Tam Boyutta Gör 2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım Mücadelesi kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, tek eli cebinde ve optik aletler kullanmadan atış yapmasıyla tüm dünyanın dikkatini çekti.

Resmi Hitman hesabından Yusuf Dikeç'e hoş geldin mesajı

Yusuf Dikeç, sosyal medya platformu X'te resmi hesabını açtı. "Merhaba X" paylaşımı yaparak sosyal medya dünyasına ilk adımını atan Dikeç'e Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu da "X'e hoş geldin" cevabını vermişti.

Yusuf Dikeç kripto para oldu 5 gün önce eklendi

Dünyanın en popüler oyunlarından Hitman'ın resmi hesabı, Yusuf Dikeç'in "Merhaba X" gönderisini alıntılayarak şu paylaşımı yaptı: X'e hoş geldin Yusuf Dikeç. Ajanlar, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Onu takip edin ve tetikte olun, tıpkı atışları gibi. Gümüş madalyan için tebrikler, bir Hitman'dan diğerine."

Yusuf Dikeç'in X hesabından Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ile mesajlaşması da büyük yankı uyandırdı. Milli sporcunun atış sırasındaki duruşunu "Nice" yorumuyla beğenen Musk, Dikeç'in X hesabını da takibe aldı.

Başarılı sporcunun, X hesabından yaptığı "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" mesajı ise şu ana kadar 36 milyon kez görüntülendi.

Elon Musk da milli sporcuya "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi." cevabını iletti. X hesabı çiçeği burnunda olmasına karşın 200 bin takipçiyi geçen Yusuf Dikeç'in her paylaşımı da 1 milyonun üzerinde görüntülenme alıyor.

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Resmi Hitman hesabından Yusuf Dikeç'e hoş geldin mesajı