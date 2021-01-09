Konsolda Xbox'a özel olan psikolojik korku oyunu The Medium'dan oynanış videosu paylaşıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Layers of Fear, Observer ve Blair Witch gibi oyunları geliştiren Bloober Team'in yaptığı yeni psikolojik korku oyunu The Medium'dan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.
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Paylaşılan 14 dakikalık oynanış videosunu, oyunun tanıtım yazısını ve oyun içi görüntülerin bulunduğu galeriyi alağıda bulabilirsiniz.
The Medium, 28 Ocak 2021'de Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak. Çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine eklenecek.İlginizi Çekebilir Psikolojik korku oyunu The Medium'dan fragman paylaşıldı
Tanıtım Yazısı
- BİR MEDYUM OL
Yalnızca bu hediyeye sahip olanlara ayrılmış benzersiz psişik yetenekleri kullan. Gerçeklikler arasında seyahat et veya her ikisini de aynı anda keşfet. Out of Body deneyimini kullanarak gerçek dünyadaki benliğinin gidemediği yerleri araştır. Ruhsal dünyadayken öbür dünyaya ait tehlikeler karşısında hayatta kalmak için enerji kalkanları yarat ve güçlü ruh patlamaları yolla.
- NELERİN GİZLENDİĞİNİ GÖR
Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ve her şeyin ikinci bir yüze sahip olduğu yetişkinlere hitap eden ve ahlaki belirsizlikteki bir hikâyenin içine gir. Bir medyum olarak diğerlerinden daha fazla görüyor, duyuyor ve deneyimliyorsun. Ayrıca her yeni perspektif ile Niwa tatil köyünde neler yaşandığı ile ilgili algını değiştireceksin.
- İKİ DÜNYADA AYNI ANDA OYNA
Aynı anda görüntülenen iki dünyada birden oynanılan, daha önce görülmemiş bir oynanış. Fiziksel ve ruhsal dünyayı eş zamanlı olarak keşfet ve iki gerçeklikli bilmeceleri çözmek, yeni yollar açmak ve geçmiş olayların anılarını canlandırmak için bu iki dünya arasındaki etkileşimi kullan.
- BEKSINSKI'DEN İLHAM ALAN KARANLIK BİR GERÇEKLİĞE GİR
The Medium'un ruhsal dünyası bizim gerçekliğimizin karanlık bir yansıması, cezasız kalmış kötülüklerimizin, kötü dürtülerimizin ve alçak sırlarımızın kendini açığa vurduğu ve bir şekil aldığı korkunç ve rahatsız edici bir yer. Bu dünya özgün ve çarpıcı derecede uğursuz tarzı ile uluslararası tanınırlığa sahip Polonyalı distopik sürrealist ressam Zdzislaw Beksinski'nin tablolarından alınan ilham ile ortaya çıktı ve tasarlandı.
- YAMAOKA VE REIKOWSKI'NİN MÜZİKLERİ
Akira Yamaoka ve Arkadiusz Reikowski tarafından ortaklaşa oluşturulan orijinal 'ikili' oyun müzikleri sayesinde oyunun rahatsız edici ve bunaltıcı atmosferini sonuna kadar yaşa. Silent Hill serisinin müzikleri ile tanınan efsanevi Japon besteci Yamaoka-san ve Hollywood Music in Media Awards adayı olmuş, Blair Witch, Layers of Fear ve Observer gibi eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan korku oyunlarında çalışmış Reikowski. Şimdi The Medium'un müzikleri ve şarkıları için yaratıcı güçlerini bir araya getirdiler.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
İlk günden eklenmesi çok güzel öyle para verip oynamam ama sisteme ekleyince oynayası geliyor insanın
Oyun da ilginç duruyor. Umarım iyi bir çıkış yapar. 😊