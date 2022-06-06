NFT koleksiyonu The Bored Ape Yacht Club tekrar hacklendi: Kayıp büyük

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Geçtiğimiz Nisan ayında Instagram sayfası hacklenen ve 2,8 milyon dolarlık bir zarara uğrayan popüler NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club (BAYC), yine benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Twitter üzerinden yeni bir duyuru paylaşan BAYC, Discord sunucularına kimlik avı saldırısı yapıldığını ve 360.000 dolar değerinde bir adet Bored Ape Yacht NFT, iki adet Mutant Ape jetonunun çalındığını doğruladı.

Kayıplar 14 milyarı aştı

Bildirilenlere göre Bored Ape Yacht Club’ın geliştiricilerinden ve aynı zamanda Yuga Labs’ın topluluk yöneticisi Boris Vagner’ın Discord hesabını ele geçirmeyi başaran saldırganlar, bu hesap ile resmi BAYC Discord kanalına ve Otherside adlı metaverse projesine bağlantılar paylaşarak saldırıyı gerçekleştirdi.

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Yaşanan olayı araştırdıklarını ve etkilenen kişilerin kendileri ile iletişime geçmesini söyleyen Bored Ape Yacht Club’ın yanı sıra çalınan fonları dört ayrı cüzdana kadar takip eden Twitter kullanıcısı NFTherder, saldırıyı ilk fark eden isim oldu. Kaynaklara göre merkezi olmayan finans alanındaki dolandırıcılık ve hırsızlıklarda yaşanan kayıplar 2021 yılında 14 milyarı aşarken, NFT hırsızlığının son zamanlarda endişe verici bir trend haline geldiğini söyleyebiliriz.

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