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    Resmi Hitman hesabından Yusuf Dikeç'e hoş geldin mesajı

    Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan Yusuf Dikeç, X platformunda hesap açtı. Hitman oyununun resmi hesabı ise Dikeç'in "Merhaba X" paylaşımını alıntılayarak "X'e hoş geldin" dedi.
    Resmi Hitman hesabından Yusuf Dikeç'e hoş geldin mesajı Tam Boyutta Gör
    2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım Mücadelesi kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, tek eli cebinde ve optik aletler kullanmadan atış yapmasıyla tüm dünyanın dikkatini çekti.

    Resmi Hitman hesabından Yusuf Dikeç'e hoş geldin mesajı

    Yusuf Dikeç, sosyal medya platformu X'te resmi hesabını açtı. "Merhaba X" paylaşımı yaparak sosyal medya dünyasına ilk adımını atan Dikeç'e Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu da "X'e hoş geldin" cevabını vermişti.

    Dünyanın en popüler oyunlarından Hitman'ın resmi hesabı, Yusuf Dikeç'in "Merhaba X" gönderisini alıntılayarak şu paylaşımı yaptı: X'e hoş geldin Yusuf Dikeç. Ajanlar, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Onu takip edin ve tetikte olun, tıpkı atışları gibi. Gümüş madalyan için tebrikler, bir Hitman'dan diğerine."

    Yusuf Dikeç'in X hesabından Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ile mesajlaşması da büyük yankı uyandırdı. Milli sporcunun atış sırasındaki duruşunu "Nice" yorumuyla beğenen Musk, Dikeç'in X hesabını da takibe aldı.

    Başarılı sporcunun, X hesabından yaptığı "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" mesajı ise şu ana kadar 36 milyon kez görüntülendi.

    Elon Musk da milli sporcuya "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi." cevabını iletti. X hesabı çiçeği burnunda olmasına karşın 200 bin takipçiyi geçen Yusuf Dikeç'in her paylaşımı da 1 milyonun üzerinde görüntülenme alıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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