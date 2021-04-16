Söylentiye göre Battlefield 6 eski nesil konsollara gelmeyecek ve ilk günden Xbox Game Pass'e eklenecek

Oyun dünyasının popüler FPS oyun serilerinden biri olan Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 6 ile ilgili yeni söylentiler gelmeye devam ediyor. Oyun henüz resmi olarak tanıtılmadığı için ne yazık ki neredeyse hiçbir resmi bilgi bulunmuyor.İlginizi Çekebilir Battlefield 6 ile ilgili daha fazla bilgi sızdırıldı
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Son çıkan söylenti ise oyunun eski nesil sürümleri ile ilgili. Daha önce Battlefield 6'nın geliştirildiğini duyurulmadan açıklayan ve daha birkaç adet sızıntı bilgi paylaşan Tom Henderson, oyunun eski nesil sürümlere gelmeyeceğini söyledi. Bu durum zaten geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Bu yüzden çok da şaşırtıcı bir haber değil, aksine beklenen bir şeydi.
Bir diğer söylenti ise Xbox Era'dan geliyor. Söylentiye göre oyun ilk günden Xbox Game Pass'e eklenecek. Tom Hendersan da bu söylentinin arkasındaki sebebin oyunun eski nesil konsallara gelmemesi olduğunu düşünüyor.
Her ne kadar eski nesil konsollara gelmeyeceği şaşırtıcı olmasa da oyunun ilk günden Xbox Game Pass'e eklenmesi bir hayli şaşırtıcı olur ve açık konuşmak gerekirse ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtmek gerek. Çıkışında olmasa bile belki birkaç ay sonra oyun EA Play'e eklenebilir ve dolaylı yoldan bu şekilde Xbox Game Pass'e eklenebilir.
https://www.gamesradar.com/battlefield-6-not-coming-to-ps4-or-xbox-one-according-to-rumours/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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