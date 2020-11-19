Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Far Cry 6'nın yeni çıkış tarihi belli oldu

    Önümüzdeki yılın beklenen oyunlarından biri olan Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 6'nın yeni çıkış tarihi Microsoft Mağazası üzerinde listelendi.
    32 dk.
    178
    69
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Far Cry 6'nın yeni çıkış tarihi belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiricililğini ise Ubisoft Toronto'nun yaptığı popüler oyun serisi Far Cry'ın yeni oyunu Far Cry 6, geçtiğimiz haftalarda ertelenmişti. Şimdi ise yeni çıkış tarihi büyük bir ihtimalle belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Yılın Oyunu adayları açıklandı: İşte 2020'nin en iyileri"

    Normalde çıkış tarihi 18 Şubat 2021 olan Far Cry 6, bir sonraki mali yıla ertelenmişti ancak net bir çıkış tarihi verilmemişti. Geçtiğimiz saatlerde de Microsoft Mağazası'nın listelemesi üzerine oyunun yeni çıkış tarihinin 25 Mayıs 2021 olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir onaylama ya da reddetme durumu olmadığını belirtelim ancak Microsoft Mağazası'nın şu ana kadar yanlış listeleme yaptığı da görülmemiştir.

    Serinin yeni oyununda Better Call Saul, The Mandalorian ve The Boys gibi yapımlarda rol alan Giancarlo Esposito, kötü adamı canlandıracak. Far Cry 6; Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Epic Games, Uplay) ve Stadia için çıkış yapacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 32 dk. GÖRÜNTÜLENEN Far Cry 6'nın yeni çıkış tarihi belli oldu Sonraki Wonder Woman 1984, doğrudan internete geliyor: İşte yayın tarihi 9 sa. Monster Hunter filminin, ilkinden çok daha etkileyici olan yeni fragmanı yayınlandı 10 sa. Macera oyunu Alba: A Wildlife Adventure, 11 Aralık'ta Apple Arcade'e geliyor 11 sa. The Witcher'ın 2. sezon çekimleri yeniden başladı 11 sa. Radyofrekans ablasyon osteoartrit tedavisinde kullanılabilir 12 sa. Apple, oyun geliştiricilerinden aldığı App Store payını %15'e düşürüyor 12 sa. Bakan Koca, Covid-19 aşısının Türkiye'ye geleceği tarih ve miktarını açıkladı 12 sa. League of Legends: Wild Rift'in açık betası 10 Aralık'ta Türkiye'de başlıyor 13 sa. Yılın Oyunu adayları açıklandı: İşte 2020'nin en iyileri 13 sa. 300Hz ekran ve RTX2080 Super "Asus ROG Strix Scar 17 incelemesi" 13 sa. Nvidia 4 oyuna daha DLSS desteği getirdi: %120'ye kadar performans artışı var 13 sa. PlayStation'ın sevilen oyunu Marvel's Spider-Man, 20 milyonun üzerinde satmış 14 sa. Türkiye'nin ilk 'cep uydusunu' SpaceX uzaya fırlatacak 14 sa. Mad Catz hafiflik odaklı M.O.J.O M1 oyuncu faresini duyurdu 15 sa. Keşfe dayalı macera oyunu The First Tree, iOS cihazlar için yayınlandı 15 sa. RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi! 16 sa. HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim 16 sa. Huawei şimdi de Leica’yı mı kaybediyor? 17 sa. Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın 17 sa. İşlemcilerde yeni bir dönem başlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Cyberpunk 2077 – 10 Dakikalık Xbox Series X ve Xbox One X Oyna...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Cyberpunk 2077 İki Disk ile Geliyor, PS4'te Minimum 70GB Gerek...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Uzayda geçecek olan Hızlı ve Öfkeli 9'un yapımı bitmek üzere
    DonanımHaber
    KABLONET
    DH Forum
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi belli oldu
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız