The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni bir fragman yayınlandı

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2010'lu yılların en popüler dizilerinden olan ve neredeyse herkesin en azından bir bölüm izlemiş olduğu The Walking Dead dizisi devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde dizinin son sezonunun ekstra bölümleri için bir fragman yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "The Falcon and the Winter Soldier dizisinden etkileyici yeni fragman"

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Yayınlanan yeni fragman yine ne yazık ki kısa bir fragman. Ayrıca daha önce yayınlanan videolarda olduğu gibi Negan ve Maggie arasındaki olaylar hakkında biraz daha ipucu veriyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

6 bölümlük bu mini sezon aslında onuncu sezonun devamı olacak ve hikayeyi on birinci sezona daha iyi bağlayacak. Bu 6 bölümün 28 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

Dizinin final sezonu olan 11. sezon da bu yılın sonlarında yayınlanacak. Dizinin şu ana kadar yayınlanan tüm bölümleri ise Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm de yayınlandıktan kısa bir süre sonra Netflix'e gelecektir.

https://screenrant.com/walking-dead-season-10-maggie-negan-reunion-trailer/

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