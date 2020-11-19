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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hitman'in geliştiricisinden yeni James Bond oyunu geliyor

    Hitman video oyun serisinin geliştirici şirketi IO Interactive, yeni oyununu geçtiğimiz saatlerde duyurdu. Yeni oyun bir başka ajan 007 James Bond hakkında.
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    Özgür Eroğlu
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    Hitman'in geliştiricisinden yeni James Bond oyunu geliyor

    Başarılı ve popüler video oyun serisi olan Hitman'in geliştiriciliğini yapan IO Interactive, geçtiğimiz saatlerde YouTube'dan yayınladığı bir video ile yeni projesini duyurdu.

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    IO Interactive'in yeni projesi, Hitman gibi ajan olan ancak belki de ondan daha popüler olan James Bond hakkında. Şimdilik sadece kısa bir teaser video paylaşıldı ve projenin resmi web sitesinde birkaç ufak detay paylaşıldı.

    Şimdilik oyunun tam adı belli değil, sadece proje adı belli ve o da "Project 007". Oyunun hikayesi tamamen orijinal olacak ve James Bond'un "00" unvanını kazanmaya çalıştığı bir hikayeye odaklanacak. Yani Bond'un henüz çok genç olduğu bir dönemi konu alacak.

    Oyun hakkında ne yazık ki şu an için platformları veya çıkış tarihi gibi bilgiler bulunmuyor. Bahsi geçen teaser'ı aşağıdan izleyebilirsiniz



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    11 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Özellikle Daniel craig 007 filmleri çok başarılı buluyorum yalnız bir 007 oyunundan çok fazla umudum yok ama yinede bir oyun içi görelim bakalım nasıl olacak
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