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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yılın merak edilen bilim kurgu filmi Dune'un devamı için ilk adımlar atıldı

    Başarılı yönetmen Denis Villeneuve'ün yönetmenliğini yaptığı yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Dune'un devam filmi için ilk adımlar atıldı.
    13 Nisan 2021, 10:30 (1 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yılın merak edilen bilim kurgu filmi Dune'un devamı için ilk adımlar atıldı
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    Bilim kurgu türünün en önemli isimlerinden biri olan Frank Herbert'ün 1965 yılında yayınlanan aynı isimli seriden uyarlanan Dune filminin devamı için ilk adımlar atıldı.

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    Normalde geçtiğimiz yıl yayınlanması beklenen bilim kurgu film Dune, ne yazık ki salgın sebebiyle 1 yıl ertelenmişti. Yayın tarihi bir kez daha ertelenmeyecek ancak Warner Bros'un filmleri sinema ve HBO Max'te aynı gün yayınlama kararı filmin kaderinde büyük rol oynayacak. Özellikle filmin yönetmeni Denis Villeneuve bu kararın en azından sadece Dune filmi için iptal edilmesini istemişti. Filmin bu yayın politkasıyla istenilen kazancı elde edemeyeceği ve bu da devam filmini etkileyeceği düşünülüyor.

    Henüz bu durum ile ilgili bir gelişme olmadı ancak Warner Bros'un Dune için bu kararından vazgeçeceği söyleniyor. Bu sıralarda da filmin ortak yazarlarından Eric Roth, ikinci film için çalışmalara başladığını açıkladı. Söylediğine göre Eric Roth ikinci filmin senaryosu için çalışmalara başladı ve şu anda geliştirim senaryosunu yazmış durumda. Geliştirim senaryosu sinopsisden uzun, film öyküsünden kısa olan yazılara deniyor. Henüz ikinci film için Warner Bros'un yeşil ışık yakmadığını hatırlatalım. 

    Filmin vizyon tarihi 15 Eylül 2021. Dune’un yönetmenliğini Blade Runner 2049 ve Arrival gibi filmden tanıdığımız Denis Villeneuve yapacak. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Timothée Chalamet, Jason Momoa, Zendaya, Dave Bautista, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård gibi isimler bulunuyor.



    https://screenrant.com/dune-movie-2021-sequel-treatment-written/
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    O Oktanzeynep 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bilim kurgu hayranı olarak sabırsızlıkla bekliyorum
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    BoRriZ (Barış K.) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    DUNE evreni aslında zor ve karışık bir evren. Umarım filme güzel yansıtabilirler. Amazaon'un şuanda çektiği "LotR" gibi dizi serisi olmasını tercih ederdim. Filmlerde birçok şeyi kırpıyorlar maalesef süreden dolayı.
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    Bloodin 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kalitesiz kelime esprisi mod on:

    E Dune'ün devamı Bugune...
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    MALTHAEL 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yazılmış en iyi fantastik bilim kurgu. Daha iyisi bilim kurgu alanında gelmedi. Belki Vakıf serisini katabiliriz ama aynı klasmanda ve türde değiller. Kaliteli iş olarak üç cisim problemini de sinemalarda görmek isterim.

    Vakıf'ın hali hazırda dizisi çekiliyor umarım çok başarılı olur. Dizilerin bütçesi de inanılmaz boyutlara geldi, artık filmlerin kalitesinde diziler geliyor. Merakla beklediğim çok fazla eserin dizisi geliyor.

    Rebecca Ferguson'u yazmayı unutmuşsunuz. Müthiş bir oyuncu.
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    ogzkrs (Oğuz Karslı) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) MALTHAEL
    The Matrix'in olduğu yerde daha iyi sci-fi yoktur.
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    A AKTeknisyen (Hamza yok) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) MALTHAEL
    Hocam üç cisim'in ilk kitabını bitirinceye kadar göbeğim çatladı.Son derece sıkıcı,akıcılığı olmayan ,rus klasikleri gibi betimlemelerden bezdiren bir yapısı vardı bana göre.
    Sormak istediğim devam kitaplarını tavsiye eder misiniz? Harcanan vakite değer mi sizce üçlemeyi bitirmek?
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım gelir zaten çok sevdiğimiz bir seri böyle hikaye bulmak zor bugünlerde.
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