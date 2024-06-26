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    HMD sadece 12 dolarlık tuşlu telefon duyurdu

    HMD 105 ve HMD 110 tuşlu telefon modellerinde 2 inçlik ekran, LED fener, FM radyo, MP3 oynatıcı, hafıza kartı yuvası, uzun bekleme süresi gibi özellikler yer alıyor.
    HMD 110 Tam Boyutta Gör
    HMD markasının Hindistan pazarına yönelik olarak satışa sunduğu iki yeni tuşlu telefon modeli oldukça uygun fiyatları ile rekabette iddialı olmaya çalışacak. Üstelik LED fener gibi özelliklere de sahip.

    HMD 105 özellikleri ve fiyatı

    2 inçlik QQVGA ekranı olan HMD 105 cep telefonu USB Tip-C ile şarj ediliyor ve günlerce kullanılabiliyor. 2000 adet kişi deposu olan telefon çift LED fener sunuyor. FM radyo ve MP3 oynatıcı yanında Snake oyunu da mevcut. ROTS işletim sistemi 4MB depolama ve 32GB’a kadar hafıza kartı ile geliyor. Telefonun fiyatı 12$ civarında.

    HMD 110 özellikleri ve fiyatı

    HMD 110 cep telefonu ise sayılan özelliklere ek olarak QVGA kamera ile geliyor. Fiyatı 15$ civarında. İki telefon da 2G ağlarına uyumlu ve yerel dilleri tercüme eden bir çevirici ile geliyor. Bu fiyatlar Hindistan pazarı için geçerli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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