Resmi Hitman hesabından Yusuf Dikeç'e hoş geldin mesajı
Yusuf Dikeç, sosyal medya platformu X'te resmi hesabını açtı. "Merhaba X" paylaşımı yaparak sosyal medya dünyasına ilk adımını atan Dikeç'e Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu da "X'e hoş geldin" cevabını vermişti.
Dünyanın en popüler oyunlarından Hitman'ın resmi hesabı, Yusuf Dikeç'in "Merhaba X" gönderisini alıntılayarak şu paylaşımı yaptı: X'e hoş geldin Yusuf Dikeç. Ajanlar, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Onu takip edin ve tetikte olun, tıpkı atışları gibi. Gümüş madalyan için tebrikler, bir Hitman'dan diğerine."
Yusuf Dikeç'in X hesabından Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ile mesajlaşması da büyük yankı uyandırdı. Milli sporcunun atış sırasındaki duruşunu "Nice" yorumuyla beğenen Musk, Dikeç'in X hesabını da takibe aldı.
Başarılı sporcunun, X hesabından yaptığı "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" mesajı ise şu ana kadar 36 milyon kez görüntülendi.
Elon Musk da milli sporcuya "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi." cevabını iletti. X hesabı çiçeği burnunda olmasına karşın 200 bin takipçiyi geçen Yusuf Dikeç'in her paylaşımı da 1 milyonun üzerinde görüntülenme alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.