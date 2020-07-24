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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony'nin yeni oyunu Ghost of Tsushima satış rekoru kırdı

    PlayStaton 4 oyuncuları bu ay yine önemli bir özel (exlusive) oyunun keyfini çıkarıyor. Ghost of Tsushima piyasayalara hızlı bir giriş yaptı.
    3 sa.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony'nin yeni oyunu Ghost of Tsushima satış rekoru kırdı
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    Sony'nin Sucker Punch stüdyosu tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen Ghost of Tsushima, ilk hafta sonunda büyük bir ilgi gördü. Sony tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Ghost of Tsushima sadece ilk üç gününde tam 2,4 milyon kopya satarak müthiş bir başarıya imza attı.

    Horizon: Zero Dawn'ı geride bıraktı 

    Sony ayrıca Ghost of Tsushima'nın, PS4 tarihinin en büyük açılış yapan yeni orijinal oyunu (IP) olduğunu belirtti. Bu rekorun bir önceki sahibi, ilk haftasında 2,6 milyon kopya satan Horizon: Zero Dawn'dı. Ghost of Tsushima konsolun son yılında ve pandemi döneminde çıkış yaptığı için Horizon'a göre elbette biraz avantajlıydı.

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    Üçüncü şahış bir samuray-aksiyon oyunu olan Ghost of Tsushima, genel anlamıyla hem eleştirmenlerin hem de oyunseverlerin beğenisini kazanmayı başardı. Özellikle de oyunun görselliği büyük övgü alıyor. Sanat tasarımı gerçekten de harika olmuş diyebiliriz.

    Ghost of Tsushima Japon tarihini ele alan bir oyun olsa da geliştirici Sucker Punch bir Amerikan stüdyosu. Buradan nasıl bir ürün çıkacağı ve oyunun Japonya'da nasıl karşılanacağı merak ediliyordu. İlk hafta yorumlarına baktığımızda ise çok olumlu tepkiler görüyoruz. Japon eleştirmenler Ghost of Tsushima'ya yüksek notlar verdi, ayrıca oyunseverler de büyük ilgi göstererek mağazalardaki stokları tüketti.

    Sony'nin yeni oyunu Ghost of Tsushima satış rekoru kırdı
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    Ghost of Thushima yeni bir IP olarak büyük bir başarı elde etti ancak yine de The Last of Us 2, God of War veya Uncharted 4 gibi oyunlara yetişmeyi başaramadı. Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen The Last of Us 2, ilk üç gününde tam 4 milyon kopya satarak PS4 tarihinin en büyük açılış yapan özel oyunu olmuştu. Ayrıca Spider-Man (3,3 milyon) ve God of War da (3,1 milyon) yine Ghost of Tsushima'nın epey bir önünde bulnuyor.

    Tabi dünya şu anda The Last of Us 2 ve Ghost of Tsushima gibi yeni oyunların keyfini çıkarırken maalesef Türk oyunseverlerin önünde büyük bir fiyat bariyeri bulunuyor. Her iki oyun da PS Store'dam tam 500 TL'lik inanılmaz bir fiyata sahip. Bu nedenle birçok oyunsever oyunları hemen alıp oynayamıyor, bunun yerine indirimleri beklemek zorunda kalıyor. Dünyanın diğer taraflarıyla ülkemiz arasında böyle müthiş bir fark olması maalesef çok üzücü.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-07-24-ghost-of-tsushima-sells-2-4-million-in-three-dayss Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gowlet 3 sa. en beğenilen
    Ama eks baks van eks 6 terafılop...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 sa.
    sony veya sony türkiye artık bu işe hangisi bakıyorsa 500 liranın türk insanı için ne demek olduğunu bir öğrenmesi lazım artık.
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    addidas_85 2 sa.
    Satış rekoru kırmak demek en iyiden daha iyisini başlatmak demek değil mi? Ben mi yanılıyorum, arkadaş mı yanılıyor, yoksa magazin haberi gibi haber mi yapılıyor? Umarım ilk ikisinden birisidir...
    1 Yanıt Yanıtla
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 2 sa. addidas_85
    "En büyük açılış yapan yeni IP" rekoru.
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    gowlet 3 sa. en beğenilen
    Ama eks baks van eks 6 terafılop...
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    volcy123 3 sa. (düzenlendi)
    Ps4 um olmadigi icin oynamak nasip olmadi ama gameplaylardan izledigim kadariyla bile cok guzel bir oyun oldugu belli oluyor
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