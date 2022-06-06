NFT koleksiyonu The Bored Ape Yacht Club tekrar hacklendi: Kayıp büyük

Geçtiğimiz Nisan ayında Instagram sayfası hacklenen ve 2,8 milyon dolarlık bir zarara uğrayan popüler NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club (BAYC), yine benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Twitter üzerinden yeni bir duyuru paylaşan BAYC, Discord sunucularına kimlik avı saldırısı yapıldığını ve 360.000 dolar değerinde bir adet Bored Ape Yacht NFT, iki adet Mutant Ape jetonunun çalındığını doğruladı.
Kayıplar 14 milyarı aştı
Bildirilenlere göre Bored Ape Yacht Club’ın geliştiricilerinden ve aynı zamanda Yuga Labs’ın topluluk yöneticisi Boris Vagner’ın Discord hesabını ele geçirmeyi başaran saldırganlar, bu hesap ile resmi BAYC Discord kanalına ve Otherside adlı metaverse projesine bağlantılar paylaşarak saldırıyı gerçekleştirdi.
Yaşanan olayı araştırdıklarını ve etkilenen kişilerin kendileri ile iletişime geçmesini söyleyen Bored Ape Yacht Club’ın yanı sıra çalınan fonları dört ayrı cüzdana kadar takip eden Twitter kullanıcısı NFTherder, saldırıyı ilk fark eden isim oldu. Kaynaklara göre merkezi olmayan finans alanındaki dolandırıcılık ve hırsızlıklarda yaşanan kayıplar 2021 yılında 14 milyarı aşarken, NFT hırsızlığının son zamanlarda endişe verici bir trend haline geldiğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.