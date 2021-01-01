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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hitman III'ün ilk 5 dakikası paylaşıldı

    Geçtiğimiz haftalarda açılış sinematiği paylaşılan Hitman III'ün şimdi de ilk 5 dakikalık oynanış bölümü paylaşıldı. Bölüm Dubai'de geçiyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Hitman III'ün ilk 5 dakikası paylaşıldı

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ün ilk 5 dakikalık oynanış videosunun bulunduğu bir video paylaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Hitman'in geliştiricisinden yeni James Bond oyunu geliyor

    Ayrıca Bkz. "Star Wars Jedi Fallen Order ve Titanfall’un geliştiricisi yeni bir oyun üzerinde çalışıyor"

    Yayınlanan 5 dakikalık oynanış videosu, oyunun ilk 5 dakikası. Videoda da görebielceğiniz gibi bölüm Dubai'de geçiyor. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    2 dakika 13 saniyelik açılış sinematiği videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Hitman 3; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) ve Stadia için 20 Ocak 2021'de yayınlanacak. Oyunun tanıtım yazısını da yine aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    • World of Assassination üçlemesinin dramatik son yapımında bir kez daha ikonik suikastçı Ajan 47 olun.
    • Ajan 47, Hitman 3'te kariyerinin en önemli kontratları için acımasız bir profesyonel olarak geri dönüyor. Ortalık sakinleştiğinde 47 ve yaşadığı dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacak.
    • Yaratıcı fırsatlarla dolu egzotik, oldukça ayrıntılı yerleri ziyaret edin. Oyuncunun benzersiz seçimler yapabileceği, yeniden oynanabilirlik sunan elle tutulur ve sürükleyici bir oyun dünyasına hazır olun.
    • Hitman ve Hitman 2'deki tüm bölgeler Hitman 3'e aktarılabilir, böylece World of Assassination üçlemesindeki tüm oyunları oynama fırsatı yakalarsınız. Hitman 2'deki ilerlemeniz de Hitman 3 çıktığında doğrudan aktarılır.


    https://www.gematsu.com/2020/12/hitman-iii-first-five-minutes-of-gameplay Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    RTX'i vurgulayacaklar diye neredeyse güneşin içinde geçirecekler oyunu.
    Yanıtla +19
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) homebird
    max payne 1 deki yüzler daha güzel :)
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    th9 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) ti7800
    hocam lütfen böyle yorumlar yapmayın komik duruyor,oyunun türleri farklı sen gelmişsin on basar diyosun.cp 2077 eleştirmek istiyorsan ilgili haberlere/konulara eleştirini yap.
    hocam lütfen böyle yorumlar yapmayın komik duruyor,oyunun türleri farklı sen gelmişsin on basar diyosun.cp 2077 eleştirmek istiyorsan ilgili haberlere/konulara ...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yürüyen Hoparlör 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkçe dil seçeneği olmadıktan sonra almam.
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    mhasturk (Mustafa H.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun Steam a gelmediği sürece satın almayacağım, herkes bir Epic dir tutturuyor ama Steam sadece oyun lisansı aldığınız bir yer değil, bir topluluk, atölye ve daha bir çok şey sunuyor.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Grafikler tavan yaptı. Fiziksel efektler halen rezalet. 1990 lardan kalma karakterlere 2020 lerin grafik kaplamalarını yapıyorlar. Bir karakterin yürümesini bile halen gerçekçi yapamıyorlar.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tanıtım yazısında kısacası şunu demiş oyun dinamikleri aynı yeni görevler ekledik, aslında hitman 1 le aynı oynanış, ekipten bir arkadaş da 4k olsun görüntü iyi olsun dedi bunu da dlc değilde yeni oyun diye kakalayalım dedik...güneşi göze sokma fikride benden çıktı...
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    ageofempiresköylüsü 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    259 tl dlcler dahil mi acaba ?
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsan modellemeleri daha iyi olabilirdi. Özellikle yüzler çok yapay duruyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) homebird
    max payne 1 deki yüzler daha güzel :)
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel gözüküyor
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk'a 10 basar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    hocam lütfen böyle yorumlar yapmayın komik duruyor,oyunun türleri farklı sen gelmişsin on basar diyosun.cp 2077 eleştirmek istiyorsan ilgili haberlere/konulara eleştirini yap.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    RTX'i vurgulayacaklar diye neredeyse güneşin içinde geçirecekler oyunu.
    Yanıtla +19
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