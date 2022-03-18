Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy'den heyecanlandıran oynanış videosu geldi

Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy'den oynanış videosu geldi.
PlayStation'ın State of Play etkinliğinde Harry Potter evreninde geçen açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy'den 15 dakikalık oynanış videosu gösterildi. Videonun kesinlikle oyuna dair heyecanlandırdığını söyleyebiliriz. Videoyu izleyerek oynanıştan, seçimlere kadar birçok yeni detayı keşfedebilirsiniz.
Ayrıca oyunun çıkış dönemi de açıklandı. Açıklamaya göre oyun bu yılın Kasım - Aralık aylarında çıkış yapacak. Hogwarts Legacy; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara