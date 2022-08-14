Yılın beklenen oyunu Hogwarts Legacy ertelendi

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy'den kötü bir haber geldi.

2023'e Ertelendi

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya yılın en çok beklenen ve merak edilen oyunlarından biri olan Hogwarts Legacy ertelendi. Normalde bu yıl sonunda çıkış yapması beklenen oyun, 10 Şubat 2023'e ertelendi. Bu ertelemeyle birlikte de 2022 yılının sonları iyice oyunsuz bir hale geldi. Ancak 2023'ün ilk çeyreği şu an için bir hayli dolu duruyor.

Marvel's Spider-Man PC sürümü inceleme 1 gün önce eklendi

PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Ayrıca oyunun Nintendo Switch versiyonu için çıkış tarihinin yakında açıklanacağı duyuruldu. Erteleme sebebi olarak ise oyunun istenen deneyime ulaşabilmesi için biraz daha zaman gerektiği söylendi.

Hogwarts Legacy Hakkında

Hogwarts Legacy, ilk olarak Harry Potter kitaplarında tanıştığımız dünyada geçen, insanı içine çeken, açık dünyaya sahip bir RPG oyunudur. Tanıdık ve yeni konumlarda bir yolculuğa çıkın, fantastik canavarlar keşfedin, karakterinizi özelleştirin, iksir üretin, büyü yapmada ustalaşın, yeteneklerinizi yükseltin ve hep olmayı istediğiniz büyücü olun.

1800'lerdeki Hogwarts'ı tecrübe edin. Bu oyunda karakteriniz, büyücülük dünyasını yerle bir etmekle tehdit eden kadim bir sırrın anahtarını elinde tutan bir öğrenci. Çeşitli müttefikler edinip Karanlık büyücülerle savaşırken ve nihayetinde büyücülük dünyasının kaderini tayin ederken Hogwarts'ta yaşamanın nasıl bir his olduğunu keşfedin. Mirasınız, onu nasıl kullandığınıza bağlı. Yazılmamış olanı yaşayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Hogwarts Legacy ertelendi