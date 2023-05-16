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    Anlık Bildirim

    Hızlı ve Öfkeli 10 ön gösterim davetiyesi sonuçları belli oldu

    Geçtiğimiz hafta Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filmi FastX için vereceğimizi açıkladığımız ön gösterim davetiyelerini kazananlar belli oldu.                           
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    Hızlı ve Öfkeli 10 ön gösterim davetiyesi sonuçları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi Hızlı ve Öfkeli 10'un ön gösterimi için sizlere 10 adet çift kişilik davetiye vereceğimizi söylemiştik. Davetiyelerin kimlere verileceği de belli oldu. Eğer kazanamadıysanız üzülmeyin önümüzdeki haftalarda farklı filmler için hediyelerimiz devam edecek.

    Hızlı ve Öfkeli 10 Ön Gösterim Davetiyesi Kazananlar

    1. İnterest
    2. pegasus_2
    3. robot216
    4. rachelca
    5. aslandadas2540
    6. Survivalist
    7. erdemsalih53
    8. mrtkaya.1905
    9. farkli88
    10. esmerbuyucu

    Kazanan isimlere forum üzerinden detayları yazdık. Bu akşam 23:59'a kadar mesajımıza dönmeyi unutmayın. Dönmediğiniz durumda biletiniz yedek isimlere geçecektir.

    Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?

    Ön gösterim 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de İstanbul City’s Cinewam lokasyonunda gerçekleşecektir. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 19 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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