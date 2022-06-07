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Terra (LUNA) krizi ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hintli kullanıcıların, LUNA ve UST’nin çöküşüyle varlıklarını kaybetmesinin ardından, şimdi bir de vergi yüküyle karşı karşıya kalabilir. Elde edilen bilgilere göre; kullanıcılar airdrop yoluyla alınan LUNA 2.0 için yüzde 30 vergi ödeyecek.

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Hintli yatırımcılar hediye gelen LUNA'lar için yüzde 30 vergi ödeyecek

Terra (LUNA) krizinde birçok yatırımcı kayıp yaşamıştı. Bunun üzerine kullanıcılardan şartları uyanlara LUNA 2.0 airdrop etkinliği yapılmıştı. Birçok kullanıcı gibi Hintli yatırımcılar da LUNA 2.0 airdrop etkinliğinden faydalanmıştı. Ülkenin önde gelen kripto para alım satım platformlarından CoinDCX’ten Manhar Garegrat'ın ifadelerine göre, ülkedeki kripto varlık yasasındaki belirsiz ifadeler nedeniyle söz konusu airdrop’un gelir olarak görülebileceğini iddia etti. Bu durumda hintli kripto para yatırımcıları, airdrop yoluyla aldıkları LUNA 2.0 için yüzde 30 vergi ödemek zorunda kalacak. Bundan dolayı birçok Hintli yatırımcının büyük miktarlarda vergi ödeme ihtimali var.

Hindistan hükümeti, kripto varlıkların vergilendirmesi ve tanımındaki düzenlemeleri tamamladıktan sonra bir dizi yönerge yayınlamayı planlıyor. Bunun 1 Temmuz'dan önce yapılması planlanıyor.

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Hintli kripto para yatırımcılarına LUNA 2.0 şoku