordato açıklaması 22 sa. Ryzen Pro 4000G fiyatları paylaşıldı 22 sa. Xbox Series X için geliştirilen Türk yapımı ücretsiz FPS oyunu: EXOMECHA 23 sa. Huawei Maimang 9'un lansman tarihi açıklandı 23 sa. 5.0 GHz’e yükselebilen Rocket Lake işlemcisi ortaya çıktı 1 gün Hyundai Kona'ya 'Smart' donanım seviyesi geldi: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Garmin ekosistemine büyük çaplı hacker saldırısı 1 gün Intel 7nm işlemciler bir yıl gecikiyor 1 gün 5G'de ilk kez yerli çekirdek şebeke test edildi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız