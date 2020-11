Far Cry 6'nın yeni çıkış tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiricililğini ise Ubisoft Toronto'nun yaptığı popüler oyun serisi Far Cry'ın yeni oyunu Far Cry 6, geçtiğimiz haftalarda ertelenmişti. Şimdi ise yeni çıkış tarihi büyük bir ihtimalle belli oldu.

Normalde çıkış tarihi 18 Şubat 2021 olan Far Cry 6, bir sonraki mali yıla ertelenmişti ancak net bir çıkış tarihi verilmemişti. Geçtiğimiz saatlerde de Microsoft Mağazası'nın listelemesi üzerine oyunun yeni çıkış tarihinin 25 Mayıs 2021 olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir onaylama ya da reddetme durumu olmadığını belirtelim ancak Microsoft Mağazası'nın şu ana kadar yanlış listeleme yaptığı da görülmemiştir.

Serinin yeni oyununda Better Call Saul, The Mandalorian ve The Boys gibi yapımlarda rol alan Giancarlo Esposito, kötü adamı canlandıracak. Far Cry 6; Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Epic Games, Uplay) ve Stadia için çıkış yapacak.

