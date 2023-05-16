Hızlı ve Öfkeli 10 ön gösterim davetiyesi sonuçları belli oldu

Hızlı ve Öfkeli 10 Ön Gösterim Davetiyesi Kazananlar
- İnterest
- pegasus_2
- robot216
- rachelca
- aslandadas2540
- Survivalist
- erdemsalih53
- mrtkaya.1905
- farkli88
- esmerbuyucu
Kazanan isimlere forum üzerinden detayları yazdık. Bu akşam 23:59'a kadar mesajımıza dönmeyi unutmayın. Dönmediğiniz durumda biletiniz yedek isimlere geçecektir.
Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?
Ön gösterim 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de İstanbul City’s Cinewam lokasyonunda gerçekleşecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.