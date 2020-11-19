Hitman'in geliştiricisinden yeni James Bond oyunu geliyor

Başarılı ve popüler video oyun serisi olan Hitman'in geliştiriciliğini yapan IO Interactive, geçtiğimiz saatlerde YouTube'dan yayınladığı bir video ile yeni projesini duyurdu.

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IO Interactive'in yeni projesi, Hitman gibi ajan olan ancak belki de ondan daha popüler olan James Bond hakkında. Şimdilik sadece kısa bir teaser video paylaşıldı ve projenin resmi web sitesinde birkaç ufak detay paylaşıldı.

Şimdilik oyunun tam adı belli değil, sadece proje adı belli ve o da "Project 007". Oyunun hikayesi tamamen orijinal olacak ve James Bond'un "00" unvanını kazanmaya çalıştığı bir hikayeye odaklanacak. Yani Bond'un henüz çok genç olduğu bir dönemi konu alacak.

Oyun hakkında ne yazık ki şu an için platformları veya çıkış tarihi gibi bilgiler bulunmuyor. Bahsi geçen teaser'ı aşağıdan izleyebilirsiniz

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