Hitman oyunlarının arkasındaki IO Interactive, İstanbul’da oyun stüdyosu açıyor

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki oyun sektörü hem oyuncu hem de geliştirici bakımından giderek büyüyor. Ciddi bir potansiyel barındıran Türkiye, özellikle mobil oyunlar konusunda oldukça başarılı. Bu potansiyeli gören ve Hitman oyunları ile tanınan IO Interactive, bir süre önce İstanbul’da oyun stüdyosu kuracağını açıkladı.

IO Interactive İstanbul stüdyosu açılıyor

1998 yılında kurulan IO Interactive, yaptığı açıklamada İstanbul ofisinin faaliyetlerine başladığını ve burada görev alacak olan personel arayışı içerisinde olduklarını duyurdu. IO Interactive’in merkezi Kopenhag olmak üzere Barselona ve Malmö ofisleri de bulunuyor. IO Interactive’in İstanbul ofisinin Orta Doğu ve Asya bölgelerinin merkez üssü haline geleceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Sarıyer, Maslak’ta açılacak olan IO Interactive İstanbul ofisi için 150 kişilik bir istihdam hedefi bulunuyor. IO Interactive CEO’su Hakan B. Abrak, yaptığı açıklamada “Türkiye’deki oyun geliştiricilerinin bir sonraki etaba geçip, daha kompleks projelerde çalışmak istemelerine güveniyoruz. Buraya gelişimiz sonrası yakın zamanda çok daha küresel yatırımcıların ve şirketlerinin Türkiye’ye geleceğine inanıyoruz. İlk adımı biz atalım” ifadelerini kullandı. Abrak, Kıdemli Yapımcı Sam Doğantimur liderliğindeki Türkiye ofisinin hem AAA hem de mobil alanda önemli katkılar vermesini bekliyor.

IO Interactive İstanbul ofisi için çalışan arıyor

Mobil Oyunlar Kıdemli Yapımcı, Mobil Oyunlar Ürün Müdürü ve Stüdyo Müdürü’nün yanı sıra İnsan Kaynakları, Muhasebe ve Ofis Koordinatörü gibi operasyonel pozisyonlarda çalışan arayışı içerisinde olan IO Interactive İstanbul stüdyosu, halihazırda geliştirilen ve Project 007 olarak adlandırılan bir James Bond oyunu üzerinde de çalışacak. Bu arada IO Interactive, Hitman oyunlarının yanında Kane & Lynch, Mini Ninjas ve Freedom Fighters gibi yapımlarla da tanınıyor.

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Hitman’i yapan IO Interactive, İstanbul’da oyun stüdyosu açıyor