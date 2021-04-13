Yılın merak edilen bilim kurgu filmi Dune'un devamı için ilk adımlar atıldı

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Bilim kurgu türünün en önemli isimlerinden biri olan Frank Herbert'ün 1965 yılında yayınlanan aynı isimli seriden uyarlanan Dune filminin devamı için ilk adımlar atıldı.

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Normalde geçtiğimiz yıl yayınlanması beklenen bilim kurgu film Dune, ne yazık ki salgın sebebiyle 1 yıl ertelenmişti. Yayın tarihi bir kez daha ertelenmeyecek ancak Warner Bros'un filmleri sinema ve HBO Max'te aynı gün yayınlama kararı filmin kaderinde büyük rol oynayacak. Özellikle filmin yönetmeni Denis Villeneuve bu kararın en azından sadece Dune filmi için iptal edilmesini istemişti. Filmin bu yayın politkasıyla istenilen kazancı elde edemeyeceği ve bu da devam filmini etkileyeceği düşünülüyor.

Henüz bu durum ile ilgili bir gelişme olmadı ancak Warner Bros'un Dune için bu kararından vazgeçeceği söyleniyor. Bu sıralarda da filmin ortak yazarlarından Eric Roth, ikinci film için çalışmalara başladığını açıkladı. Söylediğine göre Eric Roth ikinci filmin senaryosu için çalışmalara başladı ve şu anda geliştirim senaryosunu yazmış durumda. Geliştirim senaryosu sinopsisden uzun, film öyküsünden kısa olan yazılara deniyor. Henüz ikinci film için Warner Bros'un yeşil ışık yakmadığını hatırlatalım.

Filmin vizyon tarihi 15 Eylül 2021. Dune’un yönetmenliğini Blade Runner 2049 ve Arrival gibi filmden tanıdığımız Denis Villeneuve yapacak. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Timothée Chalamet, Jason Momoa, Zendaya, Dave Bautista, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem ve Stellan Skarsgård gibi isimler bulunuyor.

https://screenrant.com/dune-movie-2021-sequel-treatment-written/

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