Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni bir fragman yayınlandı

    Zombi dizisi/filmi türünü tekrar popülerleştiren, uzun yıllardır devam eden The Walking Dead dizisinin 10. sezon ekstra 6 bölümünden fragman yayınlandı.
    08 Şubat 2021, 10:30 (1 hf.)
    11,8b
    1
    8
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni bir fragman yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    2010'lu yılların en popüler dizilerinden olan ve neredeyse herkesin en azından bir bölüm izlemiş olduğu The Walking Dead dizisi devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde dizinin son sezonunun ekstra bölümleri için bir fragman yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "The Falcon and the Winter Soldier dizisinden etkileyici yeni fragman"

    İlginizi Çekebilir Avatar The Walking Dead'in 10. sezonundan bir fragman daha paylaşıldı: Başrolde Negan var

    Yayınlanan yeni fragman yine ne yazık ki kısa bir fragman. Ayrıca daha önce yayınlanan videolarda olduğu gibi Negan ve Maggie arasındaki olaylar hakkında biraz daha ipucu veriyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. 

    6 bölümlük bu mini sezon aslında onuncu sezonun devamı olacak ve hikayeyi on birinci sezona daha iyi bağlayacak. Bu 6 bölümün 28 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

    Dizinin final sezonu olan 11. sezon da bu yılın sonlarında yayınlanacak. Dizinin şu ana kadar yayınlanan tüm bölümleri ise Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm de yayınlandıktan kısa bir süre sonra Netflix'e gelecektir.



    https://screenrant.com/walking-dead-season-10-maggie-negan-reunion-trailer/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok beğenerek izledim inşallah devamı gelir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuasudba 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ilk sezonları çok iyiydi.

    sonradan iş zombilerden çıktı.

    sadece zombilere odaklansalar bile gideri vardı bu dizinin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Admin yanlışın var netflixte 10.Sezonun son bölümü bulunmuyor yani 16.bölüm ben başka yerlerden izledim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu dizi çok güzel ve emek harcanmış bir dizi bu dizi yapanlara çok teşekkürler çünkü izlemesi hem zevkli hemde çok güzel hissettiriyor kotu yorum yapanlara sakın takmayın çok başarılısınız ve başarı izin devamını dilerim tabiri dizininde :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rick öldüğünden beri dizinin tadı kalmadı.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C Chillout 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bi çık artık hayatınızdan
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İzleyen kaldı mı bunu halen bıktırdı ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    resimde daryl'nin cüzdanı araklıyorlar..ah darryl şu aylakların arasında koşturmayı bir öğrenemedin
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Razer Huntsman V2 analog klavye oyun dünyasını değiştirmeye geliyor 1 hf. iOS 14.5 ile Spotify'ı varsayılan müzik uygulaması olarak ayarlama geliyor 1 hf. Apple Car muamması: Hyundai ve Kia, Apple ile görüşme halinde olmadıklarını açıkladı 1 hf. Muhammed Ali dizisi resmen duyuruldu: Amazon-Michael B. Jordan iş birliği 1 hf. Xiaomi resmen onayladı: Mi MIX 4 geliyor 1 hf. Elon Musk 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı, fiyat fırladı 1 hf. Apple Music iOS için 5 ay ücretsiz deneme fırsatını kaçırmayın 1 hf. Google ve Terraria geliştiricisi arasındaki gerginlik büyüyor; oyunun Stadia sürümü iptal edildi 1 hf. İnternet hızı düşük olanlar için emsal karar 1 hf. Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da şubat kampanyası 1 hf. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu Netflix filmi Don’t Look Up'tan set görselleri paylaşıldı 1 hf. Dünyanın ilk 7 ekranlı “taşınabilir” iş istasyonu duyuruldu 1 hf. Yerli mayın avcısı MEMATT'ın test görüntüleri paylaşıldı 1 hf. Ocak 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar 1 hf. Royal Green Soft Lime Su Yumuşatma Cihazı | İnceleme 1 hf. Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım fragmanı paylaşıldı 1 hf. Rakipler Xiaomi'yi fiyat düşürmeye zorluyor: Redmi Note 10 serisi agresif fiyatla gelecek 1 hf. Steam son iki ay içerisinde 3. kez kullanıcı sayısında rekor kırdı 1 hf. Apple, iPhone'larda kullandığı kamera teknolojisini çalmakla suçlanıyor 1 hf. Yeni 2021 Renault Megane Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni bir fragman yayınlandı Sonraki The Falcon and the Winter Soldier dizisinden etkileyici yeni fragman 1 hf. G.Kore, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kurmak için harekete geçti 1 hf. Mars'a yaklaşan Çinli uzay aracından ilk fotoğraf geldi 1 hf. Bakan Varank: “Savunma sanayiinde yıllık ciro, 11 milyar doları aştı” 1 hf. Boyu adından daha kısa: PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition duyuruldu 1 hf. Haftalık Oyun Önerisi 12: Unto The End 1 hf. OneDrive'ın web sürümüne karanlık mod desteği geldi 1 hf. Intel Core i9-11900K Geekbench’te tek çekirdek rekoru kırdı 1 hf. Hasselblad kameralı OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri yayınlandı 1 hf. Madenciler İran’da elektrik kesintilerine neden oluyor 1 hf. ASUS, kompakt bir premium akıllı telefon piyasaya sürecek: Zenfone Mini 1 hf. İstanbul'a Hızray geliyor: "Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate inecek" 1 hf. Bu fiyata optik anahtarlı klavye?? "Geek GK61 incelemesi" 1 hf. Xiaomi "ultra hafif" bir kablosuz kulaklık çıkardı 1 hf. Efsanevi dövüş oyunu Street Fighter II, 30 yaşında 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Şubat 2021 1 hf. LG Electronics bu yıl 27 inç OLED monitörünü piyasaya sürecek 1 hf. Bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’un konusu ve yayın tarihi paylaşıldı 1 hf. Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac, Çin'de yaygın kullanım onay aldı 1 hf. Tom Holland ve Mads Mikkelsen başrollü, kitap uyarlaması bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten klip yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız