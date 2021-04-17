Hitman 3’ün satışları %300 arttı, yeni bir stüdyo daha açılıyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive’in yaptığı son Hitman oyunu Hitman 3 ve stüdyo ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

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IO Interactive’in CEO’su Hakan Abrak geçtiğimiz gün şirket ile ilgili bazı gelişmeler aktardı. Hakan Abrak’ın söylediğine göre Hitman 3, serinin bir önceki oyunu olan Hitman 2’den %300 daha fazla satmış. Oyunun inceleme puanları ve genel yorumlar da zaten önceki oyunlardan daha iyi bir durumdaydı.

Ayrıca Hakan Abrak’ın açıkladığına göre aynı şekilde şirket de büyümeye gidiyor. IO Interactive’in Kopenhag ve Malmö’deki stüdyolarının ardından şimdi de Barcelona’da üçüncü stüdyolarını açtıklarını da açıkladı.

Şirket şu anda online odaklı bir oyun ve yüksek bütçeli bir James Bond oyunu üzerinde çalışıyor. Umuyoruz ki en az Hitman 3 kadar başarılı bir oyun olur.

https://www.pcgamer.com/hitman-3-sold-300-better-than-hitman-2/

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