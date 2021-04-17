Hitman 3’ün satışları %300 arttı, yeni bir stüdyo daha açılıyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive’in yaptığı son Hitman oyunu Hitman 3 ve stüdyo ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Hitman 3 sistem gereksinimleri ve fiyatı
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IO Interactive’in CEO’su Hakan Abrak geçtiğimiz gün şirket ile ilgili bazı gelişmeler aktardı. Hakan Abrak’ın söylediğine göre Hitman 3, serinin bir önceki oyunu olan Hitman 2’den %300 daha fazla satmış. Oyunun inceleme puanları ve genel yorumlar da zaten önceki oyunlardan daha iyi bir durumdaydı.
Ayrıca Hakan Abrak’ın açıkladığına göre aynı şekilde şirket de büyümeye gidiyor. IO Interactive’in Kopenhag ve Malmö’deki stüdyolarının ardından şimdi de Barcelona’da üçüncü stüdyolarını açtıklarını da açıkladı.
Şirket şu anda online odaklı bir oyun ve yüksek bütçeli bir James Bond oyunu üzerinde çalışıyor. Umuyoruz ki en az Hitman 3 kadar başarılı bir oyun olur.
https://www.pcgamer.com/hitman-3-sold-300-better-than-hitman-2/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.