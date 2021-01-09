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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Konsolda Xbox'a özel olan psikolojik korku oyunu The Medium'dan oynanış videosu paylaşıldı

    Layers of Fear, Observer ve Blair Witch gibi oyunları geliştiren Bloober Team'in yeni oyunu The Medium'dan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Oyun 28 Ocak 2021'de yayınlanacak.
    22 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Konsolda Xbox'a özel olan psikolojik korku oyunu The Medium'dan oynanış videosu paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Layers of Fear, Observer ve Blair Witch gibi oyunları geliştiren Bloober Team'in yaptığı yeni psikolojik korku oyunu The Medium'dan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. 

    Ayrıca Bkz. "PS5 özel oyunu Returnal'ın yeni oynanış videosu paylaşıldı ve DualSense'i nasıl kullanacağı detaylandırıldı"

    Paylaşılan 14 dakikalık oynanış videosunu, oyunun tanıtım yazısını ve oyun içi görüntülerin bulunduğu galeriyi alağıda bulabilirsiniz.

    The Medium, 28 Ocak 2021'de Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak. Çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine eklenecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Psikolojik korku oyunu The Medium'dan fragman paylaşıldı

    Tanıtım Yazısı

    • BİR MEDYUM OL

    Yalnızca bu hediyeye sahip olanlara ayrılmış benzersiz psişik yetenekleri kullan. Gerçeklikler arasında seyahat et veya her ikisini de aynı anda keşfet. Out of Body deneyimini kullanarak gerçek dünyadaki benliğinin gidemediği yerleri araştır. Ruhsal dünyadayken öbür dünyaya ait tehlikeler karşısında hayatta kalmak için enerji kalkanları yarat ve güçlü ruh patlamaları yolla.

    • NELERİN GİZLENDİĞİNİ GÖR

    Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ve her şeyin ikinci bir yüze sahip olduğu yetişkinlere hitap eden ve ahlaki belirsizlikteki bir hikâyenin içine gir. Bir medyum olarak diğerlerinden daha fazla görüyor, duyuyor ve deneyimliyorsun. Ayrıca her yeni perspektif ile Niwa tatil köyünde neler yaşandığı ile ilgili algını değiştireceksin.

    • İKİ DÜNYADA AYNI ANDA OYNA

    Aynı anda görüntülenen iki dünyada birden oynanılan, daha önce görülmemiş bir oynanış. Fiziksel ve ruhsal dünyayı eş zamanlı olarak keşfet ve iki gerçeklikli bilmeceleri çözmek, yeni yollar açmak ve geçmiş olayların anılarını canlandırmak için bu iki dünya arasındaki etkileşimi kullan.

    • BEKSINSKI'DEN İLHAM ALAN KARANLIK BİR GERÇEKLİĞE GİR

    The Medium'un ruhsal dünyası bizim gerçekliğimizin karanlık bir yansıması, cezasız kalmış kötülüklerimizin, kötü dürtülerimizin ve alçak sırlarımızın kendini açığa vurduğu ve bir şekil aldığı korkunç ve rahatsız edici bir yer. Bu dünya özgün ve çarpıcı derecede uğursuz tarzı ile uluslararası tanınırlığa sahip Polonyalı distopik sürrealist ressam Zdzislaw Beksinski'nin tablolarından alınan ilham ile ortaya çıktı ve tasarlandı.

    • YAMAOKA VE REIKOWSKI'NİN MÜZİKLERİ

    Akira Yamaoka ve Arkadiusz Reikowski tarafından ortaklaşa oluşturulan orijinal 'ikili' oyun müzikleri sayesinde oyunun rahatsız edici ve bunaltıcı atmosferini sonuna kadar yaşa. Silent Hill serisinin müzikleri ile tanınan efsanevi Japon besteci Yamaoka-san ve Hollywood Music in Media Awards adayı olmuş, Blair Witch, Layers of Fear ve Observer gibi eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan korku oyunlarında çalışmış Reikowski. Şimdi The Medium'un müzikleri ve şarkıları için yaratıcı güçlerini bir araya getirdiler.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kendomen (Enes ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkçe olacak mı merak ediyorum.
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    Scorpioleo 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Akira Yamaoka kendini göstermiş yine. silent hill 4 müziklerini hala unutamam.
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    Western alien (Batıkan .) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Layers of fear çok sağlam oyundu her ne kadar ikincisinde bozmuş olsa dahi oda idare ederdi.

    İlk günden eklenmesi çok güzel öyle para verip oynamam ama sisteme ekleyince oynayası geliyor insanın
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    zunerall (Hindu Papanreu) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyundan çok Akira Yamaoka'nın müziklerini merak etmeye başladım. Silent Hill serisi için çok güzel şeyler yapmıştı...

    Oyun da ilginç duruyor. Umarım iyi bir çıkış yapar. 😊
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