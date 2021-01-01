Hitman III'ün ilk 5 dakikası paylaşıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini IO Interactive'in yaptığı Hitman serisinin yeni oyunu Hitman 3'ün ilk 5 dakikalık oynanış videosunun bulunduğu bir video paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Hitman'in geliştiricisinden yeni James Bond oyunu geliyor
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Yayınlanan 5 dakikalık oynanış videosu, oyunun ilk 5 dakikası. Videoda da görebielceğiniz gibi bölüm Dubai'de geçiyor. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.
2 dakika 13 saniyelik açılış sinematiği videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Hitman 3; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games) ve Stadia için 20 Ocak 2021'de yayınlanacak. Oyunun tanıtım yazısını da yine aşağıda bulabilirsiniz.
Tanıtım Yazısı
- World of Assassination üçlemesinin dramatik son yapımında bir kez daha ikonik suikastçı Ajan 47 olun.
- Ajan 47, Hitman 3'te kariyerinin en önemli kontratları için acımasız bir profesyonel olarak geri dönüyor. Ortalık sakinleştiğinde 47 ve yaşadığı dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacak.
- Yaratıcı fırsatlarla dolu egzotik, oldukça ayrıntılı yerleri ziyaret edin. Oyuncunun benzersiz seçimler yapabileceği, yeniden oynanabilirlik sunan elle tutulur ve sürükleyici bir oyun dünyasına hazır olun.
- Hitman ve Hitman 2'deki tüm bölgeler Hitman 3'e aktarılabilir, böylece World of Assassination üçlemesindeki tüm oyunları oynama fırsatı yakalarsınız. Hitman 2'deki ilerlemeniz de Hitman 3 çıktığında doğrudan aktarılır.
https://www.gematsu.com/2020/12/hitman-iii-first-five-minutes-of-gameplay Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.