Akıllı telefon fiyatları yüzde 15 ucuzluyor ama Hindistan’da

Hindistan’dan önemli vergi indirimi
Hindistan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede üretim yapan üreticilerin dışarıdan getirdiği bileşenlere yüzde 15 vergi indirimi uygulanacak. Yasa sadece ülkede üretim yapanlar için geçerli. İthal edilen akıllı telefonlarda geçerli değil.
Hükümet vergi indirimi ile ülkede akıllı telefon üretiminin artmasını sağlamak istiyor. Gelişmeler elbette Hintli tüketicileri de doğrudan ilgilendirecek ve yerli üretim telefonlar daha ucuza alınabilecek. Özellikle 300$ altı telefon pazarının hareketlenmesi bekleniyor.
Hindistan yaklaşık 10 yıldır Make in India programı kapsamında ülkede telefon üretimini destekliyor. OnePlus Nord 4, Samsung Galaxy M35 ve Xiaomi Redmi 13 5G telefonlar bu kapsamda üretildi. Apple da ülkede büyük bir yatırıma sahip ve iPhone üretiminin yüzde 15’i Hindistan’da gerçekleştiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.