HMD sadece 12 dolarlık tuşlu telefon duyurdu

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Tam Boyutta Gör HMD markasının Hindistan pazarına yönelik olarak satışa sunduğu iki yeni tuşlu telefon modeli oldukça uygun fiyatları ile rekabette iddialı olmaya çalışacak. Üstelik LED fener gibi özelliklere de sahip.

HMD 105 özellikleri ve fiyatı

2 inçlik QQVGA ekranı olan HMD 105 cep telefonu USB Tip-C ile şarj ediliyor ve günlerce kullanılabiliyor. 2000 adet kişi deposu olan telefon çift LED fener sunuyor. FM radyo ve MP3 oynatıcı yanında Snake oyunu da mevcut. ROTS işletim sistemi 4MB depolama ve 32GB’a kadar hafıza kartı ile geliyor. Telefonun fiyatı 12$ civarında.

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HMD 110 özellikleri ve fiyatı

HMD 110 cep telefonu ise sayılan özelliklere ek olarak QVGA kamera ile geliyor. Fiyatı 15$ civarında. İki telefon da 2G ağlarına uyumlu ve yerel dilleri tercüme eden bir çevirici ile geliyor. Bu fiyatlar Hindistan pazarı için geçerli.

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