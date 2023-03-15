Hitman oyunlarının arkasındaki IO Interactive, İstanbul’da oyun stüdyosu açıyor

- IO Interactive İstanbul stüdyosu açılıyor
- IO Interactive İstanbul ofisi için çalışan arıyor
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IO Interactive İstanbul stüdyosu açılıyor
1998 yılında kurulan IO Interactive, yaptığı açıklamada İstanbul ofisinin faaliyetlerine başladığını ve burada görev alacak olan personel arayışı içerisinde olduklarını duyurdu. IO Interactive’in merkezi Kopenhag olmak üzere Barselona ve Malmö ofisleri de bulunuyor. IO Interactive’in İstanbul ofisinin Orta Doğu ve Asya bölgelerinin merkez üssü haline geleceği belirtiliyor.
IO Interactive İstanbul ofisi için çalışan arıyor
Mobil Oyunlar Kıdemli Yapımcı, Mobil Oyunlar Ürün Müdürü ve Stüdyo Müdürü’nün yanı sıra İnsan Kaynakları, Muhasebe ve Ofis Koordinatörü gibi operasyonel pozisyonlarda çalışan arayışı içerisinde olan IO Interactive İstanbul stüdyosu, halihazırda geliştirilen ve Project 007 olarak adlandırılan bir James Bond oyunu üzerinde de çalışacak. Bu arada IO Interactive, Hitman oyunlarının yanında Kane & Lynch, Mini Ninjas ve Freedom Fighters gibi yapımlarla da tanınıyor.Kaynakça https://ioi.dk/careers/content/ioi-istanbul-a-geldi https://ioi.dk/careers/ioi-istanbul#istanbul-jobs Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)