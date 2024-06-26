HMD sadece 12 dolarlık tuşlu telefon duyurdu

HMD 105 özellikleri ve fiyatı
2 inçlik QQVGA ekranı olan HMD 105 cep telefonu USB Tip-C ile şarj ediliyor ve günlerce kullanılabiliyor. 2000 adet kişi deposu olan telefon çift LED fener sunuyor. FM radyo ve MP3 oynatıcı yanında Snake oyunu da mevcut. ROTS işletim sistemi 4MB depolama ve 32GB’a kadar hafıza kartı ile geliyor. Telefonun fiyatı 12$ civarında.
HMD 110 özellikleri ve fiyatı
HMD 110 cep telefonu ise sayılan özelliklere ek olarak QVGA kamera ile geliyor. Fiyatı 15$ civarında. İki telefon da 2G ağlarına uyumlu ve yerel dilleri tercüme eden bir çevirici ile geliyor. Bu fiyatlar Hindistan pazarı için geçerli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.